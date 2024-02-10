Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (10-16 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

10 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 10 Şubat tarihleri arasında peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;