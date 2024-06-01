Tarım Kredi Kooperatif Market'te haziran ayına özel yeni indirimli ürünler: 76 üründe indirim rüzgarı sürüyor (1-7 Haziran 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

1-7 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 1-7 Haziran tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-7 Haziran tarihleri arasında Sıvıyağ, tereyağı, pirinç, bulgur, bakliyat ürünleri, turşu, salça, süt, yoğurt, peynir, et ve tavuk gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;