Gençlere KYK yurtlarında tatil imkanı (Türkiye'deki tüm KYK yurtları listesi)

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 11:58 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi verdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz aylarında rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak açılacak.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
KYK yurtlarında giysi dolabı, komidin, nevresim takımı, yastık, battaniye, yorgan vb. yurt malzemeleri bulunuyor.
KYK yurtlarında yaz aylarında barınmak için yapılacak rezervasyonla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklama yapacak ve 81 şehirde belirlenen yurtları kamuoyuna açıklayacak.
İşte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki KYK yurtları...
CEYHAN YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(322) 612-97-40
Adres :: GAZİOSMANPAŞA MH. YURT SK.NO:1
ADANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: BALCALI MAH. GÜNEY KAMPÜS/6 Sk. NO.2/A Sarıçam/ADANA
MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BALCALI MAHALLESİ GÜNEY KAMPÜS 5 SOK.NO:10
KOZAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(322) 515-01-06
Adres :: ÇANAKLI Mah. ŞEHİT ŞEFİK UÇAK Sok. No: 72 Kozan Meslek Yüksekokulu karşısı
FEVZİ ÇAKMAK YURDU Tipi : Kız
Adres :: BALCALI Mah. GÜNEY KAMPÜS/5 Sok. SARIÇAM / ADANA
KUT'UL AMARE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: BALCALI MAH. MANOLYA CAD. NO: 7D SARIÇAM/ADANA
BEŞ OCAK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(322) 503-90-85
Adres :: BALCALI MAHALLESİ GÜNEY KAMPÜS/5 SOK:9/A-B-C-F SARIÇAM/ADANA
TOROSLAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BALCALI MAHALLESİ GÜNEY KAMPÜS/5 SOKAK NO:11/D-11/E-11/F SARIÇAM/ADANA
ÇUKUROVA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: BALCALI MAHALLESİ GÜNEY KAMPÜS / 5 SOK. 11/A 11/B 11/C SARIÇAM/ADANA
ADIYAMAN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(416) 223-13-06
Adres :: Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı no: 1/E - 1/F
VEYSEL KARANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(416) 202-03-07
Adres :: ALTINŞEHİR MAH.ÜNİVERSİTE CD. NO .11
SAFVAN BİN MUATTAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ALTINŞEHİR MAH. 3052.SK NO:2 ADIYAMAN
YEDİYAMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Altınşehir Mah. 30163 Sokak. No: 19 ADIYAMAN
BESNİ-SERVİ M.ERDEMOĞLU YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(416) 311-00-14
Adres :: 15 Temmuz Şehitler Mahallesi Yurt Sokak No:2/101 Besni/ADIYAMAN
KAHTA YURDU Tipi : Karma
Adres :: C BLOK MENDERES Mah. 9100 Sok. No: 2 / KAHTA / ADIYAMAN
AFYON-TINAZTEPE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 502-03-33
Adres :: ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 9.(2) SOKAK NO:4/3 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
AFYON YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 212-46-42
Adres :: KAYADİBİ MAH.ZİNCİRLİKUYU CAD. NO:24
AFYON-ÇİĞİLTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BATTALGAZİ MAH.ANS KAMPÜSÜ KÜME EVLER NO:1/11 AFYONKARAHİSAR
SAFİYE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 228-10-20
Adres :: BATTALGAZİ MAHALLESİ ANS KÜMEEVLERİ NO:10/1 AFYONKARAHİSAR
DESTİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 228-12-48
Adres :: ERENLER MAH. 2773 SOKAK NO:40 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
KAMİL MİRAS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 228-11-90
Adres :: ERENLER MAH.2775. SOKAK NO:19 AFYONKARAHİSAR
SULTAN DİVANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 228-10-03
Adres :: ERENLER MEVKİİ 2777 SOKAK NO: 1 AFYONKARAHİSAR
PROF. DR. REMZİ KAYA KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 216-62-65
Adres :: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ PROF.DR.VEYSEL EROĞLU CADDESİ NO:38 AFYONKARAHİSAR
BACIM SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 228-15-21
Adres :: Erenler Mah. 2773 Sokak No:42 Afyonkarahisar
ABDÜRRAHİM MISRİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 502-07-81
Adres :: ERENLER MAH. 2763 SK. NO:2 AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(272) 612-67-71
Adres :: YUKARI GÖKÇE YAYLA MAH. ÖMER YAZICI SK. NO28BOLVADİN /AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 611-33-88
Adres :: YENİCE MAH. ALPARSLAN GÜMÜŞ SOK. NO:1/1 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
ÇAY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(272) 632-40-21
Adres :: Şirinevler Mah. Uzun Sok. No:52 Çay/Afyonkarahisar
DİNAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(272) 353-50-59
Adres :: Hürriyet Mahallesi Altıncı Mevlana Sokak No:1 Dinar/AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:60 EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
ESMA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(272) 515-16-10
Adres :: ZAFER MAHALLESİ GÜLHANE CADDESİ NO:76 AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI
ŞUHUT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: TAŞLICA MH. RÜZGARLI SK. NO:1 ŞUHUT /AFYONKARAHİSAR
BAYAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(272) 491-33-15
Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Bağyeri Sokak No:10
AĞRI YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(472) 215-26-37
Adres :: FIRAT MAHALLESİ YAŞAR KEMAL CAD. 1003 SOK. NO: 217 MERKEZ/AĞRI
İSHAK PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(472) 215-24-68
Adres :: FIRAT MAH. ERZURUM ÇEVRE YOLU ÜZERİ SANAYİİ SİTESİ KARŞISI NAZAR PETROL YANI NO: 124 MERKEZ/AĞRI
AĞRI-AHMED-İ HANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(472) 215-30-56
Adres :: A BLOK- FIRAT MAH. 956. SOK. NO: 9 / B BLOK- FIRAT MAH. 956. SOK. NO:11/ MERKEZ/AĞRI
ÜMMÜ EYÜP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(472) 215-53-80
Adres :: FIRAT Mah. ÇEVRE YOLU Cad. A-BLOK Apt. No: 206 / 1 MERKEZ / AĞRI
ABDURRAHİM ARVASİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(472) 215-41-19
Adres :: FIRAT MAH. YURT SOK. NO 10
PATNOS YURDU Tipi : Karma
Adres :: ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:440 PATNOS/AĞRI
AKSARAY-CEMALEDDİN AKSARAY-İ ÖGRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(382) 215-01-03
Adres :: BAHÇESARAY MAH. 170. CADDE NO:34 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ AKSARAY
AKSARAY KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(382) 505-01-05
Adres :: ARATOL İSTİKLAL MAHALLESİ NECMETTİN ERBAKAN BULVARI 135. CADDE NO:17 AKSARAY
AKSARAY ERKEK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(382) 215-89-67
Adres :: Tacin Mah. 46. cadde 1889 sok. No:22 Merkez/ AKSARAY
MAHPERİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(382) 216-15-50
Adres :: Bahçesaray Mah. 135/NECMETTİN ERBAKAN BULVARI No:99/1 Aksaray/MERKEZ
SULTAN MESUD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(382) 216-1553
Adres :: ARATOL İSTİKLAL MAHALLESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER BLV. NO:2 MERKEZ / AKSARAY
HAMİD-İ VELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(382) 505-01-01
Adres :: HACILAR HARMANI MAHALLESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER BULVARI NO:58 MERKEZ/ AKSARAY
ALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(382) 216-17-01
Adres :: BAHÇESARAY MAH. 173 CAD. ALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU NO: 4 / 1 MERKEZ / AKSARAY
ORTAKÖY YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(382) 351-61-21
Adres :: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ BAHÇELER CAD. NO:166 68400 ORTAKÖY
AMASYA YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Akbilek Mahallesi Kandil Sokak No:4 AMASYA
HÜSNÜŞAH HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(358) 252-78-50
Adres :: Şeyhcui Mah. Gökhan Sk. No:11 MERKEZ/ AMASYA
AMASYA-YEŞİLIRMAK YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(358) 252-78-00
Adres :: ŞEYHCUİ MAH. KEMAL NEHROZOĞLU CAD. NO:74 AMASYA/MERKEZ
SULTAN BAYEZİD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(358) 242-08-10
Adres :: KOZA MAHALLESİ ŞEHİT ALİ BİLGİÇ CADDESİ CİHANGİR SOKAK NO:79/1 AMASYA
GÜMÜŞHACIKÖY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Artıkabat Mh. Cumhuriyet Caddesi NO:116 Gümüşhacıköy/AMASYA
MERZİFON YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(358) 513-42-68
Adres :: Müdürlük A Blok :Cami Cedit Mah. Atatürk Bulvarı. No:1 Merzifon/AMASYA B Blok Hocasüleyman Mah. Kale Sokak No:1 Merzifon/AMASYA
KARA MUSTAFA PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(358) 513-42-70
Adres :: Müdürlük Bahçelievler Mah. Taştan Sönmez Cad. No:27
SULUOVA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YENİ MAHALLE GİZLİ SOKAK NO:11 SULUOVA/AMASYA
BAŞKENT YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-20-91
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. MALİYE MESLEK SOK. NO:5: 06030
ŞERİFE BACI YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 342-10-44
Adres :: ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 659.CAD.N0:8-10 DIŞKAPI ALTINDAĞ ANKARA
YUNUS EMRE YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-32-43
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. NO.33 ULUS ALTINDAĞ / ANKARA
ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 312-1795
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA
TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 363-41-83
Adres :: HACETTEPE MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA
HÜSEYİN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 502-40-36
Adres :: Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 3/19 Altındağ/ANKARA
BEYPAZARI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi. No:240 BEYPAZARI/ANKARA
CEBECİ ERKEK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 563-03-32
Adres :: ERZURUM MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ GEÇİM SOK. NO:14 ÇANKAYA A
TAHSİN BANGUOĞLU YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 287-57-78
Adres :: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:15 Çankaya/ANKARA
MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 431-24-33
Adres :: KIBRIS CAD ÇAMKORU SOK NO:25-30 TOPRAKLIK/ANKARA
FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 837-70-82
Adres :: Yıldırım Beyazıt Mah. Ağrı Sok. No:3 Çubuk/ANKARA
HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(552) 905-12-21
Adres :: YENİ Mah. ESKİ ANKARA YOLU Cad. No: 18 / 1 HAYMANA / ANKARA
HAFIZ MUSTAFA SÜMER ÖĞRENCİ YURDUTipi : Erkek
Telefon : 0(312) 785-12-50
Adres :: NASUHPAŞA MAHALLESİ AYHAN SÜMER CADDESİ NO. 12 NALLIHAN/ANKARA
POLATLI YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 623-01-18
Adres :: Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı TOKİ 2. Etap C1/4 - C1/5 Polatlı/ ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 687-95-52
Adres :: YEŞİLOVA MAHALLESİ E90 KARAYOLU CADDESİ NO:48 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
MEHMET AKİF YURDU(ANKARA) Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-61-10
Adres :: BEŞTEPE MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3 YENİMAHALLE-ANKARA
GAZİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-92-73
Adres :: EMNİYET Mah. BANDIRMA Cad. 1. BLOK Sit. KIZ ÖĞR.YURDU Apt. No: 11 A / 101 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE
HACI ÖMER SABANCI YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-67-80
Adres :: EMNİYET MAH. BOĞAZİÇİ SOK. NO:4 YENİMAHALLE ANKARA
OSMAN TAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: OĞUZLAR MAH. AVUKAT ÖZDEMİR SOKAK NO:3 ÇANKAYA/ANKARA
BEYTEPE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde No: 24/1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 837-48-80
Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2 Çubuk / ANKARA
ZÜBEYDE HANIM YURDU Tipi : Kız
Adres :: BEŞTEPELER MAH. MERİÇ SOK. NO:9 BEŞTEPE YENİMAHALLE/ANKARA
BEŞTEPE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-53-66
Adres :: Beştepeler Mah. Meriç Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA
YENİMAHALLE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 336-00-79
Adres :: YEŞİLEVLER Mah. 934 Cad. No: 2 / 2 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA
GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 484-87-96
Adres :: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F
MİLLİ İRADE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:4/B Gölbaşı / ANKARA
GÖLBAŞI ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇILAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 484-37-95
Adres :: BAHÇELİEVLER MAH.35.CAD.NO:4/A GÖLBAŞI/ANKARA
SAİME KADIN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 319-28-61
Adres :: ALTINEVLER MAH. PLEVNE CAD. NO:45 MAMAK/ANKARA
CEBECİ SİTE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 514-49-21
Adres :: DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:4
YENİŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Adres :: KAVAKLIDERE Mah. Karanfil Sok. YENİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Apt. No:75/0 MERKEZ/ÇANKAYA/ANKARA
NENEHATUN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-63-96
Adres :: EMEK MAHALLESİ 15. CADDE NO: 44 - 46 ÇANKAYA / ANKARA
EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA
ALANYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 514-09-87
Adres :: A BLOK : Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:56 Alanya/ANTALYA - B BLOK : Oba Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak No:8 Alanya
ALANYA TERKEN HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: A-B BLOK SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. HANCI İBRAHİM SOK. NO:4 ALANYA
AKDENİZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 226-20-00
Adres :: AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ
ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 227-80-85
Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ NO:532 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ KONYAALTI ANTALYA
AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Adres :: Kültür Mah. 3805 Sk. No: 6 Kepez - Antalya
GAZİPAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(242) 502-51-68
Adres :: PAZARCI MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ NO:239 GAZİPAŞA/ANTALYA
KORKUTELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(242) 643-37-01
Adres :: UZUNOLUK MAH. 1555 SK NO: 4 BALLIK MEVKİİ (YENİ MYO YANI) KORKUTELİ/ANTALYA
KUMLUCA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ELLİNCİ YIL MAH. AFET EVLERİ SOK. NO:60-A KUMLUCA-ANTALYA
MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 742-11-72
Adres :: Emek Mah. 3053 Sok. No: 1/1 Manavgat ANTALYA
MANAVGAT ŞELALE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 742-18-34
Adres :: MESLEK YÜKSEK OKULU YANI EMEK MAHALLESİ 3042 SOKAK NO:5 MANAVGAT/ANTALYA
SERİK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(242) 504-00-32
Adres :: MERKEZ MAHALLESİ 2204 SOKAK NO:11 SERİK/ANTALYA
MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 227-29-23
Adres :: PINARBAŞI MAH. ANADOLU CAD. NO:156/8 KONYAALTI/ ANTALYA
ŞEHZADE KORKUT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 227-30-57
Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ ANADOLU CAD. AKDENİZ ÜNV. İÇİ NO:156/4 KONYAALTI/ANTALYA
BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 505-86-28
Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KONYAALTI/ANTALYA
KAŞGARLI MAHMUT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Atatürk Mahallesi Site Evler Sokak No 5/3-4 Merkez ARDAHAN
ARDAHAN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(478) 211-56-58
Adres :: İNÖNÜ MAH. KONGRE CAD. No: 197-199-201 MERKEZ /ARDAHAN
NİYAZİ MISRİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(478) 211-75-46
Adres :: YENİMAHALLE KAZANKALE CADDESİ YENİSEY YERLEŞKESİ NO:2/1 ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ARDAHAN
NEDİME LÜTFİYE GÜNAL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(466) 312-78-50
Adres :: Aşağı Hacılar Mahallesi Yüksel BÜYÜKLÜ Caddesi No: 33 Arhavi/ARTVİN
ARTVİN YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(466) 212-31-96
Adres :: Orta Mahalle Mesken Sokak No:7 ARTVİN
ÇORUH ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(466) 238-24-20
Adres :: Seyitler Köyü Nipala Mevki no:2/1 MERKEZ/ARTVİN
ŞAH SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(466) 212-76-70
Adres :: Yeni Mahalle Edip DİNÇ Sokak No: 28/1 Merkez/ARTVİN
HAMDİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(466) 415-10-59
Adres :: Yeni Yol Mah. Yeni Yol Merkez Küme Evler No:79 BORÇKA/ ARTVİN
HOPA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(466) 351-11-64
Adres :: Merkez Kuledibi Mahallesi 16. Sokak No: 8/1 Hopa/ ARTVİN.
ŞAVŞAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(466) 517-10-24
Adres :: Söğütlü Mahallesi Anayol Üzeri No: 44 Şavşat/ARTVİN
KARACASU ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Erkek
Adres :: KÜÇÜKDAĞLI MAHALLESİ CEMALPAŞA CADDESİ NO:85 KARACASU AYDIN
KUŞADASI YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(256) 612-80-85
Adres :: A BLOK: CAMİATİK MAH.DOĞAN SOK. NO:7 KUŞADASI B BLOK: CAMİATİK MAH.DOĞAN SOK. NO:4 KUŞADASI
EFE AYŞE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Telefon : 0(256) 618-42-97
Adres :: BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI 4.SOK NO 14/3 KUŞADASI AYDIN
İSABEYLİ YURDU(NAZİLLİ) Tipi : Kız
Telefon : 0(256) 347-73-22
Adres :: 1) A BLOK =İSABEYLİ MAHALLESİ KAHRAMAN CADDESİ NO:32/1NAZİLLİ/AYDIN 2)B BLOK=İSABEYLİ MAHALLESİ KAHRAMAN CADDESİ NO:32/1NAZİLLİ/AYDIN 3) C BLOK= İSABEYLİ MAHALLESİ TEVFİK BEY CAD. NO:2 NAZİLLİ/AYDIN
NAZİLLİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(256) 315-57-89
Adres :: YEŞİL MAHALLE 646. SOK. NO:2 NAZİLLİ/AYDIN
GEVHERHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(256) 347-66-28
Adres :: İSABEYLİ MAH. 1014 SOK.NO:7/1 NAZİLLİ/AYDIN
HACI MUSTAFA EFENDİZADE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(256) 314-12-19
Adres :: SÜMER MAHALLESİ ŞEHİT NACİ ÜLKER/1 SOKAK NO: 21 NAZİLLİ/AYDIN
MERYEM YAZICIOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(256) 502-16-58
Adres :: YENİKENT MAHALLESİ 51. CADDE 89. SOKAK NO:8/3 SÖKE / AYDIN
SULTANHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(256) 351-35-95
Adres :: CEVDET İNCİ BLOĞU:ZAFER MAH.NYSA CAD.NO:61 SULTANHİSAR-AYDIN A-BLOK:HİSAR MH. KOŞUYOLU CD. NO:1/2 SULTANHİSAR-AYDIN
YENİPAZAR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(256) 361-47-73
Adres :: Hükümet Mah. Atatürk Cad. No:89/1 Yenipazar/Aydın
GÜLÇİÇEK HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(256) 219-09-43
Adres :: ZEYBEK MAH. 1526 SK. NO:6/A EFELER/AYDIN
AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Adres :: Işıklı Mah. 2635 Sokak No:85 EFELER/AYDIN
GÜZELHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(256) 503-34-72
Adres :: Işıklı Mh. Kültür Bulvarı No:822 Efeler/AYDIN
AYVALIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(266) 331-06-00
Adres :: ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 AYVALIK/ BALIKESİR
BANDIRMA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(266) 721-30-88
Adres :: 600 EVLER MAH. ATATÜRK CD. 23.SK. NO:121 Bandırma/BALIKESİR
AYHAN SONGAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(266) 715-20-04
Adres :: KAYACIK MAH. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CD. KÜME EVLERİ CK1-3 B BLOK AYHAN SONGAR YURT MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BALIKESİR
YARBAY VECİHİBEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(266) 738-10-96
Adres :: YENİ MAHALLE ŞEHİT TNK. TEĞMEN DOĞUŞ URAN CADDESİ NO:105/D BANDIRMA BALIKESİR
FATMA ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YENİ MAHALLE ŞEHİT TANKÇI TEĞMEN DOĞUŞ URAN CADDESİ NO:109/A BANDIRMA/BALIKESİR
BİGADİÇ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(266) 614-10-50
Adres :: KUYU MAH. PİRSULTAN ABDAL CAD. NO : 41/1 BİGADİÇ/BALIKESİR
MUHYİDDİN-İ RUMİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(266) 412-11-17
Adres :: A KIZ BLOK: ENVER GÜRELİ CAD. NO 92/1 BURHANİYE/BALIKESİR B ERKEK BLOK: BAHÇELİEVLER MAH. RAUF DENKTAŞ BULVARI NO : 42-44-46-48-50-52-54-56
DURSUNBEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(266) 662-14-84
Adres :: CEBECİ MAH. SUÇIKTI BULVARI NO:28 DURSUNBEY/BALIKESİR
BARTIN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(378) 228-37-27
Adres :: AĞDACI MAH. FAKÜLTE CAD. KYK BARTIN KIZ ÖĞRENCI YURDU NO: 34 /34 MERKEZ/BARTIN
BARTIN ÇEŞM-İ CİHAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(378) 237-63-01
Adres :: Tuzcular Köyü Dörtkol Mevkii No: 22 BARTIN
HACI İBRAHİM PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(378) 237-83-21
Adres :: Tuzcular Köyü Kuyumcu Köyü Bağlısı No:20/1 Merkez/ BARTIN
MEHMET RIFAT EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(378) 502-06-60
Adres :: Şiremir Çavuş Mh. Kırıkçı Zeliha Ana Sk. No: 14/2 Merkez/BARTIN
BARTIN ÇEŞM-İ CİHAN ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)
Tipi : Kız
Adres :: KUTLU BEY YAZICILAR KÖYÜ ERSANLAR MAH. BARTIN
BATMAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(488) 231-00-52
Adres :: KÖYÜN KENDİSİ Mah. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPUSU Sok. KYK KIZ ÖĞRENCI YURT MÜDÜRLÜĞÜ Apt. No: 11 C / MERKEZ-KUYUBAŞI / MERKEZ / BATMAN
SEYYİD BİLAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(488) 213-71-01
Adres :: BAYINDIR Mah. ÖZGÜRLÜK Bul. SEYİT BİLAL ÖĞREMCİ YURDU Apt. No: 129 / 1 MERKEZ-MERKEZ / MERKEZ / BATMAN
SÜVEYBE ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(488) 502-44-00
Adres :: YENİ DİYARBAKIR ÇEVREYOLU CADDESİ İRMİ MAHALLESİ NO:116 MERKEZ / BATMAN
DEDE KORKUT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(458) 211-49-67
Adres :: Genç Osman Mah. Vatan Cad. No:5 Merkez/Bayburt
AĞLARBABA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(458) 250-18-67
Adres :: Tuzcuzade Mah. Demirözü Cad. No:10 Yurtkur Sitesi Merkez/Bayburt
SULTAN FAHRİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(458) 250-18-69
Adres :: Tuzcuzade Mah. Demirözü Cad. No:16 Yurtkur Sitesi Merkez/Bayburt
BAYBURT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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Adres :: Tuzcuzade Mah. Demirözü Cad. No:8 Yurtkur Sitesi Merkez/Bayburt Bina Kodu: 24718728
BİLECİK YURDU Tipi : Kız
Adres :: PELİTÖZÜ MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:29/B MERKEZ/BİLECİK
ŞEYH EDEBALI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(228) 212-04-41
Adres :: CUMHURİYET MAHALLESİ YAMAÇ SOKAK NO:6 BİLECİK
ERTUĞRULGAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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Adres :: HÜRRİYET MAHALLESİ HİLMİ MERCİMEKOĞLU CADDESİ NO:47 BİLECİK
BİLECİK HALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(228) 212-05-62
Adres :: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞEYH EDEBALİ BULVARI NO:1 BİLECİK
PAZARYERİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(228) 381-30-74
Adres :: BEŞİKLİ MAH. RECEP CEYLAN SOK. NO:44 PAZARYERİ/BİLECİK
BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(426) 214-17-11
Adres :: SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1511. Cadde No:11 Bingöl
BİNGÖL ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(426) 213-89-67
Adres :: Şehit Mustafa Gündoğdu Mah. Zeki Ergezen Bulvarı Emniyet Yanı No:1/18
PİR ALİ BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(426) 232-70-35
Adres :: KALEÖNÜ MAHALLESİ TARIM SOKAK ABDULKADİR SARI PARKI YANI BİNGÖL
MÜRSEL PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(426) 213-10-75
Adres :: Kültür Mahallesi Kınalı Caddesi Alparslan Sokak No:55 BİNGÖL
YUSUF HARPUTİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Selahaddin Eyyübi Mh. Milli Cd. Sancak Yolu Üzeri No:16/1 BİNGÖL
ADİLCEVAZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ALACAATLI Mah. ÜNİVERSİTE Cad. KYK YURT Apt. No:20 B / 101 ADİLCEVAZ / BİTLİS
AHLAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(434) 412-52-54
Adres :: ERZİKAN MAHALLESİ ATATÜRK ÇIKMAZI NO:8/1 AHLAT/BİTLİS
BEŞMİNARE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: BEŞMİNARE MAHALLESİ AHMET EREN CADDESİ NO: 79 MERKEZ / BİTLİS
BİTLİS ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(434) 246-89-39
Adres :: BEŞ MİNARE MAH. AHMET EREN CAD. NO:166 MERKEZ/BİTLİS
BİTLİS KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(434) 228-30-23
Adres :: Beş Minare Mah.Ahmet EREN Cad.No:417 Rahva/BİTLİS
TATVAN YURDU Tipi : Kız
Adres :: KARŞIYAKA MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:145 TATVAN/BİTLİS
BOLU-ABANT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(374) 270-12-35
Adres :: KÜLTÜR MAH. ÖKSÜZ TEKKE SOK. NO:3/1 BOLU
SEYYİDE NEFİSE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(374) 253-42-05
Adres :: AİBÜ GÖLKÖY YERLEŞKESİ KARAKÖY MAH. 15 TEMMUZ BULV. NO:76/BOLU
SEYİT AVŞAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(374) 218-25-20
Adres :: SEYİT MAH. AFŞAR SOK.KYK YURDU. APT.NO:2 MERKEZ/BOLU BİNA KODU:15947820
HATTAT EMİN BARIN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(374) 202-00-82
Adres :: SÜMER MAH. AHMET BAYSAL BULVARI CİHANGİR SOK. NO:7/BOLU
BOLU İZZET BAYSAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: AİBÜ GÖLKÖY YERLEŞKESİ KARAKÖY MAH. KARAKÖY CAD. NO:14/BOLU
HAYREDDİN TOKADİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(374) 253-41-11
Adres :: AİBÜ GÖLKÖY YERLEŞKESİ MERKEZ MAH. HAMİDİYE CAD. No: 49/BOLU
GEREDE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(374) 311-50-05
Adres :: DAYIOĞLU MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:18 GEREDE/BOLU
GEREDELİ İSHAK BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(374) 311-56-55
Adres :: DAYIOĞLU MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:90 GEREDE/BOLU
BUCAK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(248) 325-00-79
Adres :: Cami Mahallesi Bozkurt Caddesi 310 Sokak No:21 BUCAK/BURDUR
BURDUR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(248) 233-66-03
Adres :: ARMAĞAN İLCİ MAH.ŞEHİT RIZA ÇELİK CAD. NO:2 /1BURDUR
SAFAHAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(248) 234-49-97
Adres :: ARMAĞAN İLCİ MAH. ŞEHİT RIZA ÇELİK CAD. NO:4/22-23 BURDUR
FERELİ SİNAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(248) 277-21-99
Adres :: DEĞİRMENLER MAHALLESİ CEVAT SAYILI CADDESİ NO:120/18 BURDUR
ASIM'IN NESLİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(248) 277-20-50
Adres :: DEĞİRMENLER MAH.CEVAT SAYILI BULVARI NO:120/20 BURDUR
GÖLHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(248) 411-50-03
Adres :: KONAK MAH. MEHMET AKİF ERSOY BULVARI NO:292 GÖLHİSAR/BURDUR
GEMLİK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(224) 513-35-86
Adres :: Ata Mahallesi İstiklal Caddesi NO:120/17 Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi Gemlik/BURSA
ŞİRİN HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(224) 712-01-51
Adres :: TURGUTALP MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA SOKAK NO:7/7A İNEGÖL/BURSA
KARACABEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ESENTEPE MAHALLESİ 239. SOKAK. NO:3-C KARACABEY BURSA
BURSA EMİR SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(224) 442-88-74
Adres :: GÖRÜKLE MAHALLESİ ÜNİVERSİTE 1.CADDE NO:549
NİLÜFER HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(224) 413-74-15
Adres :: Altınşehir Mh. Muhammer Aksoy Cd. No: 8/B1 Nilüfer/BURSA
MALHUN HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(224) 483-73-43
Adres :: Dumlupınar Mah. Kızılırmak Cd. No: 31 Görükle Nilüfer/BURSA
MEHMED ZAHİD KOTKU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(224) 483-48-21
Adres :: Dumlupınar Mahallesi Elit Caddesi No:4 Nilüfer/BURSA
GÜLRUH HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 23 NİSAN MAHALLESİ ARASLI SOKAK NO: 7/B NİLÜFER - BURSA
ULUDAĞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)
Adres :: GÖRÜKLE MAH. ÜNİVERSİTE-1 CD. NO:547/1 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA
HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Telefon : 0(224) 442-80-28
Adres :: GÖRÜKLE MAH.ÜNİVERSİTE-1 CAD. NO:547/6 NİLÜFER/BURSA
ORHANGAZİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(224) 366-10-50
Adres :: Mimar Sinan Mh.Emniyet Cd. No:40 Yıldırım/BURSA
AHMET BİCAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 316-63-30
Adres :: KALAFAT KÖYÜ MERKEZ MAH.NO:241 BİGA ÇANAKKALE
BİGA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 335-8883
Adres :: ARMUTLU MEVKİİ NO.2 AĞAKÖY BİGA-ÇANAKKALE
ÇAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 416-05-13
Adres :: Karşıyaka Mh. Dramalı Rıza Bey Cad. no:8 ÇAN/ÇANAKKALE
ÇANAKKALE KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 220-00-84
Adres :: BARBAROS MAH. PRF. DR. SEVİM BULUÇ SK. NO:72/3 ÇANAKKALE
ADİLE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 218-11-58
Adres :: BARBAROS MAH. ŞEKERPINAR CAD. NO:2A ÇANAKKALE
TERZİOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BARBAROS Mah. ÜSTÜN KORUGAN Cad. No: 3 A MERKEZ / ÇANAKKALE
KERİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 502-05-30
Adres :: İsmetpaşa Mah. 55. Sok. No:18 ÇANAKKALE
NUSRAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(286) 502-00-06
Adres :: İsmetpaşa Mah. 35. Sok. No:6 Merkez/ÇANAKKALE
SAFİYE HÜSEYİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 218-04-83
Adres :: BARBAROS MAH. PROF. DR. SEVİM BULUÇ SK. NO:80/1 ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(286) 501-15-05
Adres :: BARBAROS MAHALLESİ ŞEKER PINAR CADDESİ NO:4 MERKEZ/ÇANAKKALE
GÖKÇEADA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(286) 887-22-73
Adres :: YENİ BADEMLİ KÖYÜ No:202 GÖKÇEADA ÇANAKKALE
ÇANKIRI YURDU Tipi : Kız
Adres :: 1.KIRKEVLER MAH.KASTAMONU CAD.NO.246 (A-B-C Blok) ULUYAZI MEVKİİ/ÇANKIRI
HACI MURAT VELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Buğday Pazarı Mahallesi Marangozlar Caddesi No:20 Merkez/ÇANKIRI
SABİHA ANNE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 1.FATİH MAH. YAPRAKLI BULVARI NO:57 (A Blok) MERKEZ/ÇANKIRI 2.FATİH MAH. YAPRAKLI BULVARI NO:65-67 (B-C BLOK) MERKEZ/ ÇANKIRI
EMİR KARATEKİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: KIRKEVLER MAHALLESİ TUĞÇE SOKAK NO:14 MERKEZ/ÇANKIRI
ALACA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(364) 502-09-45
Adres :: YILDIZHAN MAHALLESİ AZERİ SOKAK NO:28 ALACA/ÇORUM
HİTİT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(364) 225-44-30
Adres :: ÇEPNİ MAH. FEN LİSESİ CAD. NO:31/B ÇORUM
HAYRETTİN KARAMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ÇEPNİ MH. FEN LİSESİ 2.CD. NO:2 MERKEZ/ÇORUM
İSKİLİPLİ ATIF HOCA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(364) 333-08-22
Adres :: MİMARSİNAN MAH. ERZURUM DEDE 38.SOK. NO:5 ÇORUM
