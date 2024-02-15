Sıfır noktasında gübre mesaisi

"BU SENE ÇİFTÇİLER HEYECANLI"

Sınırın sıfır noktası Kilis'te 150 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Hava şartlarını geçen seneye göre kıyaslarsak bu yıl yağışlar beklediğimizin üzerinde ve çiftçilerimizin yüzleri gülüyor. Kilisli çiftçiler bu sene hem heyecanlı hem daha da ümitli çünkü dört gözle beklenen yağışlar yağdı ve yağmaya da devam ediyor. Kuraklığın ardından 4 günlük yağacak olan yağmurlar hububat tarlalarına da yağdı ve çiftçilerimiz de hummalı bir şekilde tarlalarına gelerek üst gübrelerini atıyorlar. Geçen sene buğday ve arpa üretiminde rekolte çok düşüktü ama bu yıl yağan yağış miktarları iyi olduğu için çiftçilerimiz hem mutlu hem heyecanlı hem de rekolte beklentimiz çok yüksek" dedi.