Audi RS6 Avant GT çıtayı yükseltti: sınırlı sayıda üretilecek
Audi sınırlı sayıda üreteceği ve model serisinin zirvesinde yer alan RS6 Avant GT modelini tanıttı.
Audi'nin sadece 660 adet üretilecek modeli Audi RS6 Avant GT görücüye çıktı.
Audi'nin sadece 660 adet üretilecek modeli Audi RS6 Avant GT görücüye çıktı.
Gücünü çift turbolu 4 litre V8 motordan alan model 621 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.
0’dan 100'e 3,3 saniyede, 200 km/sa hıza ise 11,5 saniyede çıkabilen aracın maksimum hızı ise 305 km/sa. RS6 GT, bu gücü dört tekerine sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarıyor.
İki renk paketiyle sunulan modelin ilki, Arkona Beyazı kaplamayla birlikte Audi Sport'un geleneksel renkleri olan siyah, gri ve kırmızıyı birleştiriyor. Ön ve arkadaki model rozetleri de bu renklerde geliyor. Bu renk kombinasyonu seçilirse, jantlar parlak beyaz renkte gelir.
Alternatif olarak siyah ve gri tonlarındaki çıkartmalar Nardo grisi veya Mythos siyahı seçeneğiyle sunuluyor. Buna uygun olarak parlak siyah veya mat siyah renkte jantlar sunuyor.
Kaput gibi, çamurluklar da ilk kez tamamen karbon fiberden yapılmış.
İç mekanda ise yüksek kaliteli yuvarlak koltuklar, yeni bir renk kombinasyonu ve orta konsolda özel numaralandırmalarla geliyor.
RS 6 Avant GT'ye özel hafif, ayarlanabilir "coilover" süspansiyon ve quattro spor diferansiyel, sürüş deneyimini daha da ileri bir seviyey taşımış.