TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ara verilen Meclis'in açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.
Elitaş depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."
EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.