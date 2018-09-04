NTV

Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Anadolu Ajansı

Alman otomobil üreticileri BMW, Audi ve Mercedes, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Alman alternatiflerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

  • 1

    Tesla’nın önlenemeyen yükselişini gören Alman otomobil üreticileri Tesla'nın elektrikli otomobillerine alternatif elektrikli projelerini ön sıralara aldılar.
  • 2

    Alman üreticiler, gelecek 3 yılda yaklaşık 40 milyar euro harcayarak, Tesla’nın Model S, SUV Model X ve Model 3’leriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.
  • 3

    Bu üreticilerin önümüzdeki yıl her ay bir elektrikli aracın modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.
  • 4

    MARKALARDAN TANITIM ATAĞI

    MARKALARDAN TANITIM ATAĞI
    Mercedes bugün elekrikli SUV modeli EQC'ı İsveç'in başkenti Stockholm’da tanıtacak.
  • 5

    Şirketin elektrikli araçlar konusunda yaptığı çalışmaların ürünü olan EQC‘nın gelecek yaz satışa çıkması bekleniyor. Tesla’nın Model S arabası tam şarjla 417 km menzile sahipken, Mercedes’in EQC’sı 400 km menzile sahip olacak.
  • 6

    BMW’nin Inext sedan elektrikli otomobili ise 8 Eylül’de Münih’te tanıtılacak.
  • 7

    Üretime 2021 yılında girmesi beklenen otomobilin menzili yeni nesil bataryalarla birlikte 700 km’ye ulaşacak. BMW, Mini markasının elektrik versiyonunu da 2019’da satmaya başlayacak.
  • 8

    Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi de 17 Eylül’de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikle e-tron SUV’u tanıtacak.
  • 9

    İlk e-tron’u üretimden dün çıkaran Audi, bu araçla Tesla’ya ciddi rakip olmak istiyor. Araç, 500 km menzile sahip olacak ve bu yıl sonunda 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla Almanya’da satışa sunulacak.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin