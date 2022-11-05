TOKİ kura çekimi 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Bakan Kurum tarih verdi (2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi)

BAKAN KURUM KURA TARİHLERİNİ DUYURDU

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti;



"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.



Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız.



İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."