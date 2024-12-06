Dünyanın en besleyici meyvesi! Dondurma ve şerbet yapımında kullanılıyor: Depresyonu önleyip yaşlanmaya savaş açıyor
Dünyanın en besleyici meyvesi olduğu bilinen çerimoya, yüksek B ve C vitamini oranıyla çeşitli sağlık sorunlarına çare oluyor. Daha çok Ekvador, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde görülen çerimoya, Türkiye'nin kıyı kesimlerindeki bazı arazilerde de yetiştirilebiliyor.
Çerimoya, güçlü antioksidanlar içerir, özellikle flavonoidler, tannins ve C vitamini gibi bileşenler sayesinde vücutta serbest radikalleri nötralize eder. Serbest radikaller, hücrelerde hasara yol açarak yaşlanmayı hızlandırabilir ve çeşitli hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabilir. Antioksidanlar, bu zararlı moleküllerin etkilerini azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kanser gibi hastalıkların riskini azaltabilir.