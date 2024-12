Dünyanın en besleyici meyvesi! Dondurma ve şerbet yapımında kullanılıyor: Depresyonu önleyip yaşlanmaya savaş açıyor

Çerimoya, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan bir antioksidandır. C vitamini, demir emilimini artırarak kansızlık riskini de azaltabilir. Bunun yanı sıra, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar.

Çerimoya, vücuda doğal bir detoks etkisi yapabilir. Lif içeriği, vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde, karaciğerin temizlenmesine ve genel vücut sağlığının iyileştirilmesine destek olur.