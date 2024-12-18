Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz

Muşmula, anti-inflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. 2015’te University of Michigan tarafından yapılan bir araştırmada, meyve ve sebzelerde bulunan anti-inflamatuar bileşiklerin, artrit gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde faydalı olabileceği bulundu. Muşmula, içerdiği bu bileşiklerle vücuttaki iltihapları azaltabilir ve romatizma gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Muşmula, sadece C vitaminiyle değil, aynı zamanda A vitamini, B grubu vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli besin öğeleriyle de zengindir. World Health Organization (WHO) 2016 yılında yayımladığı bir raporda, meyve ve sebzelerin içerdiği vitamin ve minerallerin vücuda sağladığı faydalara dikkat çekmiştir. Muşmula, bu vitamin ve minerallerle kemik sağlığını, bağışıklık sistemini ve genel vücut fonksiyonlarını destekler.