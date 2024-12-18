Faydaları tek tek kanıtlandı: Kış aylarında kilo kilo satın alınıyor, vücuda etkileri inanılmaz
Daha çok sonbahar ve kış aylarında hasat edilen bir meyve olan muşmula, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, muşmulanın kan basıncını düzenlediğini ve cilt sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu. Üstelik muşmulanın yararları, sadece bunlarla da sınırlı değil.
Muşmula, C vitamini bakımından zengin bir meyve olup, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, C vitamininin bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağladığı ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunduğu vurgulandı. Harvard T.H. Chan School of Public Health tarafından yapılan bu araştırma, C vitamini eksikliğinin bağışıklık fonksiyonlarını zayıflattığını ve daha fazla hastalığa yol açabileceğini gösterdi. Muşmula, bu nedenle doğal bir bağışıklık artırıcı olarak öne çıkar.