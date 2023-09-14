8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI

AERODİNAMİK TASARIM

Önceki modellere göre yeni Golf GTI, daha alçak, daha uzun ve daha dinamik. Tasarımcılar her bir gövde parçasını sıfırdan tasarlamış ve aracın rüzgar tünelindeki özelliklerini iyileştirmek için aerodinamik uzmanları ile birlikte çalışmışlar. Temel modelin sürtünme katsayısı (Cd) 0,3’ten 0,275’e düşürülmüş. Aerodinamik tasarım, GTI özelinde birkaç bireysel önlem sayesinde daha da iyileştirilmiş. Bunlara, sürtünme açısından optimize edilmiş dış aynalar, aerodinamik köşeler, özel GTI tavan spoyleri ve davlumbaz tasarımı dahil.