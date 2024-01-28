Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel yeni indirimli ürünler (28 Ocak-2 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

28 OCAK-2 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında peynir, çay, süt, meyve suyu, sucuk, salam ve bebek bezi gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;