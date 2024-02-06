Audi RS6 Avant GT çıtayı yükseltti: sınırlı sayıda üretilecek

İki renk paketiyle sunulan modelin ilki, Arkona Beyazı kaplamayla birlikte Audi Sport'un geleneksel renkleri olan siyah, gri ve kırmızıyı birleştiriyor. Ön ve arkadaki model rozetleri de bu renklerde geliyor. Bu renk kombinasyonu seçilirse, jantlar parlak beyaz renkte gelir.



Alternatif olarak siyah ve gri tonlarındaki çıkartmalar Nardo grisi veya Mythos siyahı seçeneğiyle sunuluyor. Buna uygun olarak parlak siyah veya mat siyah renkte jantlar sunuyor.