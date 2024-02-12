80 milyon lira değerindeki araçlar otoparkta çürüyor
Diyarbakır’da bulunan yedieminlerdeki toplam değeri 80 milyon lira olan araçlar yıllardır çürümeye mahkum edildi. Otopark sahipleri, Adalet Bakanlığı'nın hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenlemenin, 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurduğunu ancak herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.
Diyarbakır’da bir yediemin otoparkında 300’den fazla araç, bin 500 adet de motosiklet yıllardır sahiplerini bekliyor. Tahmini değeri 80 milyon üzerinde olan araçlar, çürümeye terk edildi. Otopark sahipleri, hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.