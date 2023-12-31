2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi 58,46 oranıdna arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre yeniden belirlendi. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

OTOMOBİL HABERLERİ

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 2

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 3

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı 

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 4

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 5

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5613 TL'den 8894 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 6

1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 7

2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 8

2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 23.658  TL'den 37.485 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.898 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.575 TL'ye çıktı

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 9

4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153  TL'den 160.285 TL'ye çıktı

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 10

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 1437 TL

12-15 yaş- 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 1573 TL

12-15 yaş- 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 11

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2801 TL

12-15 yaş- 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 3050 TL

12-15 yaş- 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 12

MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 13

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 14
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 15

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.

Elektrikli  aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 16

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58 zamlandı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 17

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

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