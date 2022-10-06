Audi Sport, Yeni R8 Coupe V10 GT RWD’yi sundu

Audi Sport GmbH, yeni modelde ilk kez Torque Rear modunu sunuyor.



Bu sürüş modunda kayma, ESC'nin bir parçası olarak, çekiş kontrol sistemi (ASR) tarafından arka aksta kontrol ediliyor. ASR'de farklı destek seviyeleri sunan yedi karakteristik eğri yer alıyor. Seviye 1 çok az kaymaya izin verirken, seviye 7 daha fazla kaymaya izin veriyor. Gelişmenin nasıl ilerlediğine bağlı olarak, tekerlek hız sensörlerinden gelen bilgileri, direksiyon açısını, gaz pedalı konumunu ve seçilen vitesi dikkate alarak motor kontrol ünitesi arka akstaki motor gücünü belirliyor.