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2019 Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı

ntv.com.tr

Otomotiv dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. 10 Eylül itibariyle basın mensuplarına açılan ve 12-22 Eylül tarihleri arasında otomobil severlere açılacak olan organizasyona katılım geçmiş yıllara göre düşük.

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    Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Frankfurt Otomobil Fuarı basın mensuplarına kapılarını açtı. Fuar 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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    Otomotvi dünyasından katılımın az olduğu fuarda Alman markaları öne çıkarken, elektrikli ve hibrit modeller çoğunlukta.
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    Fuara bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo gibi devler katılmadı.
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    Porsche Taycan
  • 5

    VW İLK TAMAMEN ELEKTRİKLİ MODELİ ID.3
  • 6

    Audi AI:Trail
  • 7

    Audi PB18 E-Tron
  • 8

    Audi PB18 E-Tron
  • 9

    Mercedes Vision EQS
  • 10

    Mercedes Vision EQS
  • 11

    BMW Concept 4
  • 12

    Lamborghini Sian Hybrid
  • 13

    Lamborghini Sian Hybrid
  • 14

    Porsche Taycan
  • 15

    Landrover Defender
  • 16

    Landrover Defender
  • 17

    Mercedes EQ Silver Arrow
  • 18

    Mercedes EQ Silver Arrow
  • 19

    Mercedes EQ Silver Arrow
  • 20

    Mercedes EQ Silver Arrow
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