KEREBİ GAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ÜÇTUTLAR MAHALLESİ EŞREF HOCA CADDESİ NO:56 MERKEZ/ÇORUM
İSKİLİP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: HACIPİRİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ SOKAK KÜME EVLER NO:30 İSKİLİP/ÇORUM
OSMANCIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
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SUNGURLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(364) 311-19-35
Adres :: YENİHAYAT MAHALLESİ 12046.SOKAK NO:21 SUNGURLU/ÇORUM
BULDAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
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Adres :: Yeni Mah.Köfündede Sok. No : 20
ÇİVRİL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
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Adres :: Kızılcasöğüt Mah. Cumhuriyet_6 Cd. No: 132 Çivril/DENİZLİ
TAVAS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(258) 613-3325
Adres :: YAKA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:10 TAVAS/DENİZLİ
BEKİLLİ YURDU Tipi : Karma
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Adres :: YENİ MAH. HOCALI CAD. NO:70 20930-BEKİLLİ/DENİZLİ
HONAZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
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PAMUKKALE YURDU Tipi : Kız
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Adres :: ÇAMLARALTI MAH.HÜSEYİN YILMAZ CAD. No:55/A - PAMUKKALE/ DENİZLİ
HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: ASMALIEVLER MAH. 6627 SK. NO:1 Pamukkale/DENİZLİ
BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(258) 213-03-41
Adres :: KINIKLI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO: 55D PAMUKKALE/DENİZLİ
İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(258) 266-20-75
Adres :: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 4016 SOKAK NO:1 PAMUKKALE DENİZLİ
İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: YUNUS EMRE MAH.6409 SOK.NO.10 PAMUKKALE/DENİZLİ
PROF.DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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FATMA YILDIZ HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: ÇAMLARALTI MAHALLESİ HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO:55/P PAMUKKALE DENİZLİ
HALİD BİN VELİD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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SÜLEYMAN BİN HALİD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: BAĞCILAR MAHALLESİ 1205 SK. NO: 2/B BAĞLAR - DİYARBAKIR
DİYARBAKIR-SELAHATTİN EYYUBİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: KITIBIL MAH. HAYATİ AVŞAR CAD.NO:4/A SUR/DİYARBAKIR
AKÇAKOCA YURDU Tipi : Karma
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Adres :: A BLOK :Osmaniye Mah.Evrim Sk.No:3 --- B BLOK:Yalı Mah.Bahadır Yalçın Cad. No:40/C Akçakoca/DÜZCE
DÜZCE AVNİ AKYOL YURDU Tipi : Erkek
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Adres :: FEVZİÇAKMAK MAH. BOLU CAD. NO:234 /A DÜZCE
DÜZCE-KONURALP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(380) 542-13-56
Adres :: Yörük Köyü Merkez Mevkii Merkez Yörük Sok. No:47 MERKEZ / DÜZCE
NECLA PEKOLCAY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Şehit Bayram Gökmen Mahallesi 252. Sokak No:18 Konuralp Düzce
ALİYE İZZET BEGOVİÇ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(380) 526-10-05
Adres :: BEYCİLER MAHALLESİ 1758. SOKAK NO.9 MERKEZ/ DÜZCE
MAHPEYKER SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(380) 542-12-20
Adres :: Orhangazi Mahallesi 500. Cadde Beçi Otobüs Koop.Durağı Yanı Merkez/DÜZCE
HAFIZ HASAN ŞEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(380) 411-64-51
Adres :: GÜZELBAHÇE MAH. 4.DÜZCE BULVARI NO: 25 Bahçeşehir DÜZCE
CAHİT ZARİFOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(380) 502-05-30
Adres :: Orhangazi Mahallesi 436. Cadde 7 Konuralp DÜZCE
RAZİYE BEGÜM SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(380) 541-20-28
Adres :: Şehit Bayram Gökmen Mah. 252. Sok. No: 22 Konuralp DÜZCE
ZAHİDÜL KEVSERİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: GÜZEL BAHÇE MAH. 6. DÜZCE BULVARI NO:3 Bahçeşehir DÜZCE
SELİMİYE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(284) 235-77-03
Adres :: KOCASİNAN MAH.E5 KARAYOLU CAD. NO:78 EDİRNE
EDİRNE KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(284) 236-44-46
Adres :: A-B-C Bloklar Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:114 Merkez/EDİRNE D-E Bloklar Kocasinan Mahallesi Atatürk Caddesi No:112/125 Merkez/EDİRNE
SEDEFKAR MEHMED AĞA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(284) 235-76-58
Adres :: Koca Sinan Mah. E 5 Karayolu Caddesi No:97 Z-2 Merkez/EDİRNE
SULTAN ÇELEBİ MEHMET YURT MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Erkek
Adres :: BARUTLUK MAHALLESİ 20117 SOKAK NO:2 MERKEZ/EDİRNE
GÜLŞENİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(284) 214-05-10
Adres :: ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ 20001 SOKAK NO:6/B EDİRNE
SULTAN II.MURAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(284) 226-03-82
Adres :: Kocasinan Mahallesi Patika Sokak Dış Kapı No: 3/1 Otogar Arkası Merkez-EDİRNE
İPSALA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Bayrambey Mah. Enez Cad. No:180 İPSALA-EDİRNE
GAZİ EVRENOS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: 19 Kasım ve Hacı İlbey Blokları: Yeni Mah. Mustafa Fehmi Kubilay Cad. No:1/A Keşan/EDİRNE Gazi Bloğu: Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No: 58 Keşan/EDİRNE
KEŞAN YURDU Tipi : Kız
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Adres :: BÜYÜK CAMİ MAH.DEVRİM SOK. NO 2/1/1 KEŞAN EDİRNE
UZUNKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(284) 518-13-70
Adres :: CUMHURİYET MAH. LALE SOK No: 1 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
ELAZIĞ-FIRAT ERKEK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(424) 234-07-52
Adres :: ATAŞEHİR MAHALLESİ MAZI SOK. NO:4 ELAZIĞ
HARPUT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(424) 247-00-75
Adres :: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:131/1 MERKEZ/ELAZIĞ
İZZETPAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(424) 502-04-55
Adres :: ( İZZETPAŞA KIZ YURDU ) Şahinkaya Mahallesi . Şahinkaya Küme Evleri No : 2/1 Merkez/Elazığ
AHMET KABAKLI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ÇAYDA ÇIRA MAHALLESİ ANGUZU BABA SOKAK. NO:50-50/1 ELAZIĞ
ÖMER BİLGİNOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ATAŞEHİR MAHALLESİ ORCİKLİ SOK NO:6 ELAZIĞ
SARE ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(424) 241-12-01
Adres :: Üniversite mah.Zübeyde Hanım Cad. Fırat Üniversitesi Girişi :262/1 sare Ana Yurt Müdürlüğü M-19/1 Elazığ
FETHİ SEKİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(424) 247-84-77
Adres :: Ataşehir Mah. Kibar Sk. No:48 MErkez ELAZIĞ
ERZİNCAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(446) 224-41-62
Adres :: BAŞBAĞLAR MAH. 1400. SOK. NO:47
ERZİNCAN-MENGÜCEK GAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(446) 220-00-14
Adres :: YALNIZBAĞ MAH.SİVAS YOLU ÜZERİ NO:32/3 YALNIZBAĞ BELDESİ/ ERZİNCAN
TERZİBABA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(446) 236-25-04
Adres :: Mimar Sinan Mah. Sivas Cad. OR-KA YURT Apt. no:20/20 Merkez/ Erzincan
PİRİ SAMİ ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Erkek
Telefon : 0(446) 502-0412
Adres :: BARIŞ MAH. GÜNEY CADDESİ NO:3 ULALAR BELDESİ/ERZİNCAN
PİR MUHAMMED BAHAEDDİN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(446) 502-03-99
Adres :: ULALAR MAHALLESİ 10.SOKAK NO:4 ULALAR BELDESİ/ERZİNCAN
SALİH BABA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(446) 212-43-27
Adres :: CUMHURİYET MAHALLESİ UĞURHAN TUNÇATA CADDESİ NO:3 ERZİNCAN /MERKEZ
İLİÇ DURSUN YILDIRIM YURT MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Karma
Adres :: fatih mah. yenişehir cad. no:9/1-9/2 İliç/ Erzincan
KEMAH YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(446) 511-31-05
Adres :: Göğüsbağı Mah. Behiçsadi Abbasoğlu Cad. M.Y.O. Kampüsü
EMALİYE-OSMAN NURİ AKIN YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(446) 751-31-43
Adres :: GENÇAĞA MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK NO:3 KEMALİYE ERZİNCAN
REFAHİYE SYDV ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(446) 611-2713
Adres :: ERZİNCAN CADDESİ YENİ DOĞAN MAHALLESİ NO:8 REFAHİYE ERZİNCAN
AŞKALE YURDU Tipi : Karma
Adres :: Yeni Mah. Meyve Hoşlar Çarşısı Sok. No:14 Aşkale/ERZURUM
ERZURUM KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. PROF.DR. MUHARREM KÖKSAL SOK. NO:1/16 YAKUTİYE/ERZURUM
RABİA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(442) 343-03-74
Adres :: Adnan Menderes Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi No:18 B/C Yıldızkent Palandöken/ERZURUM
YAKUTİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: DERE MAH.BOSNA CAD. NO:56 YAKUTİYE /ERZURUM
HINIS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(442) 511-22-35
Adres :: A blok Yukarıkayabaşı Mah. CUMHURİYET CAD.NO:37 HINIS / ERZURUM B blok Yeşilbahçe mah. 1101 sk. Bina Dış Kapı No:14 İç Kapı No:11 Hınıs/ERZURUM
HORASAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Karma
Adres :: RECEP TAYİP ERDOĞAN MAHALLESİ ŞEHİT BAHATTİN USLU CADDESİ NO:50 HORASAN ERZURUM
İSPİR-VİLAYETLER HİZ.BİRLİĞİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(442) 451-34-60
Adres :: YUKARI MAH. HASTANE CAD. 24/1
NARMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Tuzla Mah. Işıklı Pehlivan Sok. No:125/1 NARMAN ERZURUM
OLTU YURDU Tipi : Karma
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Adres :: YASİN HAŞİMOĞLU MH.DEVECİ CD.NO:49 OLTU/ERZURUM
PASİNLER YURDU Tipi : Karma
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Adres :: ERZURUM KAPI MAH. İMAMHATİP SOK. NO:11 PASİNLER/ERZURUM KETHUDA MAH.TRANSİT CAD. PASİNLER MESLEK YÜKSEK OKULU KAMPÜSÜ İÇİ PASİNLER/ERZURUM
ERZURUM-İBRAHİM HAKKI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: SELÇUKLU MAH. SULTAN MURAT CAD. NO: 4 AZİZİYE/ERZURUM
AZİZİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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Adres :: SALTUKLU MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI SOK. NO:8/C AZİZİYE / ERZURUM
NURETTİN TOPÇU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
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Adres :: SALTUKLU MAH. GEZ KÖY 3.SANAYİ SOKAK NO: 19 AZİZİYE/ERZURUM
OĞUZHAN YAŞAR ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Erkek
Telefon : 0(442) 502-50-20
Adres :: SALTUKLU MAH. GEZ KÖY 3.SANAYİ SOK. NO:11 AZİZİYE ERZURUM
KAZIM KARABEKİR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(442) 282-20-81
Adres :: ÜNİVERSİTE Mah. İPEKYOLU Cad. KYK YEMEKHANESI VE IDARI VE SOSYAL TESIS Apt. No: 6 / 1 YAKUTİYE / ERZURUM
PALANDÖKEN YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(442) 233-15-07
Adres :: LALAPAŞA MAH. TERMİNAL CAD. NO/6 YAKUTİYE/ERZURUM
ERZURUM-ALVARLI EFE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(442) 236-14-02
Adres :: Küme Evler Lojman Sok. Üniversite Mah. No:10 Atatürk Üniversitesi Kampüsü Yakutiye /Erzurum
ERZURUM-NENEHATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(442) 236-14-02
Adres :: Atatürk Mah. Küme Evler Sok Üniversite Kampüsü Yurtkur Lojmanları No:12 Yakutiye Erzurum
ÖMER NASUHİ BİLMEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(442) 234-66-13
Adres :: LALAPAŞA Mah. SEVGİ Sok. OMER NASUHI BILMEN Yurt Müdürlüğü. No:4 YAKUTİYE / ERZURUM Bina Kodu: 16852459
ABDURRAHMANGAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(442) 502-02-62
Adres :: ÖMER NASUHİ BİLMEN Mah. FARABİ BULVARI No: 34D. / YAKUTİYE / ERZURUM
SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(222) 711-49-88
Adres :: Hızırbey Mh. Güvenlik Cad. No:13 Sivrihisar
BALA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 239-99-68
Adres :: BÜYÜKDERE MAH.PROF.DR.NABİ AVCI BULVARI NO:8 ODUNPAZARI
OSMAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(222) 324-02-21
Adres :: Orhangazi Mah. Kütahya Yolu Meydanı No:176 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
EMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 230-18-62
Adres :: Şirintepe Mahallesi Beyza Sokak No: 1-3 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 230-18-96
Adres :: Şirintepe Mh. Maarif Sk. No:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 321-44-30
Adres :: A BLOK :Fatih Mah. Nimet Sokak No:14 Tepebaşı/ESKİŞEHİR B BLOK :Fatih Mah.Kısmet sokak No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR C BLOK : Fatih Mah. Nimet Sokak No:16 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
DOĞAN ASLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(222) 323-68-60
Adres :: Şarhöyük Mah. Adaçal Sok. No:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(222) 340-51-96
Adres :: ÇAMLICA MAHALLESİ GÜLPERİ SOKAK NO:9-11 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YEŞİLTEPE MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ-2 CADDESİ NO: 2 / 92 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ)
ESKİŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 229-38-05
Adres :: BÜYÜKDERE MAH.PROF.DR.NABİ AVCI BULVARI NO:10 POSTA KODU: 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İBN-İ SİNA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 290-2877
Adres :: YENİ BAĞLAR MAH.FİDAN SOK.NO:9 NO:17 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 321-44-30
Adres :: A BLOK :Fatih Mah. Nimet Sokak No:14 Tepebaşı/ESKİŞEHİR B BLOK :Fatih Mah.Kısmet sokak No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR C BLOK : Fatih Mah. Nimet Sokak No:16 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
DOĞAN ASLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(222) 323-68-60
Adres :: Şarhöyük Mah. Adaçal Sok. No:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(222) 340-51-96
Adres :: ÇAMLICA MAHALLESİ GÜLPERİ SOKAK NO:9-11 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YEŞİLTEPE MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ-2 CADDESİ NO: 2 / 92 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE KAMPÜSÜ)
ESKİŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 229-38-05
Adres :: BÜYÜKDERE MAH.PROF.DR.NABİ AVCI BULVARI NO:10 POSTA KODU: 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İBN-İ SİNA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(222) 290-2877
Adres :: YENİ BAĞLAR MAH.FİDAN SOK.NO:9 NO:17 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
ABDÜLKADİR GÜLLÜOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(342) 502-04-39
Adres :: BATIKENT MAHALLESİ 9121 NOLU SOKAK NO:1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
ARABAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Turgut ÖZAL Mah. Cezaevi Caddesi No:65 p.k: 27550 ARABAN/ GAZİANTEP
UKKAŞE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(342) 869-10-01
Adres :: ARPALI MAHALLESİ ARPALI SOKAK NO:64/2/1 İSLAHİYE/GAZİANTEP
NİZİP YURDU Tipi : Karma
Adres :: SAMANDÖKEN MAHALLESİ SAMANDÖKEN SOKAK NO:93 NİZİP/GAZİANTEP (A-B KIZ BLOK) - ATATÜRK MAHALLESİ E-90 KARAYOLU ŞANLIURFA YÖNÜ SOKAK NO:100 NİZİP/GAZİANTEP (C ERKEK BLOK)
OĞUZELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(342) 571-20-07
Adres :: FATİH MAHALLESİ ZAHTER SOKAK N0:1 OĞUZELİ/GAZİANTEP
GAZİKENT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(342) 424-00-12
Adres :: YEŞİLKENT MAHALLESİ HAVAALANI YOLU BULVARI ÖĞRENCİ YURDU SİT. No: 267 /1A / 1 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP
ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 15 TEMMUZ MAHALLESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ 316/51E ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
EZOGELİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(342) 360-29-18
Adres :: 15 TEMMUZ MAHALLESİ ÜNİVERSİTE BULVARI 316/U GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 15 TEMMUZ MAHALLESİ ÜNİVERSİTE BULVARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ No: 316/166 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 15 TEMMUZ MAH. ÜNİVERSİTE BULV. GAZİANTEP ÜNİ. ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
ALUCRA YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(454) 777-00-07
Adres :: HÜRRİYET CADDESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ NO:83 ALUCRA GİRESUN
EYNESİL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(454) 582-00-38
Adres :: Gümüşçay Mah. Avukat Bilal Güdük cad. No:4/1 Eynesil / GİRESUN
GİRESUN SAHİL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: GAZİLER MAH. PROF.AHMET TANER KIŞLALI CAD.NO:36 GİRESUN
GİRESUN YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(454) 214-1676
Adres :: KALE MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:26 MERKEZ/GİRESUN
SEYYİD VAKKAS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(454) 213-1416
Adres :: KAVAKLAR MH. GEDİKKAYA CD. NO:68 GİRESUN
ESMA SERHAT HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(454) 215-10-01
Adres :: GÜRE MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİS DEMİR CADDESİ NO:36 GİRESUN
GÜLPEMBE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(454) 215-70-73
Adres :: GAZİLER MAHALLESİ 159.SOKAK NO:82 GİRESUN/MERKEZ
GÖRELE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
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Adres :: ÇEŞMEBAŞI MAHALLESİ SABRİ ÖNER SOKAK NO:57 GÖRELE/GİRESUN
AZİZ HÜSEYİN GÖKÇE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(454) 666-22-22
Adres :: Bozkurt Mah.Hükümet Cad.No:56 Keşap/ GİRESUN
ŞEBİNKARAHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: BÜLBÜL MAH. BAHÇELİEVLER3. SOK. NO:3A
GÜMÜŞHANE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(456) 233-72-06
Adres :: KAZIM KARABEKİR CAD. BAĞLARBAŞI MAH. KAMPÜS İÇİ NO:79
ZEYNEP ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(456) 233-7048
Adres :: BAĞLARBAŞI MAH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:61/D GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE HALİT ZARBUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(456) 213-4790
Adres :: KARŞIYAKA MAH. OSMAN BEY CD. NO.35 GÜMÜŞHANE
AHMET ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(456) 233-70-22
Adres :: BAĞLARBAŞI MAH.ŞAHBENDERLER SEMTİ KÜME EVLERİ NO:57 GÜMÜŞHANE
OSMAN NURİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(456) 317-20-44
Adres :: AHMET YESEVİ MAH.17 ŞUBAT BULVARI NO:102/2 KELKİT/GÜMÜŞHANE
MUSTAFA GÜL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(456) 511-74-70
Adres :: ŞİRAN MYO KAMPÜSÜ KARACA MAHALLESİ HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO:5/1 ŞİRAN/GÜMÜŞHANE
HACI ŞABAN CENGİZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: MERKEZ MAHALLESİ KUŞBURNU KÜME EVLERİ NO:12 TORUL/GÜMÜŞHANE
KÖSE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ATATÜRK CADDESİ NO:26 YENİMAHALLE KÖSE/GÜMÜŞHANE
KÜRTÜN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ÖZKÜRTÜN BELDESİ CAYRA MAHALLESİ MESLEK YÜKSEK OKULU KÜME EVLERİ KÜRTÜN GÜMÜŞHANE
HAKKARİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: MERZAN MAH. MERZAN CAD YURTKUR LOJ.SİT. A/B BLOK NO:135/B MERKEZ/HAKKARİ
AFİFE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: MERZAN MAH. MERZAN CAD YURTKUR LOJ.SİT. A/B BLOK NO:135/A MERKEZ/HAKKARİ
DÖRTYOL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZUCULU MAH. DÖRTYOL MYO YANI DÖRTYOL/HATAY
MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(326) 613-19-58
Adres :: MEYDAN MAHALLESİ 543 SOKAK NO.6E İSKENDERUN/HATAY
İSKENDERUN YURDU Tipi : Kız
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Adres :: MEYDAN MAHALLESİ 543 SOKAK NO.6G İSKENDERUN/HATAY
GAZİYE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
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Adres :: MEYDAN MAH.543. SOK NO:6B İSKENDERUN /HATAY
REYHANLI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ 226 SOKAK NO:36 REYHANLI/HATAY
YAYLADAĞI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(326) 471-33-13
Adres :: Tutlu Bahçe Mah. Vali Temel Koçaklar Sok. No:22 Yayladağı/ HATAY
ANTAKYA YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(326) 267-31-17
Adres :: ESKİ İSKENDERUN YOLU ÜZERİ DERİNCE MAH. YURT SOK. NO:2 ANTAKYA/HATAY
TAYFUR SÖKMEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(326) 245-54-01
Adres :: M.K.Ü TAYFUR SÖKMEN KAMPUS İÇİ ANTAKYA/HATAY Alahan Mah. 37/1
EMİL MERİÇ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(326) 267-30-84
Adres :: DERİNCE MAHALLESİ YURT SOK.NO:4-3 ANTAKYA/HATAY
BEYAZID-I BESTAMİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(326) 267-30-04
Adres :: DERİNCE MAH.YURT SOK. NO:52 ANTAKYA/HATAY
SELMAN-I FARİSİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: 14 KASIM MAH SULTAN SOKAK NO: 3/C MERKEZ/IĞDIR
IĞDIR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 14 KASIM MAH.SULTAN SOK. NO:4/C IĞDIR MERKEZ
SÜREYYA SÜLÜN HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: SÖĞÜTLÜ MAH. 602. SOK NO.:1 IĞDIR MERKEZ
ATABEY YURDU Tipi : Karma
Adres :: GEZİRLER MAH. ARMAĞANŞAH 1 CAD. NO:2 ATABEY/ISPARTA
EĞİRDİR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(246) 311-35-93
Adres :: A.BLOK Menderes Mahallesi Ortanca Sokak No:4 EĞİRDİR/ISPARTA B BLOK Poyraz Mahallesi 6.Cadde No:11 EĞİRDİR/ISPARTA
ISPARTA MURAT HÜDAVENDİGAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yanı Sanayi Mah. 104. cad. 51/8-9-11 Merkez/ISPARTA
GÜLİSTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ÇÜNÜR MAH.102 CAD 291/A 32260 ISPARTA
GÜLCİHAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(246) 237-13-25
Adres :: ÇÜNÜR MAH. 102 CAD. NO:293 D 32260 MERKEZ/ISPARTA
MİHRİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(246) 237-07-53
Adres :: ÇÜNÜR MAH. 270. CAD. NO:8/A SDÜ DOĞU YERLEŞKESİ MERKEZ/ISPARTA
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(246) 237-07-44
Adres :: ÇÜNÜR MAH. 270. CADDE NO:8A MERKEZ/ISPARTA
ISPARTA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(246) 502-04-23
Adres :: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yani Sanayi Mah. 104. cad. 51/6-7-10 Merkez/ISPARTA
ANADOLU HİSARI YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 308-26-20
Adres :: GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL
EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 534-86-33
Adres :: TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL
KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 517-94-72
Adres :: ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.
ÇEMBERLİTAŞ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH
VEZNECİLER YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 526-20-10
Adres :: KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL
AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 567-23-39
Adres :: MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33
BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 223-04-68
Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL
ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8
ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 546-23-36
Adres :: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul
SADABAD ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 294-98-70
Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL
FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 541-57-23
Adres :: BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE
AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 421-33-55
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2
FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(212) 568-47-93
Adres :: GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2
MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL
VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 812-30-07
Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 886-71-42
Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT
MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 423-34-67
Adres :: ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26 ESENYURT/İSTANBUL
ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 854-04-50
Adres :: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL
1453 ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 68. SOKAK NO:50/2 ESENYURT/ İSTANBUL
İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: OSMANGAZİ MAHALLESİ ERGUVAN SOKAK NO:8 SANCAKTEPE/İSTANBUL
MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ABDURRAHMAN GAZİ MAH. RAVZA CAD. NO:4 SANCAKTEPE İSTANBUL
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 274-70-09
Adres :: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 581-25-35
Adres :: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
BERGAMA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ EFELER CADDESİ NO:7 BERGAMA/İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Mevlana Mah.1744.sok.No:1
GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR
YÖRÜK ALİ EFE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-95-00
Adres :: MEVLANA MAHALLESİ 1776. SOKAK NO:4/3 BORNOVA / İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Erzene Mh. Ankara Cd. Ege Üniversitesi Kampüsü No: 172/28 Bornova/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/28 Bornova/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU (YENİ) Tipi : Kız
Adres :: ATATÜRK CADDESİ ERZENE MAHALLESİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:172/36 BORNOVA/İZMİR
ÇEŞME YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 724-92-77
Adres :: CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7
TİRE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Karma
Adres :: ADNAN MENDERES MAH. BİLLUR SOK. NO:5 TİRE/ İZMİR
URLA YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 765-91-16
Adres :: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü İZMİR/ URLA
URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR
BUCA KIZ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
HACI AHMET TATARİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 420-51-60
Adres :: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 453-16-67
Adres :: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME-BUCA/İZMİR CUMHURİYET BLOĞU; GAZİLER MAH. 1080/2 SK. NO:2 BUCA/İZMİR
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 440-10-69
Adres :: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca/İZMİR
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 453-24-24
Adres :: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU Tipi : Erkek
Adres :: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 329-94-20
Adres :: Eski Havalimanı Şosesi Yolu No:31/A Katip Çelebi Ün.Kampüs Alanı Çiğli-İZMİR
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 329-58-24
Adres :: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR
AFŞİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(344) 511-21-82
Adres :: Afşin Öğrenci Yurdu Efsus Turan Mah.5018 sk. No:4 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
ELBİSTAN YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(344) 421-21-02
Adres :: DOĞAN MAH. SİTE-1 SOK. NO: 2 / ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ Bina Kodu: 60567041
GÖKSUN YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(344) 714-44-26
Adres :: YANTEPE MAH. YANTEPE(KÜME EVLER) SOKAĞI NO:12 GÖKSUN7KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: KIRIM MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:2/22 K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV. KARACASU KAMPÜSÜ DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ AVŞAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(344) 503-63-33
Adres :: AVŞAR Mah. BATI ÇEVRE YOLU Bul. AVŞAR KAMPÜSÜ SOSYAL TESİS Sit. A BLOK Apt. No: 239 / A ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜ İMAM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(344) 502-50-70
Adres :: MAARİF Mah. 92007 Sok. CADDE MARAŞ Sit. No: 34 / 1 ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
ESKİPAZAR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(370) 818-30-83
Adres :: BAHÇEPINAR MAH. BİLİNMEYEN 2 SSOK. KYK YURDU Apt. No: 7 / ESKİPAZAR / KARABÜK
KARABÜK YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 433-42-88
Adres :: Kılavuzlar Köyü ÖteKarşı (Üniversite Kampüsü) No:4 78050 KARABÜK
KARABÜK-TAŞKENT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 412-11-23
Adres :: YEŞİL MAH.TAŞKENT CAD.NO:19
HUBBİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 433-4299
Adres :: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ YURT SOKAK NO:5 KARABÜK
İSMAİL NECATİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(370) 741-32-77
Adres :: KARIT MÜCAVİR MEVKİİ 21 NOLU MAHALLE 213. NOLU SOKAK NO:8 SAFRANBOLU KARABÜK
KARABÜK BAHADDİN GAZİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(370) 741-30-50
Adres :: BOSTANBÜKÜ KÖYÜ KARŞIYAKA MAHALLESİ MEZARLIK CADDESİ 28/2 SAFRANBOLU KARABÜK
ASİYE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 433-44-49
Adres :: KILAVUZLAR MAH.414.SOK NO:11/1 MERKEZ/KARABÜK
KATİP ÇELEBİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 741-21-81
Adres :: BOSTANBÜKÜ KÖYÜ BAHÇELİEVLER MEVKİ 32/1 SAFRANBOLU/ KARABÜK
AİŞE ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(370) 502-08-18
Adres :: TOKATLI KÖYÜ MERKEZ MEVKİ KÖY SOKAK NO:81 SAFRANBOLU/KARABÜK
ERMENEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(338) 716-47-02
Adres :: SEYRAN MAH.MUZAFFER TUTAR CAD KYK ERMENEK YURT MÜDÜRLÜĞÜ Apt. No:17/3 70400 ERMENEK KARAMAN
KARAMAN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(338) 228-03-16
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. İBRAHİM ÖKTEM BULVARI NO:128/A KARAMAN
KARAMAN PİRİ REİS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(338) 217-68-77
Adres :: OSMANGAZİ MAHALLESİ 1061 SOKAK NO:4 KARAMAN
HATUNİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(338) 228-01-56
Adres :: HAMİDİYE MAHALLESİ İBRAHİM ÖKTEM BULVARI NO:49/1 KARAMAN
NEFİSE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(338) 228-00-40
Adres :: HAMİDİYE MAHALLESİ İBRAHİM ÖKTEM BULVARI NO:49/2 MERKEZ KARAMAN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(338) 228-00-26
Adres :: Üniversite Mh. İbrahim Öktem Cad. no:126 KARAMAN
MEHMET EMİN PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: EMSAL HAYAT MAHALLESİ KONYA CADDESİ NO:8 KAZIMKARABEKİR/KARAMAN
KAĞIZMANLI HIFZI ÖĞRENCİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Karma
Adres :: ŞAHİNDERE MAH. SELASKER SOKAK NO:39 KAĞIZMAN/KARS
KARS YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(474) 242-71-50
Adres :: PAŞAÇAYIRI MAH. 60 SOK. NO:12 KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU / MERKEZ / KARS
KARS-HASAN HARAKANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ŞEHİTLER Mah. AHMET ARSLAN Cad. HASAN HARAKANİ İDARİ Sit. No: 18 A Merkez/Kars
ŞEREF TAŞLIOVA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(474) 225-18-45
Adres :: ŞEHİTLER Mah. 132 Sok. ŞEREF TAŞOVA ÖĞRENCI YURT MÜDÜRLÜĞÜ Sit. AŞIK ŞEREF TAŞLIOVA YURT Apt. No: 12 / 1 MERKEZ
MURAT ÇOBANOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(474) 502-00-70
Adres :: MURAT ÇOBANOĞLU YURT MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR MAHALLESİ DUMANLI SOKAK DIŞ KAPI NO :22 MERKEZ/KARS
SERHAT ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Telefon : 0(474) 213-60-98
Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ DUMANLI SOKAK NO:84 MERKEZ KARS
NURİ PAŞA ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Telefon : 0(474) 213-50-44
Adres :: YENİŞEHİR Mah. İSMAİL AYTEMİZ Bul. NURI PAŞA ERKEK ÖĞRENCI YURDU Apt. No: 38 / 1 MERKEZ
İPEKYOLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: PAŞAÇAYIR MAHALLESİ 63.SOKAK NO:10 MERKEZ/KARS
SARIKAMIŞ 100.YIL ŞEHİTLERİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(474) 413-64-69
Adres :: İSTİKLAL MAH. 1.SOK. NO: 4 SARIKAMIŞ/KARS
ABANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: MERKEZ MAHALLESİ ZEKAYİ SÜMER SOKAK NO:6 ABANA/KASTAMONU
FATMA ALİYE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(366) 215-28-18
Adres :: KUZEYKENT MAH.METEHAN SOK.NO:22 KASTAMONU
KASTAMONU HÜMA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(366) 215-2701
Adres :: KUZEYKENT MAH.BİLGİN SK. NO:10/D KASTAMONU
KASTAMONU YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(366) 215-09-13
Adres :: KUZEYKENT MAHALLESİ KAMİL DEMİRCİOĞLU CAD. NO:34/2 KUZEYKENT KASTAMONU
RABİA GÜLNUŞ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KUZEYKENT MAH. ORGENERAL ATİLLA ATEŞ PAŞA CAD.NO:15 BO ÜNV. YERLEŞKESİ KASTAMONU
ŞEYH ŞABAN-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: KUZEYKENT MAH. 61. SOK. 152. CAD. NO:7 MERKEZ/KASTAMONU
BAHARZADE FERİDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KUZEYKENT MAHALLESİ ORG. ATİLLA ATEŞ PAŞA CADDESİ NO:15/BP ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ / KASTAMONU
TOSYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YAVUZ SELİM MAH. ŞEHİT CELAL YAVUZ SOK. NO:25 TOSYA
ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 503-12-70
Adres :: YENİDOĞAN MH ŞABAN YILMAZ CD NO.4 TALAS/KAYSERİ
DEVELİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(352) 621-73-87
Adres :: B ,C BLOKLAR ve İDARE : Çevreyolu Bulvarı Bahçelievler Mah. No:6/1 Develi / KAYSERİ A BLOK: İbrahimağa Mah. Mustafa Dandik Cadde/Sokak No:1 Develi/KAYSERİ
PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: HÜRRİYET Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cad. No: 2 MERKEZ-MERKEZ / PINARBAŞI / KAYSERİ Bina Kodu: 29332291
PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 431-38-44
Adres :: B BLOK MEVLANA M. TURGUT ÖZAL CAD. NO/31 TALAS KAYSERİ - A BLOK MEVLANA M. SAYER C. NUMUNE SK. NO:6 TALAS KAYSERİ -
HUNAT HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 503-12-23
Adres :: A BLOK MEVLANA MAHALLESİ METEHAN SOKAK NO:40 TALAS KAYSERİ, B BLOK YENİDOĞAN MAH. YAPRAK CAD. NO:8 TALAS/KAYSERİ
SEYYİD BURHANEDDİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: MEVLANA MAH. ŞEHİT FATİH DUMAN SOKAĞI NO:24 TALAS/KAYSERİ
MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Mevlana Mahallesi 6083. Caddesi No :3 PK 38280 Talas/KAYSERİ
KAYSERİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(352) 502-90-34
Adres :: MEVLANA MAHALLESİ 15 TEMMUZ YERLEŞKESİ KÜMEEVLERİ NO:9-10 TALAS/KAYSERİ
KOCASİNAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 235-21-17
Adres :: MİMAR SİNAN MAHALLESİ TARSUS SOKAK NO: 57 KOCASİNAN/KAYSERİ
ERCİYES YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(352) 437-48-97
Adres :: Köşk Mah. Talas Bulvarı NO:85 MELİKGAZİ / KAYSERİ
GEVHER NESİBE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 437-73-38
Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:74 MELİKGAZİ / KAYSERİ
MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(352) 438-38-13
Adres :: ERENKÖY MAHALLESİ TALAS BULVARI NO:68 MELİKGAZİ KAYSERİ
KESKİN YURDU Tipi : Karma
Adres :: A BLOK (ERKEK YURDU ) KIRŞEHİR YOLU ÜSTÜ KESKİN MYO KAMPÜSÜ NO:66 71800 KESKİN/KIRIKKALE B-C BLOK (KIZ YURDU) YENİCE Mah. KIZILAY Sok. ÜNİVERSİTE KIZ YURDU Apt. No: 3 / 1 KESKİN / KIRIKKALE Bina Kodu: 31524669
ÜMMÜ HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(318) 310-10-58
Adres :: YENİŞEHİR Mah. 294/1 Sok. No: 3 YAHŞİHAN / KIRIKKALE Bina Kodu: 32079421
TÜRKAN HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(318) 310-00-24
Adres :: YENİŞEHİR MAH.294/1 SK. NO:1/B YAHŞİHAN / KIRIKKALE
HAMİDİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(318) 310-10-73
Adres :: YENİŞEHİR MAH. 259 SOK. NO: 2 / 1 YAHŞİHAN / KIRIKKALE Bina Kodu: 29736187
KIRIKKALE-KIZILIRMAK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(318) 357-27-56
Adres :: YENİŞEHİR MAH. YURTKUR CAD.275 SK. NO:4 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
KALETEPE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Adres :: YENİŞEHİR MAH. 276 SOK. No: 10 / 1 YAHŞİHAN / KIRIKKALE Bina Kodu: 11326758
KIRIKKALE HATİCE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(318) 357-25-53
Adres :: YENİŞEHİR MAH. YURTKUR CAD. YURTKUR TOKİ Sit. D Apt. No: 11 D / 1 YAHŞİHAN / KIRIKKALE Bina Kodu: 34037675
BABAESKİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(288) 502-00-24
Adres :: TAŞKÖPRÜ KÖYÜ NO: 73/1/MERKEZ-TAŞKÖPRÜ/ BABAESKİ/KIRKLARELİ
KIRKLARELİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(288) 214-27-03
Adres :: KARAHIDIR MAH. OKUL YOLU SOK. NO:34/ KIRKLARELİ
ŞEMSEDDİN SAMİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(288) 214-41-80
Adres :: ŞEMSETTİN SAMİ ÖĞRENCİ YURDU Karahıdır Mah.Okul Yolu Sk.No:31
HUNDİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(288) 212-02-75
Adres :: KAYALI MEVKİİ KARAKOÇ KÖYÜ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KAYALI KAMPÜSÜ KARŞISI /KIRKLARELİ
EVLADI FATİHAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(288) 214-50-72
Adres :: KAYALI MEVKİİ KARAKOÇ KÖYÜ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KAYALI KAMPÜSÜ KARŞISI No: 90/1/KIRKLARELİ
AHMET CEVDET PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(288) 502-00-16
Adres :: Ahmet Cevdet Paşa Yurt Müdürlüğü: Karakoç Köyü Mevkii Kofçaz Yolu 7. Km. No:192 / KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(288) 415-77-41
Adres :: 8 KASIM Mah. KAVAK Sok. BURGAZKENT Sit. KYK LÜLEBURGAZ YURT MÜDÜRLÜĞÜ Apt. No: 1F/1 MERKEZ-MERKEZ/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ Bina Kodu: 25865643
MEHMED EŞREF EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(288) 502-02-30
Adres :: İSTİKLAL MAH. İST. ASFALTI YOLU 27. SOK.NO:3/3 KÜMEEVLERİ / KEPİRTEPE
MECİDİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(386) 612-30-30
Adres :: BOYALIK MAHALLESİ ŞEHİT POLİS BEKİR FERHAT KAYA CAD.NO:50 ÇİÇEKDAĞI/KIRŞEHİR
KAMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(386) 712-60-70
Adres :: HACIPINAR MAH. ŞEHİT BAHTİYAR ŞİMŞEK CADDESİ 974.SOKAK NO:1 KAMAN/KIRŞEHİR
KIRŞEHİR-AHİ EVRAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BAĞBAŞI MAHALLESİ ŞEHİT NECDET YAĞIZ CAD. NO:141/1 KIRŞEHİR MERKEZ
EROL GÜNGÖR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(386) 213-80-66
Adres :: (Kuşdilli Mah.Terme Cad. No:60 A /1 KIRŞEHİR A.B.C bloklar) (Güldiken Mahallesi, Mehmet Çetin Bozkurt Cad. No:1, 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir D ve E bloklar Bağbaşı Mahalesi Yurtlar Sokak No:7/1 Kırşehir F-G-H-I Bloklar)
SALİHA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(386) 502-00-56
Adres :: BAĞBAŞI MAHALLESİ ŞEHİT NECDET YAĞIZ CADDESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE YANI NO:141/2C MERKEZ/KIRŞEHİR
FATMA BACI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(386) 212-59-73
Adres :: BAĞBAŞI MAHALLESİ YURTLAR CADDESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE YANI NO: 5 DA MERKEZ/KIRŞEHİR
ELVİN BUĞRA ARSLAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: A BLOK (KIZ ÖĞRENCİ) YENİCE MAH. YENİCE 92. SOKAK NO:1 40500 MUCUR KIRŞEHİR B BLOK (ERKEK ÖĞRENCİ) YENİCE MAH. YENİCE 92. SOKAK NO:1 NO:32 40500 MUCUR KIRŞEHİR
KİLİS YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(348) 814-25-30
Adres :: EKREM ÇETİN MAHALLESİ DOĞAN GÜREŞ PAŞA BUL. NO:49 KİLİS
KİLİS KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: EKREM ÇETİN Mah. KANAL BOYU Cad. KILIS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Apt. No: 36 A / MERKEZ / KİLİS
NAKŞİDİL VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(348) 813-85-45
Adres :: Ekrem Çetin Mah. Malazgirt cad. No:22 KİLİS
MUHAMMED BEDEVİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(348) 813-11-31
Adres :: ATATÜRK MAHALLESİ YAĞMUR SOKAK NO:3 KİLİS
KİLİS MERCİDABIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: MEHMET SANLI MAHALLESİ ERDOĞAN BAYRAKTAR CADDESİ MERCIDABIK KYK KIZ YURDU APT. NO: 6 MERKEZ / KİLİS
KARTAL BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: MEHMET SANLI MAHALLESİ ERDOĞAN BAYRAKTAR CADDESİ NO:18/1 MERKEZ/KİLİS
BİLAL-İ HABEŞİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(348) 813-10-37
Adres :: MEHMET SANLI MAHALLESİ DOĞAN GÜREŞ PAŞA BULVARI NO:104/A KİLİS
GEBZE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(262) 759-11-71
Adres :: Muallimköy Mahallesi 4125 Sokak No:1 Muallimköy-Gebze/KOCAELİ
SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 359-10-36
Adres :: KABAOĞLU MAH. MERKEZ MEVKİİ PROF DR. BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI UMUTTEPE YERLEŞKESİ NO: 515/FF İZMİT KOCAELİ
KOCAELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: SERDAR MAHALLESİ ARIZLI CADDESİ NO: 7 İZMİT/KOCAELİ
KOCAELİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(262) 359-12-88
Adres :: Kabaoğlu Mah. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı No: 515/FG İzmit -KOCAELİ
ŞERİFE GELİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 359-10-77
Adres :: BAKİ KOMSUOĞLU CADDESİ NO: 442 KABAOĞLU KÖYÜ/İZMİT/KOCAELİ TÜRKİYE 40.821883, 29.937235
GÖLCÜK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(262) 422-50-57
Adres :: DÜZAĞAÇ MAHALLESİ DAVUTPAŞA CADDESİ NO:36 GÖLCÜK KOCAELİ
KANDIRA-İL ÖZEL İDARESİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(262) 551-45-00
Adres :: ORHAN MAHALLESİ ALİM SOKAK. NO:8 41600 KANDIRA KOCAELİ
KARAMÜRSEL-GAZANFER BİLGE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(262) 452-16-88
Adres :: DEREKÖY MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:57/A KARAMÜRSEL
PERTEVPAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(262) 528-55-67
Adres :: Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Cad. No:270 Körfez - KOCAELİ
SULTAN BABA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 353-49-60
Adres :: DERBENT MAHALLESİ ÖMER YALÇIN CAD. 68 KARTEPE - KOCAELİ
KOCAELİ ZEKİYE GÜNDOĞDU YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 311-70-13
Adres :: YAHYA KAPTAN MAH. ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SOKAK. DIŞ KAPI NO:12 İZMİT-KOCAELİ
ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(262) 325-8851
Adres :: YEŞİLOVA MAHALLESİ İZMİT KANDIRA YOLU CADDESİ NO: 88 İZMİT - KOCAELİ
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(262) 359-10-49
Adres :: Kabaoğlu Mah. Umuttepe Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı NO: 518 İzmit-KOCAELİ
FATMA SEHER HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 359-13-37
