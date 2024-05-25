Tarım Kredi Kooperatif Market'te haziran ayına özel yeni indirimli ürünler (25 Mayıs-7 Haziran 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 25 Mayıs-7 Haziran tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Mayıs-7 Haziran tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Sıvıyağ, tereyağı, pirinç, bulgur, bakliyat ürünleri, turşu, salça, süt, yoğurt, peynir, et ve tavuk gibi birçok temel ihtiyaç ürününe haziran ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
25 MAYIS-7 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 25 Mayıs-7 Haziran tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 25 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Sıvıyağ, tereyağı, pirinç, bulgur, bakliyat ürünleri, turşu, salça, süt, yoğurt, peynir, et ve tavuk gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;