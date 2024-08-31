Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor

ARGAN YAĞI

Argan yağı cilt için doğal bir nemlendirici görevi görür. Argan yağı ile cildinizin her zaman canlı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.



Argan yağı, Omega-3, 6 ve 9 gibi yağ asitlerinin güç merkezi olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir, kuruluğu önler.



Argan yağı, ciltteki yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Argan yağı özellikle cildinde sarkma meydana gelenler için harikalar yaratır. Tüm cilt tipleri için faydalı olan arga yağı, düzenli kullanımda tüm kırışıklıkları açar.