Adres :: KABAOĞLU MH. PROF. DR. BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI NO: 495/A UMUTTEPE-İZMİT-KOCAELİ (A BLOK) KABAOĞLU MH. PROF. DR. BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI NO: 534 UMUTTEPE-İZMİT-KOCAELİ (B BLOK)
CANFEDA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(262) 332-32-29
Adres :: Yeşilova Mah. İrade Sokak No: 6 İzmit/KOCAELİ
KARTEPE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Ataşehir Mahallesi Üniversite Yolu Sok. No:2/2 Kartepe/KOCAELİ
AKŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 824-85-85
Adres :: KOZAĞAÇ MAHALLESİ 37809 sok NO:4/c AKŞEHİR / KONYA
NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 814-01-22
Adres :: KOZAĞAÇ MAH. KOZAĞAÇ CAD. NO:130/1 AKŞEHİR/KONYA
BEYŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Adres :: Bademli Mah. Bademli Cad. No: 95/E Beyşehir/KONYA
EŞREFOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 511-00-43
Adres :: YENİ MAHALLE ANTALYA CADDESİ NO:141 BEYŞEHİR/KONYA
BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(332) 426-20-06
Adres :: A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA
CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Karşıyaka Mh. 60768. Sk. No:4 Cihanbeyli / KONYA
ÇUMRA YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(332) 447-57-57
Adres :: CUMHURİYET MAH. 73605 sk. No:6 Çumra/KONYA
EREĞLİ KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 712-15-53
Adres :: TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:12
EREĞLİ ERKEK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 710-10-66
Adres :: Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:40 Ereğli/KONYA
HADİM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(332) 418-15-10
Adres :: Armağanlar Mah. Alanya Cad. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA
ILGIN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Orhaniye Mah. Yeni İstanbul Cad. No:1833 ILGIN/KONYA
KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(332) 834-2403
Adres :: Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA
SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:76/D KARAPINAR KONYA
MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: KEMALİYE MAHALLESİ ANKARA CAD.NO:1912/A KULU KONYA
SEYDİŞEHİR YURDU Tipi : Karma
Adres :: ANABAĞLAR MAHALLESİ PROF DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:23/2 SEYDİŞEHİR-KONYA
AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(332) 461-24-21
Adres :: Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA
KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 241-25-23
Adres :: AKADEMİ MAH.YENİ İSTANBUL CAD.NO:257/A SELÇUKLU/KONYA
ALAADDİN YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 241-01-17
Adres :: AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA
BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 261-07-18
Adres :: BEYHEKİM MAH.ABDULLAH ULUBAY SOK.NO/13 SELÇUKLU/KONYA
MEVLANA KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 235-76-86
Adres :: IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA
ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 261-05-61
Adres :: Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA
KONYA KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 261-16-35
Adres :: A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA
KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 290-29-15
Adres :: BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA
MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 350-49-46
Adres :: İhsaniye Mah.Müneccimbaşı Sk.No:1 42040 Selçuklu /KONYA
FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 265-36-44
Adres :: YAZIR MAH.GÜLPAZARI SK.NO:6-8 SELÇUKLU/KONYA
MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 502-01-09
Adres :: BEYHEKİM MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SOKAK NO:2 SELÇUKLU KONYA
SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK NO:28 SELÇUKLU KONYA
KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Horozluhan Mh. Büyükşahin Cd. No: 35/A Selçuklu-KONYA
TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Horozluhan Mh. Büyükşahin Cd. No: 35/B Selçuklu-KONYA
MESNEVİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Yazır Mh. Haseki Sk. No:18 Selçuklu/KONYA
TAŞKENT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Şıhlar Mh. 162309 Cd. No: 7/7A Taşkent - KONYA
EMET ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: CUMHURİYET MAH. 3 EYLÜL CADDESİ NO:28 EMET/KÜTAHYA
GEDİZ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(274) 412-76-84
Adres :: HACIBABA MAH. FABRİKALAR ÜSTÜ NO:3/3
HAYME ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(274) 230-03-33
Adres :: EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ NAFİA GARAJ YOLU CADDESİ NO:8 KÜTAHYA MERKEZ
KÜTAHYA-ZAFERTEPE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(274) 265-22-94
Adres :: KİRAZPINAR MAHALLESİ DPÜ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ ZAFERTEPE YURT MÜDÜRLÜĞÜ NO:27/5 HİZMET BİNASI MERKEZ/KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KİRAZPINAR MAH.KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ DUM.ÜNV.ÖĞR.YURT VE SOS.YAŞ.MR SİT. G BLOK APT.NO: 35G KÜTAHYA/ MERKEZ
DEVLET HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(274) 225-52-05
Adres :: AKKENT MAH.5. AK SK.NO:6 KÜTAHYA MERKEZ
EMİNE GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: KİRAZPINAR MAHALLESİ 5.KARADENİZ SOKAK EMİNE GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU SİTESİ B BLOK APT.NO:6 MERKEZ/KÜTAHYA
HEZAR DİNARİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(274) 265-30-33
Adres :: ANDIZ MAH. ŞEYH ŞAMİL BULVARI HEZAR DİNARİ ÖĞRENCİ YURDU SİTESİ A BLOK APT.NO:48/1 MERKEZ/KÜTAHYA
SİMAV ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(274) 513-95-03
Adres :: MURADINLAR MAHALLESİ DR. İBRAHİM NACİ EREN 1 CAD. KYK SOSYAL TESİSLER APT.NO:28 SİMAV/KÜTAHYA
ARSLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: MOYMUL MAHALLESİ BALIKESİR YOLU CADDESİ KREDİ YURTLAR KURUMU ERKEK ÖĞRENCİ YURDU APT.NO:82 TAVŞANLI -KÜTAHYA
İSLAMOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(274) 551-00-73
Adres :: TÜREGÜN MAHALLESİ ÜÇBAŞ CADDESİ İSLAMOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU NO:30/1 ŞAPHANE-KÜTAHYA
ARAPGİR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(422) 811-24-25
Adres :: YUKARIYENİCE Mah. MEHMET ALİ AYDINLAR Bul. No: 3 B / 21 MERKEZ-MERKEZ / ARAPGİR / MALATYA
MALATYA KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(422) 341-01-93
Adres :: ADRES NO:25173948 ÜNİVERSİTE M. KÖŞKÜM SOK.NO:6/6 NO:6 BATTALGAZİ MALATYA
MALATYA-HACI HAFİZE ÖZAL KIZ ÖĞRENCİ yURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(422) 341-05-08
Adres :: ÜNİVERSİTE Mah. KÖŞKÜM Sok. SOSYAL TESISLER Apt. No: 6 /7 / 1 MERKEZ-MERKEZ / BATTALGAZİ / MALATYA Bina Kodu: 26933488
BEYDAĞI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(422) 371-16-71
Adres :: ORDUZU Mah. KANYON Cad. BEYDAĞI ÖĞRENCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Apt. No: 17 A / MERKEZ-MERKEZ / BATTALGAZİ / MALATYA
EŞREF BİTLİS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(422) 502-09-94
Adres :: Bulgurlu Mahallesi Cuma Sokak No: 12 - 14 Battalgazi / MALATYA
BATTALGAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(422) 311-11-45
Adres :: Bulgurlu Mh. Kanyon Cd. No:39/5 Battalgazi MALATYA
İLHAN AKINCI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(422) 503-00-71
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. BİLEN SOK. N0:28 BATTALGAZİ / MALATYA
ALAŞEHİR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 653-71-38
Adres :: İstasyon Mahallesi Baklacı Yolu Caddesi No:65 Alaşehir/Manisa
MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(236) 233-92-89
Adres :: A Blok: Ahmet Bedevi Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi No:28 Şehzadeler/Manisa B Blok: Mesir Mahallesi Tarık Almış Caddesi No:1 Yunusemre / Manisa
DEMİRCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 462-22-70
Adres :: AKINCILAR MH. ŞEHİT UĞUR PALANCI NO:13 45900 DEMİRCİ / MANİSA
GÖRDES MOLLA GÜRANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 547-20-30
Adres :: A ve B Blok: Atatürk Mahallesi Fatih Bulvarı No:40 Gördes/Manisa C Blok : Nakıpağa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 49 Gördes/Manisa
KIRKAĞAÇ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 588-14-49
Adres :: Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi. 56 Sokak No:1 Kırkağaç Manisa
KULA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 4 EYLÜL MAHALLESİ 258. SOKAK NO:1 KULA/MANİSA
SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Gaziler Mah. 535 Sok. No:117 Salihli/Manisa
SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 716-37-15
Adres :: MCBÜ SALİHLİ BEŞ EYLÜL YERLEŞKESİ SARIPINAR MAH. 1079 SOK. NO: 171 SALİHLİ/MANİSA
SARIGÖL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 867-11-72
Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Halis Selçuk Caddesi No:16 Sarıgöl/Manisa
SOMA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 612-21-55
Adres :: Atatürk Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Kenan Cantürk Caddesi No:24 Soma Manisa
TURGUTLU-SEDAT ÖZCAN YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(236) 312-79-08
Adres :: İstiklal Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi No:141 Turgutlu/Manisa
HATİCE HAYRİYE TURGUTLU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 312-79-02
Adres :: Turgutlu/Manisa
KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(236) 571-29-09
Adres :: A BLOK ( KIZ BLOĞU ): Temrek Mahallesi Karanfil Sokak No:8 Köprübaşı/Manisa B BLOK ( ERKEK BLOĞU ): Borlu Mahallesi Kenan Evren Caddesi No:28 Köprübaşı/Manisa
MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 241-20-84
Adres :: MURADİYE MAH.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KÜME EVLERİ NO:6 YUNUSEMRE MANİSA
MANİSA YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 233-24-76
Adres :: 75 YIL MAH. 5359 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE /MANİSA
MANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(236) 241-25-94
Adres :: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Mah.Kampüs Küme Evleri Cad. No:16/1 Yunusemre MANİSA
AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(236) 246-71-01
Adres :: Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40/A Yunusemre MANİSA
KASIMİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(482) 212-9664
Adres :: NUR MAH. YURT CAD. NO: 3/1 ARTUKLU ÜNV. KAMPÜS İÇİ ARTUKLU/MARDİN
AZİZ SANCAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ZEYNEL ABİDİN ERDEM BULVARI DEVLET HASTANESİ YANI NO: 30/B MARDİN / MİDYAT
MARDİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Yalım Mah. 217. Sokak No:33/1 Artuklu/MARDİN
ANAMUR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(324) 835-10-82
Adres :: ÖREN MAHALLESİ ÜNİVERSİTE SOKAK NO:2 ANAMUR/MERSİN
ERDEMLİ KIZ KALESİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(324) 515-22-29
Adres :: AKDENİZ MAHALLESİ ERENLER SOKAK NO: 60/A ERDEMLİ/MERSİN
KIRKKAŞIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(324) 502-09-49
Adres :: ÇİFTLİKKÖY MAH.MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI NO:66 YENİŞEHİR/MERSİN
SİLİFKE TAŞUCU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(505) 818-99-64
Adres :: ATAYURT BAKANLIKLAR CADDESİ NO:21 33980 SİLİFKE/MERSİN
TARSUS YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(324) 614-40-33
Adres :: A BLOK:ŞEHİTLER TEPESİ MAH.ATATÜRK CAD.NO:250 TARSUS/MERSİN B BLOK:ŞEHİT MUSTAFA MAHALLESİ 3503 SOKAK NO:1/1 TARSUS/MERSİN
TARSUS KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(324) 625-40-90
Adres :: ŞEHİTLER TEPESİ MAH. 3692 SOKAK NO:1 TARSUS/MERSİN
MERSİN-YENİŞEHİR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(324) 290-42-28
Adres :: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ İÇİ NO:64/A YENİŞEHİR/MERSİN
MERSİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0 324 2902522
Adres :: ÇİFTLİKKÖY MAH. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI NO:66 YENİŞEHİR / MERSİN
ŞAHİDİ KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(252) 223-86-12
Adres :: KÖTEKLİ MAH. DENİZLİ YOLU BULVARI. 232 SOKAK. NO: 48 MUĞLA
FETHİYE SITKI-MEFHARET KOÇMAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(252) 646-51-31
Adres :: KARAÇULHA MAH. ÜNİVERSİTE CAD.168 SOK. NO:5 FETHİYE MUĞLA KARAÇULHA /FETHİYE
MİLAS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: İsmet Paşa Mahallesi Sodra Doğakent Evleri No: 91 Milas/MUĞLA
MUĞLA-ORTACA YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(252) 282-98-92
Adres :: KARABURUN Mah. 524 Sok. YURT BİNASI Sitesi No:10 ORTACA/MUĞLA (Bina Kodu:5901322)
MUĞLA ERKEK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(252) 223-80-12
Adres :: Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. No:14/2 İç kapı:1 Menteşe / MUĞLA
MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(252) 223-89-75
Adres :: KÖTEKLİ MAH.SITKI KOÇMAN CADDESİ NO:10/6 MENTEŞE/MUĞLA
TURGUT REİS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: KÖTEKLİ MAHALLESİ MARMARİS YOLU ÜZERİ NO:68 MENTEŞE/MUĞLA
MALAZGİRT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: ERKEK YURDU ADRESİ: MENGÜÇGAZİ Mah. 118 Sok. KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Sit. No: 2 / 1 MALAZGİRT / MUŞ Bina Kodu: 15440991
MUŞ MÜŞTAK BABA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(436) 213-03-36
Adres :: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KARŞISI GÜZELTEPE KÖYÜ MUŞ
SULTAN ALPARSLAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(436) 212-35-41
Adres :: GÜZELTEPE MAHALLESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ KARŞISI NO:455 49250 MERKEZ/MUŞ
DANİŞMEND GAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(436) 212-13-50
Adres :: Saray Mahallesi Bitlis Şosesi 49100 MERKEZ/MUŞ
AVANOS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(384) 511-23-93
Adres :: A Blok (Müdürlük): Bahçelievler Mah. Mithat Dülge Cad. No:47 Avanos/Nevşehir, B Blok: Kapadokya Cad. Cumhuriyet Mah. No:23 Avanos/Nevşehir.
