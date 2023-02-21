TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor

TBMM açıldı mı, Meclis ne zaman açılacak? Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasını bekleyenler, bu soruya yanıt arıyor. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran 7.7, 7.6 şiddetindeki depremler ardından TBMM görüşmelerine ara verildi. İşte Meclis'in açılışı için açıklanan tarih...

TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor - 1

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ara verilen Meclis'in açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor - 2

Elitaş depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor - 3

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor - 4

GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

TBMM açılış tarihi için erteleme kararı: Meclis ne zaman açılacak? EYT görüşmelerinde yeni tarih merak ediliyor - 5

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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