2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi 58,46 oranıdna arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre yeniden belirlendi. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.
2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.