GÜLŞEHİR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KARAVEZİR MAHALLESİ MEHMET GALİP UYSAL CADDESİ NO:29 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
HÜNKAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(384) 441-35-58
Adres :: Zir Mah. Prof. Dr. Rıza AYHAN Cad. No.21 Hacıbektaş/NEVŞEHİR
NEVŞEHİR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(384) 213-29-85
Adres :: AVANOS YOLU ÜZERİ KARAYAZI MEVKİİ ÜNİVERSİTE KAMPÜS KARŞISI NEVŞEHİR
AYŞE HÜMAŞAH SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 2000 EVLER MAH. YURTKUR ALANI KÜME EVLERİ No: 3 NEVŞEHİR
HALUK NUR BAKİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(384) 215-41-55
Adres :: 2000 evler Mah. 74.sokak No:3 Merkez/NEVŞEHİR
HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(384) 215-44-09
Adres :: GÜZELYURT MAH. VEFA KÜÇÜK CADDESİ NO:9 NEVŞEHİR
FATIMA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: 2000 EVLER MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:278 MERKEZ /NEVŞEHİR
KAPADOKYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(384) 502-03-13
Adres :: 2000 EVLER MAHALLESİ YURTKUR ALANI KÜME EVLER MERKEZ/NEVŞEHİR
ÜRGÜP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(384) 341-20-49
Adres :: B KIZ BLOĞU (MÜDÜRLÜK) : TEMENNİ Mah. DOLAY-1 Sok. No: 1 ÜRGÜP/NEVŞEHİR A ERKEK BLOĞU: KAVAKLIÖNÜ MAH.YUNUS EMRE CAD.NO:49 ÜRGÜP/NEVŞEHİR
BOR YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(388) 311-66-90
Adres :: Fatih Mahallesi Yüksek Okullar Caddesi No-12-51700 BOR/NİĞDE
AHMET KUDDUSİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Cığızoğlu Osman efendi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:158 Bor/NİĞDE
NİĞDE ERTUĞRULGAZİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Aşağı Kayabaşı Mh. Seçkin Sk. No:5 NİĞDE
NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(388) 225-01-81
Adres :: Fertek Mah. Küme Evleri/ Ömer Halisdemir Cd. No: 27/ Merkez / NİĞDE
SULTAN I. KILIÇARSLAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(388) 225-45-99
Adres :: Fertek Mh. Küme Evleri/ Ömer Halisdemir Cd. No: 18 Kampüs Alanı 51100 Merkez/ NİĞDE
SULTAN II. KILIÇARSLAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Fertek Mh. Küme Evleri/ Ömer Halisdemir Cd. No: 17 Kampüs Alanı 51100 Merkez/NİĞDE
FADİMANA HALİSDEMİR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Fertek Mah. Küme Evleri/ Ömer Halisdemir Cd. No: 19/1 Merkez / NİĞDE
ÖMER HALİSDEMİR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(388) 225-25-12
Adres :: Fertek Mah. Küme Evleri/ Ömer Halisdemir Cd. No: 26/ Merkez/NİĞDE
ULUKIŞLA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Kemalpaşa Mh. Kılan Cd. No:1 Ulukışla/NİĞDE
FATSA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(452) 424-00-45
Adres :: EVKAF MAH.ARSLAN AYDINLIK CAD.NO :35 FATSA/ORDU(İDARİ BİNA - A VE B BLOK)
ÜNYE YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(452) 310-10-15
Adres :: GÖLEVİ MAHALLESİ ESENLER SOKAK NO:14 (MÜDÜRLÜK) ATATÜRK MAHALLESİ KIZ YURDU 1. SOKAK NO:9 (GÖNÜL GÜVEN ERKEK BLOK) KALEDERE MAHALLESİ ARZANOĞLU CADDESİ NO:24 (A ERKEK )
ORDU YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(452) 225-3674
Adres :: İBN-İ SİNA CAD. NO:6 BUCAK MAH.
ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBEL ÖGRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(452) 250-50-83
Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:246 ORDU
EVLİYA ÇELEBİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(452) 777-50-21
Adres :: CUMHURİYET MH. ZİYAGÖKALP CD.1308 SK. NO:5 ALTINORDU/ORDU
MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Adres :: AKÇATEPE MAHALLESİ KAHRAMANLI MÜCAVİR SOKAK NO:28 ALTINORDU / ORDU
KADİRLİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(328) 717-00-90
Adres :: ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ Mah. 2006 Sok. KADIRLI ÖĞRENCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sit. YUKSEK ÖĞRENIM KREDI VE YURTLAR KURUMU Apt. No: 17 / Z1 MERKEZ-MERKEZ / KADİRLİ / OSMANİYE
OSMANİYE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(328) 825-99-33
Adres :: Fakıuşağı Mahallesi 45001 Sokak No:1 OSMANİYE
KARACAOĞLAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(328) 802-06-13
Adres :: FAKIUŞAĞI MAHALLESİ 45018 SOKAK NO.:4 MERKEZ/OSMANİYE
KAYIBOYU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(328) 802-55-02
Adres :: FAKIUŞAĞI MAH. PRF.DR.KAZIM TÜLÜCÜ BULVARI BUL. NO: 3 /1 MERKEZ-OSMANİYE
ARDEŞEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(464) 715-19-88
Adres :: ARDEŞEN MYO KAMPÜSÜ 53400 ARDEŞEN/RİZE
ÇAYELİ-A.MESUT YILMAZ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(464) 532-1827
Adres :: A (Erkek) Blok:(Müdürlük): Sabuncular Mah. Sadrazam Mehmet Ali Paşa Cad. No:32 Çayeli/RİZE B (Kız) Blok: Sabuncular Mah. Sadrazam Mehmet Ali Paşa Cad. No:24 Çayeli/RİZE C (Kız) Blok: Yenipazar Mah. Belediyeciler Sok. No:10 Çayeli/RİZE
FINDIKLI YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(464) 511-41-30
Adres :: A BLOK: MERKEZ MAHALLESİ 20.CADDE NO:25 FINDIKLI RİZE OSM BLOĞU: AKSU MAHELLESİ 1074.SOKAK NO:1 FINDIKLI/RİZE
PAZAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(464) 612-51-59
Adres :: KİRAZLIK MAH. ORMAN SOKAK NO 5 PAZAR
RİZE YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(464) 223-43-97
Adres :: EMİNETTİN MAH. LOKMAN HEKİM SOK. NO:3 RİZE
RİZE YEŞİLÇAY YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(464) 217-03-52
Adres :: Şehit Ali İslamoğlu Sk.No.24 İslampaşa 53020 RİZE
AHMET TEVFİK İLERİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: CAMİÖNÜ MH. MENDERES BLV. NO:76 RİZE
DEVLET HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(464) 223-70-22
Adres :: ÜNİVERSİTE KAMPÜS İÇİ LOJMAN SK. NO:21 RİZE
TENZİLE ERDOĞAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(464) 253-70-70
Adres :: Bağdatlı Mah.Narlı Sokak No:8-12 RİZE
AYDER ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: Fener Mah. 2 Nolu Güvercin Sokak No:17 Merkez / RİZE
GÜNEYSU YURT MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Karma
Adres :: GÜNEYSU/ MERKEZ
DEREPAZARI KAPTAN ARİF BAYRAKTAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(464) 311-25-81
Adres :: TERSANE MAH.SADETTİN KAYNAK BUL.NO 65A DEREPAZARI/ RİZE
AKYAZI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(264) 418-10-15
Adres :: Batakköy Mahallesi D-140 Caddesi No:307 AKYAZI/ SAKARYA
GEYVE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: TEPECİKLER MAHALLESİ MEHMET AKİF SOKAK NO: 41 GEYVE - SAKARYA
HENDEK YURDU Tipi : Kız
Adres :: Akova Mah. 5025 Sokak No: 3A Hendek/SAKARYA
ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(264) 614-97-75
Adres :: AKOVA MH. SAKARYA BULVARI NO:215/1-2-3
KARASU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(264) 718-66-71
Adres :: AİZİZİYE MAHALLESİ ANKARA CADDESİ KARASU SAKARYA
SAPANCA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: BALKAYA Mah. BALKAYA 1 Cad. No: 23 / 1 SAPANCA / SAKARYA
MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ARİF BEY MAHALLESİ ŞEHİT GAFFAR OKKAN CADDESİ NO:10/B ARİFİYE/SAKARYA
SAKARYA YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(264) 502-39-40
Adres :: KEMALPAŞA M. ÜNİVERSİTE CAD. 185. SK. No:3 SERDİVAN SAKARYA
SABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(264) 666-10-71
Adres :: ESENTEPE MAHALLESİ AKADEMİYOLU SOKAK. NO: 5/46
ARİF NİHAT ASYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: KEMALPAŞA MAHALLESİ 4. CADDE NO:1 SERDİVAN / SAKARYA
RAHİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(264) 211-15-55
Adres :: KEMALPAŞA MAHALLESİ 6. CADDE NO: 1 RAHİME SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN - SAKARYA TEL:(0264) 211 1555
AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(264) 502-10-00
Adres :: Kemalpaşa Mh. 6. Cd. 166. Sokak No:1 Serdivan / SAKARYA
ALİ FUAT BAŞGİL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: GÜZELYALI MAH.ATATÜRK BULVARI 3. KISIM NO:72 ATAKENT ATAKUM/SAMSUN
MÜNEVVER AYAŞLI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 457-55-11
Adres :: Körfez Mahallesi Yurt Sokak No:6 Atakum/SAMSUN
ALAÇAM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 621-22-30
Adres :: Fatih Mahallesi Göçkün Cd. No:28 Alaçam/SAMSUN
BAFRA MİLLİ PİYANGO YURDU Tipi : Karma
Adres :: Alparslan Mah. Yurt Sok. No:15
ÇARŞAMBA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 832-0405
Adres :: Çay Mh. Hoca Ahmet Yesevi Sokak No:7
HAVZA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 714-55-93
Adres :: Üniversite Mahallesi Samsun Yolu Sk. Küme Evleri No:1 Havza/Samsun
KAVAK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 741-3549
Adres :: MEHMETPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ NO:33/A KAVAK/SAMSUN
TERME YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 876-48-68
Adres :: BAHÇELİEVLER MAH. AKDENİZ SOK. NO:25 TERME/SAMSUN
VEZİRKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 647-10-31
Adres :: A-B BLOK KIZ ÖĞRENCİ - TAŞKALE MAHALLESİ 750. SK. NO:10-12 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN C BLOK ERKEK ÖĞRENCİ - ATATÜRK MAH. 621. SOK. NO: 22 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN
ONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(362) 515-0444
Adres :: İstiklal Mahallesi Denizevleri Cad.No:81-83 19 Mayıs/SAMSUN
KARADENİZ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(362) 457-72-48
Adres :: Körfez Mahallesi Yurt Sok. No: 22 / 1 ATAKUM/SAMSUN
İLKADIM YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 437-7700
Adres :: Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No: 221 Atakum/Samsun
GÜLCEMAL HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 428-1030
Adres :: KÖRFEZ MAHALLESİ 5058. SOKAK NO : 2A ATAKUM /SAMSUN
ATAKUM YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 437-98-63
Adres :: Denizevleri Mahallesi 222. Sokak No :6 Atakum /SAMSUN
SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 457-67-59
TURGUT ÖZAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(362) 457-57-46
Adres :: Körfez Mahallesi Atatürk 5.Kısım Bulvarı No: 197-A /B Atakum/SAMSUN
CEMAL SAFİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: 3053 SOKAK GÜZELYALI MAHALLESİ NO:1 ATAKUM /SAMSUN
CANİK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: CANİK ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ CANİK/SAMSUN
KURTALAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Yeni Doğan Mah. Şivan Perver Caddesi kapı no: 2 Kurtalan - SİİRT
SİİRT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(484) 254-20-20
Adres :: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veysel Karani Mah. Kurtalan Cad. 36/b Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü SİİRT/ MERKEZ
ESMEHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(484) 223-40-20
Adres :: Bahçeli Evler Mah. 1418. Sok. No: 18 İç Kapı No.1 SİİRT
İSMAİL FAKİRULLAH ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(484) 502-02-82
Adres :: VEYSEL KARANİ MAHALLESİ 1903. SOKAK NO:23 A,B,C BLOK SİİRT/MERKEZ
HASSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(484) 254-21-36
Adres :: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Pınarca Köyü Gültepe Sok. No: 1 SİİRT
AYANCIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(368) 613-46-32
Adres :: Yalı Mah. Atatürk Cd. No:50/11 AYANCIK / SİNOP
BOYABAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(368) 315-19-87
Adres :: ESENTEPE MAHALLESİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOYABAT/SİNOP
SİNOP YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(368) 271-45-38
Adres :: Osmaniye Köyü Tefnelik Mahallesi No:32 SİNOP/ MERKEZ
MAHMUD KEFEVİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(368) 201-01-12
Adres :: BOSTANCILI MAHALLESİ KARADENİZ MEVKİİ NO 3/1 MERKEZ/SİNOP
SEYYİD İBRAHİM BİLAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(368) 271-51-34
Adres :: OSMANİYE MAHALLESİ ÜNİVERSİTE SK.NO:81 MERKEZ/SİNOP
DİVRİĞİ PROF. DR. MAHİR TEVRÜZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: DEMİRDAĞ SOKAK NO:86 DİVRİĞİ SİVAS
GÜRÜN-ENVER BOSTANCI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 715-3102
Adres :: CAYBOYU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:22 MALATYA YOLU ÜZERİ 3 KM.
