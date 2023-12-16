Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel yeni indirimli ürünler: Yılbaşına özel birçok üründe indirim (16-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16-31 Aralık tarihleri arasında et, peynir, tavuk, kıyma, yoğurt ve süt gibi temel ihtiyaç ürünlerinde yılbaşına özel birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;