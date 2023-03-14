PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde istihdam edebilmek için alımların başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Geçtiğimiz yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro personeli gibi kadrolara alım yapan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? - 1

2023 PTT personel alımı başvuruları için tarihler sorgulanmaya başladı. Her yıl veya iki yılda bir alım yapan PTT'nin bu yıl personel istihdamı sağlayıp sağlamayacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman?

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? - 2

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? - 3

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT personel alımı 2023: PTT personel alımı ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? - 4

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER