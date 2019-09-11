2019 Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı
ntv.com.tr
Otomotiv dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. 10 Eylül itibariyle basın mensuplarına açılan ve 12-22 Eylül tarihleri arasında otomobil severlere açılacak olan organizasyona katılım geçmiş yıllara göre düşük.
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1Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Frankfurt Otomobil Fuarı basın mensuplarına kapılarını açtı. Fuar 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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2Otomotvi dünyasından katılımın az olduğu fuarda Alman markaları öne çıkarken, elektrikli ve hibrit modeller çoğunlukta.
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3Fuara bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo gibi devler katılmadı.
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4Porsche Taycan
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6Audi AI:Trail
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7Audi PB18 E-Tron
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8Audi PB18 E-Tron
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9Mercedes Vision EQS
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10Mercedes Vision EQS
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11BMW Concept 4
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12Lamborghini Sian Hybrid
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13Lamborghini Sian Hybrid
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14Porsche Taycan
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15Landrover Defender
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16Landrover Defender
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17Mercedes EQ Silver Arrow
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18Mercedes EQ Silver Arrow
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19Mercedes EQ Silver Arrow
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20Mercedes EQ Silver Arrow
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