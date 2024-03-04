ŞOK aktüel indirimleri 5 Mart 2024: ŞOK markette bu haftanın yeni indirimli ürünleri
ŞOK market, 5 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Elektronik, beyaz eşya ve daha birçok üründe özel indirimler için yarın son tarih. İşte 5 Mart ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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