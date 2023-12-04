2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233.057 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi, SUV mu sedan mı tercih ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti. 

2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115.040 adet oldu.

2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23.616 adet oldu.

2023 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

OTOMOBİL HABERLERİ

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 2

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233.057 adet oldu.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 3

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 4

LAMBORGHINI 16 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 7 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 5

HONGQI E-HS9 18 adet satıldı

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 6

ASTON MARTIN - 21 adet

En çok satan modeli DBX: 14 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 7

FERRARI 23 adet satıldı

En çok satan modeli Roma: 10 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 8

32 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli Bentayga: 11 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 9

MAXUS e-Deliver 3 - 78 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 10

JAGUAR 109 adet satıldı

En çok satan modeli I-PACE: 41 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 11

MAZDA - 203 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 104 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 12

KARSAN Jest 270 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 13

289 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 289 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 14

LEAPMOTOR - 355 adet T03 modeli

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 15

MITSUBISHI - 367 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 205 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 16

LEXUS - 445 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 350 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 17

MASERATI 496 adet satıldı

En çok satan modeli Grecale: 298 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 18

BYD Atto 3 - 552 adet satıldı

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 19

SUBARU - 888 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 565 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 20

PORSCHE - 1042 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 463 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 21

SSANGYONG - 1737 adet satıldı

En çok satan modeli Torres: 423 adet

En çok satan ticari modeli Musso Grand: 933 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 22

ISUZU - 2018 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 1404 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 23

ALFA ROMEO - 2042 Adet satıldı

En çok satan modeli Tonale: 1843 adet 

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 24

MINI - 2327 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 997 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 25

IVECO - 2523 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1924 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 26

SKYWELL - 2541 adet satıldı

En çok satan modeli ET5: 2541 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 27

LAND ROVER - 2816 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Sport: 556  adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 28

JEEP - 3185 adet satıldı

En çok satan modeli Compass: 1494 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 29

DS - 3273 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7: 1905  adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 30

SUZUKI - 4514 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 1922 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 31

CUPRA - 8499 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 6236 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 32

SEAT - 8893 adet satıldı

En çok satan modeli Ateca: 4196 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 33

VOLVO - 10.128 adet satıldı

En çok satan modeli XC40: 2676 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 34

Tesla 11.600 adet Model Y satışı gerçekleştirdi.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 35

MG 11.874 adet satıldı

En çok satan modeli HS: 5178 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 36

TOGG

13.572 adet Togg T10X V2 satıldı.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 37

NISSAN - 17.263 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 14.321 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 38

HONDA - 18.154 adet satıldı

En çok satan modeli City: 7725 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 39

AUDI - 19.473 adet satıldı

En çok satan modeli A3 Sedan: 4201 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 40

KIA - 19.878 adet satıldı

En çok satan modeli Stonic: 6089 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 41

BMW - 20.133 adet satıldı

En çok satan modeli 5 Serisi: 5115 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 42

MERCEDES-BENZ - 29.187 adet satıldı

En çok satan modeli E Serisi: 4972 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 43

SKODA - 30.557 adet satıldı

En çok satan modeli Superb: 6463 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 44

CHERY - 35.331 adet satıldı

En çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 12.258 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 45

DACIA - 37.202 adet satıldı

En çok satan modeli Duster: 21.642 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 46

TOYOTA - 49.212 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 24.612 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 47

HYUNDAI - 52.188 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 18.768 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 48

CIRTOEN - 55.631 adet satıldı

En çok satan modeli C3 Aircross: 14.420 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 49

OPEL - 65 bin 455 adet satıldı

En çok satan modeli Corsa: 18.916 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 50

PEUGEOT - 70 bin 202 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 16.097 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 51

VOLKSWAGEN 77 bin 424 adet satıldı. 

En çok satan modeli Polo: 15.053 adet

En çok satan ticari modeli Caddy: 6129 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 52

FORD - 90 bin 381 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 14.739 adet

En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 32 bin 472 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 53

RENAULT - 115 bin 358 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 50 bin 099 adet

En çok satan ticari modeli Express Combi: 6361 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 54

FIAT TOPLAM 174 BİN 207 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA  

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 174 bin 207 adet satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 75 bin 299 adet

En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 31 bin 825 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 55

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ                  (BİNEK + TİCARİ)

FIAT:                              174.207 (114.866 + 59.341)

RENAULT:                    115.358 (99.284 + 16.074)

FORD:                             90.381 (26.621 + 63.760)

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 56

EN ÇOK SATAN MODELLER 

Model model bakıldığında en çok satan 5 otomobil şöyle sıralanıyor: 

1 - FIAT EGEA SEDAN- 75.299 adet 

2 - RENAULT CLİO HB - 50.099 adet

3 - FIAT EGEA CROSS - 36.359 adet 

4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 28.828 adet

5 - TOYOTA COROLLA - 24.612 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 57

EN ÇOK SATAN TİCARİLER 

En çok satan hafif ticari modeller... 

1 - FORD TOURNEO COURİER- 32.472 adet

2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 31.825 adet

3 - FORD TRANSIT KAMYONET - 11.870 adet

4 - PEUGEOT RİFTER - 9.972 adet

5- FORD TRANSIT VAN- 8.180 adet

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 58

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 

-1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 55,6 artarak yüzde 81,4 pay,

-1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 63,3 artarak yüzde 0,7 pay,

-• 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 89,3 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 59

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA 

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay,

-Dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay,

-Otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 60

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ayrıca, 2023 yılında 60.101 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 7.1'e çıktı. 89.013 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,6 pay sahibi oldu. 

2022 yılı aynı döneminde 6.214 adet elektrikli ve 55.593 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 61

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,6 pay, 425.661 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 62

OTOMATİK LİDER 

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 690.471 adetle yüzde 82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle yüzde 17,9 pay aldı.

2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 63

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,5 arttı.

DAHA FAZLA GÖSTER