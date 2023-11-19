Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı (19-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

19-30 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 19-30 Kasım tarihleri arasında Et, peynir, tavuk, sucuk, salam, kaşar peyniri, yağ ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;