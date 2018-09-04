Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle
Anadolu Ajansı
Alman otomobil üreticileri BMW, Audi ve Mercedes, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Alman alternatiflerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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1Tesla’nın önlenemeyen yükselişini gören Alman otomobil üreticileri Tesla'nın elektrikli otomobillerine alternatif elektrikli projelerini ön sıralara aldılar.
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2Alman üreticiler, gelecek 3 yılda yaklaşık 40 milyar euro harcayarak, Tesla’nın Model S, SUV Model X ve Model 3’leriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.
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3Bu üreticilerin önümüzdeki yıl her ay bir elektrikli aracın modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.
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MARKALARDAN TANITIM ATAĞIMercedes bugün elekrikli SUV modeli EQC'ı İsveç'in başkenti Stockholm’da tanıtacak.
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5Şirketin elektrikli araçlar konusunda yaptığı çalışmaların ürünü olan EQC‘nın gelecek yaz satışa çıkması bekleniyor. Tesla’nın Model S arabası tam şarjla 417 km menzile sahipken, Mercedes’in EQC’sı 400 km menzile sahip olacak.
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6BMW’nin Inext sedan elektrikli otomobili ise 8 Eylül’de Münih’te tanıtılacak.
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7Üretime 2021 yılında girmesi beklenen otomobilin menzili yeni nesil bataryalarla birlikte 700 km’ye ulaşacak. BMW, Mini markasının elektrik versiyonunu da 2019’da satmaya başlayacak.
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8Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi de 17 Eylül’de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikle e-tron SUV’u tanıtacak.
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9İlk e-tron’u üretimden dün çıkaran Audi, bu araçla Tesla’ya ciddi rakip olmak istiyor. Araç, 500 km menzile sahip olacak ve bu yıl sonunda 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla Almanya’da satışa sunulacak.