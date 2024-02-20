Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel yeni indirimli ürünler (20-23 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

20-23 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 20-23 Şubat tarihleri arasında Süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kaymak, bal ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;