2023'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233.057 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi, SUV mu sedan mı tercih ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.
2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115.040 adet oldu.
2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23.616 adet oldu.