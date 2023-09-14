8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI
Volkswagen'in ikonik modellerinden biri olan Golf GTI'ın 8. nesli Türkiye'da satışa sunuldu. Bugüne kadar üretilen en dijital Golf GTI’da standart olarak dijital göstergeler ve dokunmatik kumandalar yer alıyor.
1975 yılının Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, o güne kadar var olmayan bir sınıfta; önden çekişli kompakt spor otomobil segmentinde yer alacak bir otomobil sergilendi. Ve bir sonraki yılın yaz aylarından itibaren de pazara tam anlamıyla fırtına gibi girdi.