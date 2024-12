Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz

Muşmula, C vitamini bakımından zengin bir meyve olup, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, C vitamininin bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağladığı ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunduğu vurgulandı. Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan bu araştırma, C vitamini eksikliğinin bağışıklık fonksiyonlarını zayıflattığını ve daha fazla hastalığa yol açabileceğini gösterdi. Muşmula, bu nedenle doğal bir bağışıklık artırıcı olarak öne çıkar.