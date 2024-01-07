Tarım Kredi Kooperatif Market'te ocak ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (7-14 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

7-14 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 7-14 Ocak tarihleri arasında sucuk, pirinç, peynir, bakliyat, yağ, turşu ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;