HAFİK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 841-22-00
Adres :: NURETTİN KOÇAK KIZ BLOĞU YENİ MAHALLE DÜZ YAYLA CADDESİ NO: 28 E HAFİK/SİVAS HACI KAMER AYDOĞAN ERKEK BLOĞU ÇAY MAH.CAMİİ SOK. NO:15 HAFİK/SİVAS
KANGAL HASAN YILMAZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: GÜRSEL MAHALLESİ ŞEHİT ŞERAFETTİN KORKMAZ SOKAK NO:50 KANGAL/SİVAS
SİVAS SANCAKTAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(346) 219-14-45
Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ KARDEŞLER CADDESİ NO:5/2 MERKEZ / SİVAS
İZZEDDİN KEYKAVUS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(346) 219-10-80
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KAYSERİ CAD. NO.49/J CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(346) 219-11-81
Adres :: KAYSERİ CADDESİ YURTKUR KAMPÜSÜ YENİŞEHİR MAHALLESİ NO:49 MERKEZ SİVAS
KADI BURHANEDDİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(346) 219-13-16
Adres :: YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ CUMHURİYET ÜNV. KAMPÜSÜ NO:142 SİVAS / MERKEZ
YILDIZ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/4 MERKEZ/SİVAS
KIZILIRMAK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CAD. NO:5/8 MERKEZ/SİVAS
TECER YURT MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Telefon : 0(346) 217-12-65
Adres :: YENİ ŞEHİR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KARDEŞLER CADDESİ NO: 5/12
SUŞEHRİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 311-50-02
Adres :: A-Blok (Kız ve İdare): Öksülü Mah. Timur Karabal Sokak No:31 Suşehri/SİVAS B-Blok (Erkek): Yalnızbağlar Mah. 2. Demirci Sk. No:1 Suşehri/SİVAS
ŞARKIŞLA MUHSİN YAZICIOĞLU ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 512-20-33
Adres :: YILDIRIM MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİ NO:3 ŞARKIŞLA/SİVAS
YILDIZELİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 751-26-60
Adres :: KARŞIYAKA MAHALLESİ MEVLANA CAD. NO:58 YILDIZELİ /SİVAS
ZARA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(346) 816-3980
Adres :: AHMET BAŞYURT MAH. ISMET PAŞA CAD. NO:265
ŞİFA HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(414) 502-24-56
Adres :: MEYDAN MAHALLESİ ŞAİR NAMIK EKREM CADDESİ NO: 36 (TOKİ KONUTLARI YANI) BİRECİK/ŞANLIURFA
GÖBEKLİTEPE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(414) 347-13-44
Adres :: Gülveren Mahallesi Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüs Yolu No: 70 Haliliye/Şanlıurfa
ŞANLIURFA YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 312-99-51
Adres :: REFAHİYE MAHALLESİ ABDULKADİR KARAHAN CADDESİ NO:7 HALİLİYE ŞANLIURFA
HARRAN YURDU(Ş.URFA) Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 344-0054
Adres :: GÜLVEREN MAHALLESİ OSMANBEY KAMPÜS YOLU SOKAK NO: 32 HALİLİYE /ŞANLIURFA
MEHMET AKİF İNAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(414) 315-50-96
Adres :: PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:25 HALİLİYE ŞANLIURFA
HACER ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 376-10-44
Adres :: Gülveren Mahallesi Osmanbey Kampüs Yolu Sokak No: 70 Haliliye / Şanlıurfa
CEZERİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: YENİ MAH. KAMPÜS CAD. NO: 15 MERKEZ ŞIRNAK
ŞIRNAK YURDU Tipi : Kız
Adres :: YENİ MAH. Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI NO:179
ÇORLU YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(282) 685-44-55
Adres :: Zafer Mah.Zeytin Sok. No:1 Çorlu Tekirdağ
ÇORLU ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(282) 650-18-15
Adres :: Silahtarağa Mah. Üniversite 1. Sok. No:16 Çorlu/TEKİRDAĞ
HAYRABOLU YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(282) 315-35-57
Adres :: Aydınevler Mahallesi Bozoğlu Sk. No.1 Hayrabolu /TEKİRDAĞ
HACI İLBEYİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(282) 758-28-91
Adres :: Mimar Sinan Mah.15.Sok.No:2/1 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(282) 293-14-33
Adres :: NAMIK KEMAL Mah. PROF.DR.CEMİL CANGİR Cad. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sit. SOSYAL TESİS Apt. No: 8 /14 / MERKEZ-MERKEZ / SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
SÜLEYMANPAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: DEĞİRMENALTI MAHALLESİ ASLI SOKAK NO: 1/A SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
GÜNEBAKAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: NAMIK KEMAL MAHALLESİ PROF.DR. CEMİL CANGİR CADDESİ NO:16/8 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
ARTOVA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: GAZİOSMANPAŞA Mah. YATILI BÖLGE OKULU YİBO KÜME EVLERİ No: 3 / ARTOVA / TOKAT
ERBAA YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(356) 725-9105
Adres :: YAVUZ SULTAN SELİM MAH. GÜVERCİN SK. N. 48 ERBAA/ TOKAT
NİKSAR YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(356) 528-00-64
Adres :: Ayvaz Mah, Asil Nadir Sokak No:20/1 Niksar
REŞADİYE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 461-50-66
Adres :: OSMANİYE MAHALLESİ GÜLTEKİN TOPÇAM CADDESİ NO:39 REŞADİYE/TOKAT
TOKAT-GAZİOSMANPAŞA YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 214-70-40
Adres :: PERAKENDE MAH.BEHZAT BULVARI NO:351 MERKEZ/TOKAT
ALİ PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 228-00-17
Adres :: Müdürlük B Blok Altıyüzevler Mah.Sümer Cad.4.Sok.No:10 TOKAT
TOKAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 252-17-00
Adres :: Bedestenlioğlu Mah. Kampüs cad. No:18 (G.O.P. Ünv. Kampüsü)
TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 252-18-05
Adres :: TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU BEDESTENLİOĞLU MAH. KAMPÜS CAD. NO:14
MEHMED EMİN TOKADİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 232-94-52
Adres :: Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:153/1 TOKAT
GÜLSÜM ANA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 250-00-06
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:18 TOKAT
AYDOĞAN AYDIN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 252-16-51
Adres :: Taşlıçiftlik Köyü, Merkez Mevkii, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, No: 177/2, Merkez / TOKAT
PLEVNE ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 232-97-99
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ BEŞTAŞ CADDESİ 3.SOKAK NO.12 TOKAT/MERKEZ
BALLICA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 250-00-01
Adres :: BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:21 MERKEZ/TOKAT
TURHAL YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(356) 276-02-19
Adres :: KAYACIK MAH. LALEGÜL SOK. NO:27/ TURHAL/TOKAT
ZİLE YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(356) 317-81-68
Adres :: YUNUSEMRE MAH. ÇEKEREK CAD. NO :14 ZİLE TOKAT
AKÇAABAT-FATİH YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 106/O (Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü İçi) 61335 AKÇAABAT/TRABZON
GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 230-97-17
Adres :: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ TAŞLIK SOKAK NO:9/D ORTAHİSAR/TRABZON
FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 666-48-48
Adres :: SÖĞÜTLÜ MH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. NO:1B AKÇAABAT-TRABZON
MÜNÜR ÖZKURT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ CAMİKEBİR SOKAK NO:6 AKÇAABAT/TRABZON
MAÇKA-ŞÜKRÜ KARADENİZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Adres :: FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 84 A/205 MAÇKA / TRABZON
OF AŞIKKUTLU YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(462) 771-50-78
Adres :: ÇAMLI MAH. HMB ULUSOY CAD. NO/140 OF/TRABZON
HAMDİYE YILDIRIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 771-75-24
Adres :: ÇAMLI MAH. H.M.B. ULUSOY CAD. NO:140/1 OF/TRABZON
İSMİNAZ KANCA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(462) 746-49-71
Adres :: ÇAMBURNU MAHALLESİ KEMERLİ KÜMEEVLER NO/25 SÜRMENE/TRABZON
TONYA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(462) 881-18-88
Adres :: İSKENDERLİ CAD. ORTA MAH. AFET 2 NOLU SOKAK NO:7/1 TONYA/TRABZON
ADNAN DEMİRTÜRK YURDU Tipi : Karma
Adres :: HÜRRİYET MAH. NİHAT TAHMAZOĞLU CAD. NO: 80 VAKFIKEBİR
YOMRA-KANUNİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(462) 344-10-00
Adres :: Kaşüstü Mah. Devlet Karayolu Cad. no 102 A-B-C Blok Yomra/TRABZON
SARE HATUN YURT MÜDÜRLÜĞÜ Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 344-09-86
Adres :: KAŞÜSTÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM OKULLAR CADDESİ AK CENTER 2. KISIM NO:64/4 YOMRA/TRABZON
YOMRA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 341-17-48
Adres :: SANCAK MAHALLESİ TRABZON CADDESİ NO: 160 YOMRA/TRABZON
BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(462) 871-21-16
Adres :: VARDALLI MAHALLESİ 501 NOLU CADDE NO:9 BEŞİKDÜZÜ/TRABZON
TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(462) 325-41-41
Adres :: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ FARABİ CAD.NO:55/A ORTAHİSAR/TRABZON
TRABZON YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(462) 328-09-30
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. LOJMAN SOK. NO:13 ORTAHİSAR TRABZON
AHMET YAŞAR EFENDİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(462) 502-02-97
Adres :: YALINCAK MAHALLESİ YALINCAKDEFNE SOKAK NO: 8/B ORTAHİSAR/TRABZON
ORTAHİSAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: PELİTLİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:15 ORTAHİSAR TRABZON
TUNCELİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: ATATÜRK MAH. 62. CAD. NO 33 (A-B BLOK)
EHLİBEYT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(428) 213-24-55
Adres :: ATATÜRK MAH.62. CAD.NO:33/5
MUNZUR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: Aktuluk Mahallesi Aktuluk sok. No: 40/2 TUNCELİ
UŞAK KIZ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(276) 263-40-85
Adres :: Karaağaç Köyü (Mücavir Mevki) Uşak Üniversitesi Kampüs Alanı No:6/A-B-C UŞAK// Kaşbelen Köyü Mücavir Mevkii Uşak Üniversitesi Kampüs Alanı Küme Evleri KYK Sitesi No:35 Uşak/ Merkez D-E-F-G
UŞAK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(276) 223-00-74
Adres :: KEMALÖZ MAH. 1. AKARSU SOK. NO:2 MERKEZ/UŞAK
LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(276) 263-40-87
Adres :: KAŞBELEN MÜCAVİR MEVKİİ 1.DESTAN SOKAK KAŞBELEN KÖYÜ MERKEZ/UŞAK
MEHMET HACIM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(276) 502-02-40
Adres :: KARAAĞAÇ MAH. 1. BUĞRA SOK. NO:1 MERKEZ/UŞAK
ERCİŞ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(432) 354-33-37
Adres :: KIŞLA MAH. ÇİÇEK CAD. NO :7 ERCİŞ VAN
GEVAŞ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(432) 612-36-57
Adres :: KARŞIYAKA MAH. İSTİKLAL CAD. DELİ EMİN SOK. NO:1/3C
ÖZALP YURDU Tipi : Karma
Adres :: MAHMUDİYE MAH. SOSYAL KONUTLAR KÜME EVLER NO:18/1 65800
MELİKŞAH YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(432) 225-11-69
Adres :: BARDAKÇI KÖYÜ MEVKİİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ MELİKŞAH KIZ YURDU TUŞBA /VAN
AİŞE SIDDIKA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(432) 225-10-66
Adres :: YYÜ Zeve Kampüsü Aişe Sıddıka Yurt Müdürlüğü Tuşba VAN
ÜMMÜ EYMEN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(432) 225-10-80
Adres :: YYÜ Zeve Kampüsü Ümmü Eymen Yurt Müdürlüğü
VAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(432) 225-15-65
Adres :: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ BARDAKÇI MAHALLESİ SAYGIN SOKAK BİNA DIŞ KAPI :4C İÇ KAPI NO:109 TUŞBA/VAN
İMAM ŞAFİİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(432) 225-15-19
Adres :: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ BARDAKÇI MAHALLESİ SAYGIN SOKAK BİNA DIŞI KAPI:4C İÇ KAPI NO:109 TUŞBA/VAN
SEYYİD FEHİM ARVASİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(432) 225-15-60
Adres :: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ BARDAKÇI MAHALLESİ TUŞBA/VAN
AMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Adres :: BARDAKÇI MAH.FEN EDEBİYAT SK. NO:3 YYÜ KAMPUS TUŞBA/VAN
SÜLEYMAN ŞAH ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(432) 225-18-77
Adres :: İSKELE MAHALLESİ 12053. SOKAK NO:2 TUŞBA/VAN
YALOVA YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(226) 814-67-11
Adres :: BAĞLARBAŞI MAH.GAZİ MEHMET ELEN SOK. NO:1 MERKEZ\YALOVA
DİLŞAD HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: SAMANLI KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ ÇINARCIK YOLU CAD.SOSYAL TESİS BLOK NO:93 MERKEZ / YALOVA
ÇINARCIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(226) 245-20-66
Adres :: ÇAMLIK MAHALLESİ, 658. SOKAK, NO:1 ÇINARCIK / YALOVA
TERMAL ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: Gökçedere Mah.Sağlık Sk.No:17/1 Termal/YALOVA
AKDAĞMADENİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(354) 314-42-85
Adres :: A BLOK (ERKEK): Gültepe Mah. Barbaros Cad. No: 7/1 B BLOK (KIZ): Gültepe Mah. 241. Sok. No: 4 Akdağmadeni / YOZGAT
YERKÖY MOLLA HÜSREV ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Adres :: HAŞİM KILIÇ MAHALLESİ ŞEHİT ERDAL AYTAÇ CADDESİ NO:21/A YERKÖY YOZGAT
YOZGAT-ESENTEPE ÖGRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(354) 212-55-95
Adres :: BAHÇEŞEHİR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:306
AHMET EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(354) 290-16-16
Adres :: ÇAPANOĞLU MH CEMİL ÇİÇEK CD N: 262
BOZOK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(354) 290-16-22
Adres :: BAHÇEŞEHİR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI ŞEHY ŞAMİL SOK. NO:45 YOZGAT/MERKEZ
YOZGAT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(354) 242-10-48
Adres :: ÇAPANOĞLU MH. CEMİL ÇİÇEK CAD. NO:292 YOZGAT/ MERKEZ
YOZGAT SÜRMELİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(354) 502-12-33
Adres :: ÇAPANOĞLU MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:302 YOZGAT
ÇAMLIK ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Adres :: ÇAPANOĞLU MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:158 YOZGAT
KINALI HASAN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(354) 502-22-93
Adres :: ÇAPANOĞLU MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:228 MERKEZ/YOZGAT
ÇAYCUMA YURDU Tipi : Kız
Adres :: Yeni Mah.Belediye Sosyal Tesisleri Küme Evleri No:21
İBRAHİM ETHEM ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(372) 615-1139
Adres :: İstasyon Mahallesi Kredi Sokak No:21 Çaycuma/ZONGULDAK
DEVREK SOS.YAR.DAY.VAK. ÖGRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(372) 556-54-55
Adres :: ESKİ MAHALLE MESUT ÖZİL CADDESİ NO:9 DEVREK/ZONGULDAK
KARADENİZ EREĞLİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(372) 316-25-71
Adres :: A-B BLOK : KAVAKLIK MAH. ESENTEPE SK. NO: 55 KDZ.EREĞLİ C-BLOK : KAVAKLIK MAH. HALKAPINAR SK. NO:110-110/1 KDZ. EREĞLİ
UZUN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(372) 318-17-16
Adres :: Çengel Mh. Sahil Bulvarı no:47 Gülüç- Karadeniz Ereğli/ZONGULDAK
ZONGULDAK YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(372) 257-34-25
Adres :: MERKEZ BLOKLAR İNCİVEZ MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:81
ZONGULDAK-KARAELMAS YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(372) 666-0612
Adres :: İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No.186 Merkez / ZONGULDAK Meşrutiyet Mah. Posta Sok. No.4 Merkez / ZONGULDAK ( G Blok )
HATİCE TURHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(372) 257-60-32
Adres :: ADRES: 1- B BLOK : İNCİVEZ MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAK NO:28 ZONGULDAK 2- A BLOK : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YILDIZ SOKAK NO:30 SİTE /ZONGULDAK
NESİBE HATUN ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(372) 261-03-12
Adres :: Esenköy Mah.Abaz Cad. No:221 Kozlu/ ZONGULDAK
ALAPLI ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Karma
Telefon : 0(372) 378-21-66
Adres :: TEPEKÖY MAHALLESİ ORHANGAZİ CADDESİ NO: 27
ABDULLAH SABRİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(372) 220-09-95
Adres :: GÜNEY MAHALLESİ HÜR SOKAK NO:24 KOZLU ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(392) 660-40-10
Adres :: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ GEMİKONAĞI/LEFKE
NECMETTİN ERBAKAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(392) 365-6882
Adres :: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR BÖLGESİ KAMPUS İÇİ GAZİMAGUSA/ KKTC
REFİKA ÖĞRETMEN YURDU Tipi : Kız
Telefon : 0(392) 714-68-45
Adres :: PİYALE PAŞA MAHALLESİ KUTLU ADALI BULVARI DOĞUŞ SOKAK GÜZELYURT/KIBRIS
II. SELİM YURDU Tipi : Erkek
Telefon : 0(392) 714-1018
Adres :: İSMET PAŞA MAHALLESİ K895-K889 PARSEL GÜZELYURT/KIBRIS
ŞEHİT İLHANLAR ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız
Adres :: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