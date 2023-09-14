8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI

Volkswagen'in ikonik modellerinden biri olan Golf GTI'ın 8. nesli Türkiye'da satışa sunuldu. Bugüne kadar üretilen en dijital Golf GTI’da standart olarak dijital göstergeler ve dokunmatik kumandalar yer alıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 1

1975 yılının Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, o güne kadar var olmayan bir sınıfta; önden çekişli kompakt spor otomobil segmentinde yer alacak bir otomobil sergilendi. Ve bir sonraki yılın yaz aylarından itibaren de pazara tam anlamıyla fırtına gibi girdi. 

OTOMOBİL HABERLERİ

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 2

Golf GTI için ilk etapta 5 bin adetlik bir üretim planlandı, ancak bunun mütevazi bir planlama olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Model kısa sürede bir ikon haline geldi. Sonuçta, toplam 461 bin 690 adetlik Golf GTI Mk1, üretim hatlarından çıktı. İlk Golf GTI geride bıraktığı yıllar içinde zamansız bir klasik haline geldi. Ve bugün, 2,4 milyondan fazla üretilerek dünyanın en başarılı kompakt spor otomobili konumuna ulaştı. 

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 3

İşte bu ikonik modelin sekizinci nesli Türkiye’de 2.545.000 TL’den başlayan liste fiyatıyla satışa sunuldu. 

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 4

YÜKSEK PERFORMANS

Yeni Golf GTI, doğrudan enjeksiyonlu 245 PS güç ve 370 Nm tork üreten turbo şarjlı (TSI) motorla donatılmış. Ultra hızlı değiştirme özelliğine sahip 7 vitesli, çift kavramalı şanzıman (DSG) standart olarak sunuluyor. Elektronik olarak sınırlanan maksimum hız ise 250 km/s.

Yeni elektro-hidrolik diferansiyel kilidi virajın dış tarafında bulunan tekerleğe aktarılan gücü arttırarak önden kopma (understeering) limitini üst seviyelere çıkarıyor. Böylece araç, virajları yüksek hızlarda bile son derece doğal bir şekilde geride bırakıyor ve virajlardan herhangi bir çekiş kaybı yaşamadan çıkıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 5

AERODİNAMİK TASARIM

Önceki modellere göre yeni Golf GTI, daha alçak, daha uzun ve daha dinamik. Tasarımcılar her bir gövde parçasını sıfırdan tasarlamış ve aracın rüzgar tünelindeki özelliklerini iyileştirmek için aerodinamik uzmanları ile birlikte çalışmışlar. Temel modelin sürtünme katsayısı (Cd) 0,3’ten 0,275’e düşürülmüş. Aerodinamik tasarım, GTI özelinde birkaç bireysel önlem sayesinde daha da iyileştirilmiş. Bunlara, sürtünme açısından optimize edilmiş dış aynalar, aerodinamik köşeler, özel GTI tavan spoyleri ve davlumbaz tasarımı dahil.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 6

GTI'IN OLMAZSA OLMAZI 'KIRMIZI ÇİZGİ'

Radyatör ızgarasındaki kırmızı şerit, bir GTI’ın olmazsa olmazı. Bu şerit, radyatör ızgarasının tamamen çevrelendiği birinci GTI nesline dayanıyor. Bugün bu kırmızı şerit, radyatör ızgarasının üst tarafından başlayarak aracın ön kısmında sağ ve sol ön çamurluklara kadar uzanıyor. Kırmızı GTI çizgisi, ilk kez LED ışık şeridi ile birlikte geliyor. Bu LED ışık şeridi, standart olarak sunulan IQ.Light LED Matrix farların dış kısmından radyatör ızgarasının ortasında bulunan Volkswagen amblemine kadar uzanıyor. Bu, Golf GTI’a yeni ve benzersiz bir ışık imzası kazandırıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 7

