2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115.040 adet oldu.

2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23.616 adet oldu.

2023 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER