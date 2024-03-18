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ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler

ŞOK market, 20-26 Mart tarihlerinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta yoğurt, peynir, zeytin, un, süt, bulaşık tableti, bebek bezi, beyaz eşya, termosifon gibi ürünlerde birçok yeni indirim yer alıyor. İşte 20-26 Mart ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.

ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 1

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 2
ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 3
ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 4
ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 5
ŞOK aktüel indirimleri 20-26 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler - 6
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