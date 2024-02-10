Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (10-16 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde şubat ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 10-16 Şubat tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi birçok ürüne şubat ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
10 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 10 Şubat tarihleri arasında peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;