Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor

LİMON YAĞI

Limon yağı muhteşem bir C vitamini kaynağıdır. Cilt her zaman C vitaminine ihtiyaç duyar. Limon yağı, koyu cilt lekelerini açar. Cilt tonunu eşit hale getirir.



Limon yağı antioksidan etkisi sayesinde cildi hem arındırır hem de canlandırır. Limon yağı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları da ortadan kaldırır.



Limon yağı içerisinde bol miktarda asit içerir. Limon yağı kırışıklıklar üzerinde de çok etkilidir. Cildi adeta onarır ve yeniler.



Limon yağı gece uyumadan önce gece cilt bakım rutinine eklenmelidir. Uyku öncesi cilde sürülen limon yağı, ince çizgileri gözle görülür şekilde azaltır.