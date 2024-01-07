Tarım Kredi Kooperatif Market'te ocak ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (7-14 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-14 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Sucuk, pirinç, peynir, bakliyat, yağ, turşu ve tuvalet kağıdı gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ocak ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
7-14 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 7-14 Ocak tarihleri arasında sucuk, pirinç, peynir, bakliyat, yağ, turşu ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;