Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz

Daha çok sonbahar ve kış aylarında hasat edilen bir meyve olan muşmula, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, muşmulanın kan basıncını düzenlediğini ve cilt sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu. Üstelik muşmulanın yararları, sadece bunlarla da sınırlı değil.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 1

Muşmula, C vitamini bakımından zengin bir meyve olup, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, C vitamininin bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağladığı ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunduğu vurgulandı. Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan bu araştırma, C vitamini eksikliğinin bağışıklık fonksiyonlarını zayıflattığını ve daha fazla hastalığa yol açabileceğini gösterdi. Muşmula, bu nedenle doğal bir bağışıklık artırıcı olarak öne çıkar.

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Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 2

Muşmula, yüksek miktarda lif içerir. 2015 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, lifli gıdaların sindirim sistemi sağlığına olumlu etkiler yarattığını, kabızlık gibi sindirim sorunlarını engellediğini ortaya koymuştur. Lif, bağırsak hareketliliğini artırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Muşmula da bu özelliğiyle sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 3

Muşmula, antioksidan bileşikler bakımından zengindir. 2016 yılında University of California, Berkeley tarafından yapılan bir çalışmada, meyve ve sebzelerin içerdiği flavonoidler ve polifenoller gibi antioksidanların hücre sağlığını koruduğu, serbest radikalleri nötralize ettiği ve yaşlanmayı yavaşlattığı bulundu. Muşmula da bu antioksidan bileşikler sayesinde hücresel sağlığı destekler ve cilt dahil vücuttaki tüm dokuları serbest radikal hasarından korur.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 4

Muşmula, potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir ve potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. 2014 yılında yapılan bir araştırma, potasyum alımının hipertansiyon riskini azalttığını ve kalp sağlığını iyileştirdiğini gösterdi. American Heart Association tarafından yapılan bu araştırma, muşmula gibi potasyum içeriği yüksek gıdaların kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 5

C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan muşmula, cilt sağlığını iyileştirebilir. 2017’de National Institute of Dermatology tarafından yapılan bir araştırmada, C vitamininin ciltteki iltihaplanmaları azalttığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği keşfedildi. Ayrıca, 2019 yılında yapılan bir çalışmada, antioksidanların ciltteki serbest radikal hasarını azalttığı ve yaşlanma karşıtı etkiler gösterdiği belirtildi. Muşmula, cilt elastikiyetini artırarak genç bir görünüm sağlar ve cilt sağlığını korur.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 6

Muşmula, içerdiği yüksek lif ile tokluk hissi yaratır, bu da aşırı yeme davranışlarını engellemeye yardımcı olabilir. 2016’da yapılan bir çalışmada, lifli gıdaların zayıflama sürecine yardımcı olduğu, vücutta yağ birikimini engellediği ve kilo kontrolünü kolaylaştırdığı bulunmuştur. Mayo Clinic tarafından yapılan bu araştırma, lif alımının metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Muşmula, bu özellikleriyle zayıflama diyetlerinde önerilen meyvelerden biridir.

Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz - 7

Muşmula, anti-inflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. 2015’te University of Michigan tarafından yapılan bir araştırmada, meyve ve sebzelerde bulunan anti-inflamatuar bileşiklerin, artrit gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde faydalı olabileceği bulundu. Muşmula, içerdiği bu bileşiklerle vücuttaki iltihapları azaltabilir ve romatizma gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Muşmula, sadece C vitaminiyle değil, aynı zamanda A vitamini, B grubu vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli besin öğeleriyle de zengindir. World Health Organization (WHO) 2016 yılında yayımladığı bir raporda, meyve ve sebzelerin içerdiği vitamin ve minerallerin vücuda sağladığı faydalara dikkat çekmiştir. Muşmula, bu vitamin ve minerallerle kemik sağlığını, bağışıklık sistemini ve genel vücut fonksiyonlarını destekler.

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