Ön panelin alt kısmı petek şeklindeki tipik siyah hava girişli GTI’a özgü tasarıma sahip. Beşli şekilde gruplanmış bal peteği biçimli LED sis farları opsiyonel olarak sunuluyor. GTI’ın diğer dış tasarım özellikleri ön hava kanalları, yan marşpiyeller ve arka difüzör çerçevesi olarak özetlenebilir. Standart olarak sunulan 18 inç “Richmond” alüminyum alaşım jantlar da Golf GTI için özel olarak tasarlanmış. Arka difüzörün sol ve sağ tarafında bulunan egzoz çıkışları; ön çamurluklar, bagaj kapağı ve radyatör ızgarası üzerinde bulunan krom/kırmızı GTI amblemleri de Golf GTI’ya özgü özellikler arasında.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 8

MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN MERKEZİ KONTROL

Golf GTI'da ilk kez sunulan Araç Dinamikleri Yöneticisi (VDM), aracın potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışıyor. VDM; elektronik dinamik diferansiyel kilidini (XDS), elektro-hidrolik diferansiyel kilidini (VAQ) ve adaptif şasi kontrol sistemini (DCC) kontrol eden bir beyin olarak çalışıyor ve bu sistemlerden maksimum performans alınmasını sağlıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 9

DİJİTAL VE SPORTİF İÇ MEKAN

İç mekanda öne çıkan özellikler arasında, birinci nesil Golf GTI’yı anımsatan ekose tarzda “Scalepaper” kumaşa sahip spor koltuklar ve kırmızı dikişler göze çarpıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 10

Ayrıca kırmızı dekor ve GTI logosu ile farklılaşan bir tasarıma sahip, ısıtmalı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi de tasarımda ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Gösterge panelindeki ve kapı döşemelerindeki petek deseni de bir başka tipik Golf GTI özelliği. Start/Stop düğmesi, kapılar açıldığında, motor çalıştırılana kadar kırmızı renkte yanıp sönüyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 11

Müşteri deneyimi tasarımcıları standart dijital kokpit için yeni bir GTI grafiği geliştirmiş. Bu grafik, direksiyon simidindeki View (görüntüle) düğmesi kullanılarak açılabiliyor ve üç yuvarlak göstergeli bir kombinasyondan oluşuyor. 

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 12

Yeni Golf GTI’da adaptif şasi kontrolü (DCC), elektro-hidrolik diferansiyel kilidi (VAQ), elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) gibi destek sistemleri standart olarak sunuluyor. İç mekan, 10 inçlik dijital gösterge paneli “Dijital Cockpit Pro” ve 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi “Discover Pro” ile donatılmış. 

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 13

Diğer standart özellikler ise ısıtmalı, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, üç bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi “Keyless Access”, kablosuz AppConnect, LED okuma lambaları ve USB-C bağlantılarını kapsıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 14

Dış mekanda ise, Golf R-Line’a göre 15 mm alçaltılmış tasarım, 18 inç “Richmond” alüminyum alaşım jantlar, IQ.Light LED Matrix farlar, dinamik uzun far asistanı (DLA), özel ön ve arka GTI tampon tasarımı, kırmızı fren kaliperleri, çift egzoz çıkışı ön plana çıkıyor.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 15

"TAM ANLAMIYLA BİR İKON"

GTI başarısının sırrının, DNA'sının hiç değişmemiş olmasından kaynaklandığını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Yarım asır önce saf otomobil tutkusundan doğan Golf GTI’ı, geleceğin teknolojileri ile donatılmış sekizinci nesliyle satışa sunuyoruz. 1976’dan beri GTI’da görmeye alışık olduğumuz ikonik detaylar yenilenerek, bu versiyonda da iddiasını sürdürüyor. Golf GTI ile hedefimiz, markamızın sportif ruhunun altını çizmek ve “top of volume” konumlandırmamızı daha da güçlendirmek” dedi.

8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 16
8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 17
8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 18
8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 19
8. nesil Golf GTI Türkiye'de satışta: En dijital GTI - 20
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