Sıfır noktasında gübre mesaisi
Türkiye'de tarımsal üretimde önemli yere sahip olan sınır kent Kilis'te kuraklık riski etkili olan yağışlarla ortadan kalktı. Yüzü gülen çiftçinin yüksek rekolte beklentisi ve yoğun mesaisi de başladı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Kilisli çiftçilerin ekinlere üst gübresi atma mesaisi başladı. Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından çiftçiler, tarlalarını sürmek, tohum ekimi ve gübre atmak için tarlaların yolunu tuttu.