Aston Martin Vantage üstünü açtı

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, Vantage Roadster modelini duyurdu.
Standart Vantage’da yer alan 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorun kullanıldığı Roadster, 510 beygir güç ve 685 Nm tork üretiyor.
0’dan 100 kilometre hıza 3.7 saniyede ulaşabilen modelin maksimum hızı 306 kilometre/saat.
50 kilometre hıza kadar 6.7 saniyede açılan ve 6.8 saniyede kapanan tavanın piyasanın en hızlı açılan tavan mekanizması olduğu belirtildi.
Vantage ve Vantage Roadster versiyonları için ön siparişleri açan Aston Martin, teslimatları 2020’nin üçüncü çeyreğinde yapmayı planlıyor.