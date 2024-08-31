Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor

Cildinizin her yaşta genç, canlı ve pürüzsüz görünmesini istiyorsanız cilt bakımını önemsemelisiniz. Cilt bakımınızda kullanacağınız bazı doğal yağlar sayesinde cildinizin ışıl ışıl bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 1

Her yaşta genç görünen bir cilde sahip olmak istiyorsanız cildinize çok iyi bakmalısınız. Sağlıklı bir beslenme düzeni, bol su içme, stresten uzak durmak ve cilt tipine uygun düzenli bakım sayesinden cildinizin erken yaşlanmasını önleyebilirsiniz.

Genellike doğal cilt bakım yöntemleri denildiğinde akıllara ilk olarak doğaş yağlar geliyor. Bu doğal yağları düzenli kullanmak ve bakım rutinine dahil etmek pek çok fayda sağlayabiliyor.

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Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 2

Yaşınız ilerledikçe cildinizde ince çizgiler, kırışıklıklar ve koyu cilt lekeleri meydana gelebilir. Cildinizi pürüzsüzleştirmek ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için doğal yağlardan faydalabilirsiniz.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 3

Ancak bu doğal yağları cilt bakım rutinine eklemeden önce mutlaka bir cilt uzmanına danışın. Çünkü alerjik reaksiyonlara, gözeneklerin tıkanmasına, akne ve sivilcelerin oluşmasına neden olabilirsiniz.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 4

İşte kırışıklıklar savaşmaya yardımcı olan doğal yağların listesi...

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 5

ARGAN YAĞI

Argan yağı cilt için doğal bir nemlendirici görevi görür. Argan yağı ile cildinizin her zaman canlı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.

Argan yağı, Omega-3, 6 ve 9 gibi yağ asitlerinin güç merkezi olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir, kuruluğu önler.

Argan yağı, ciltteki yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Argan yağı özellikle cildinde sarkma meydana gelenler için harikalar yaratır. Tüm cilt tipleri için faydalı olan arga yağı, düzenli kullanımda tüm kırışıklıkları açar.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 6

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı hem cilt hem de saç bakımında çok sık kullanılır. Tatlı badem yağı E vitamini kaynağıdır. Cildi besler ve onarır.

Botoks etkisiyle cildi sıkılaştırır. Tatlı badem yağı, düzenli kullanıldığında cilt kuruluğunu giderir. Cildin pul pul dökülmesini engeller. Kırışıklıkların görünümüzü azaltır. Özellikle göz çevresi kırışıklıkları üzerinde çok etkilidir.

Tatlı badem yağını her gece uyku öncesi cilt bakımının son aşamasında masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 7

LİMON YAĞI

Limon yağı muhteşem bir C vitamini kaynağıdır. Cilt her zaman C vitaminine ihtiyaç duyar. Limon yağı, koyu cilt lekelerini açar. Cilt tonunu eşit hale getirir.

Limon yağı antioksidan etkisi sayesinde cildi hem arındırır hem de canlandırır. Limon yağı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları da ortadan kaldırır.

Limon yağı içerisinde bol miktarda asit içerir. Limon yağı kırışıklıklar üzerinde de çok etkilidir. Cildi adeta onarır ve yeniler.

Limon yağı gece uyumadan önce gece cilt bakım rutinine eklenmelidir. Uyku öncesi cilde sürülen limon yağı, ince çizgileri gözle görülür şekilde azaltır.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 8

AVOKADO YAĞI

Kuru ciltlerin dostu olan Avokado yağı güçlü bir A vitamini kaynağı. Cildi adeta neme doyurur.

Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur. Avokado yağı, düzenli kullanıldığında pul pul dökülme ve tahriş gibi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.

Avokado yağı cildi sıkılaştırır. Cildin kırışmasını engeller. Avokado yağı cildi etkili bir şekilde nemlendirdiği için güneş ışınların verdiği zararı da en aza indirir.

Birkaç damla avokado yağını temiz cildinize masaj yaparak sürün. 10-15 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi avokado yağından arındırın. Haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulayın.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 9

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Cilt her zaman neme ihtiyaç duyar. Hindistan cevizi yağı cildi adeta nem doyurur.

Cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve kırışmasını engeller. Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Hindistan cevizi yağı yoğun formülü ile kuru ciltler için idealdir. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Cilt bakımının son aşamasında birkaç damla Hindistan cevizi yağını cildinize sürebilirsiniz.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 10

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini bakımından zengin doğal yağlar arasında yer alır. Zeytinyağı, cildi onarır. Tahrişi ve kızarıklığı önler.

Zeytinyağı hem onarıcı hem nemlendirici özelliği ile cilt için harikadır. Cilt kusurları ile savaşır. Sivilce ve akne sorununu ortadan kaldırır.

Zeytinyağı cilt hücrelerini yenileyici özelliği ile cildin nefes almasını ve genç kalmasını sağlar. Zeytinyağı cilt yüzeyindeki derin kırışıklıkları yok eder. Erken yaşlanma sorununu ortadan kaldırır.

1 tatlı kaşığı zeytinyağına 2-3 damla limon suyu ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı temiz cildinize eşit miktarda sürün. Bu karışımı uyumadan önce sürmeniz önerilir. Tüm gece cildinizi yenilemenize yardımcı olur.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 11

KUŞBURNU YAĞI

Kuşburnu yağı içerisindeki bileşenler sayesinde kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltır.

Kuşburnu yağı içerisinde bol miktarda A vitamini barındırır. A Vitamini, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir.

Kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler. Cildi nemlendirir. Olgun ciltlerin her zaman genç ve canlı görünmesine destek olur.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 12

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI 

E vitamini zengini doğal yağlar arasında yer alan üzüm çekirdeği yağı, cildi onarır ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Üzüm çekirdeği yağı kırışıklık giderici yağ olarak da kullanılır. Üzüm çekirdeği yağı cilt için doğal bir nemlendirici görevi de görür.

Derin kırışıklıkları dolduruyor, lekeleri siliyor! 1 damlası doğal gençlik kremi yerine geçiyor - 13


Cildin kurumasını engeller. Cilde dolgunluk kazandırır. Üzüm çekirdeği yağı cildin sarkmasını da engeller. Cilde doğal kolajen desteği sağlar.

Üzüm çekirdeği yağını cildinize doğrudan uygulayabilirsiniz. Temiz cildiniz üzerine bir kaç damla üzüm çekirdeği yağını masaj yaparak sürün. 10-15 dakika beklettikten sonra üzüm çekirdeği yağını cildinizden arındırın.

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