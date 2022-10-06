Audi Sport, Yeni R8 Coupe V10 GT RWD’yi sundu

Audi Sport GmbH, ilk Audi R8 GT'nin prömiyerinden on iki yıl sonra, süper spor modelin ikinci versiyonu Yeni Audi R8 Coupé V10 GT RWD'yi pazara sundu.
R8 Coupe V10 GT RWD. 5,2 litrelik doğal emişli V10 motorun 620 PS’e yükselen gücüyle markanın tarihindeki en güçlü arkadan itişli otomobil özelliğine sahip.
Modelde yer alan daha hızlı vites geçişleri sağlayan yeni 7 vitesli çift kavramalı şanzıman ve yeni Torque Rear sürüş modu, sürücülerin kendi ESC desteği seviyelerini seçmelerine olanak tanıyor. Yedi kademeli arka tork, direksiyon simidinde yer alan kontrol uydusu aracılığıyla ayarlanabiliyor.
Yeni R8 GT‘den dünya çapında sadece 333 adet satışa sunulacak.
10 silindirli 5,2 litrelik motorla elde edilen 620 PS güç ve 565 Nm tork değerlerini sunan araç, 100 km/sa hıza 3.4 saniyede, 200 km/sa sınırına sadece 10.1 saniyede çıkıyor ve 320 km/saate kadar maksimum hıza ulaşıyor.
Audi Sport GmbH, yeni modelde ilk kez Torque Rear modunu sunuyor.
Bu sürüş modunda kayma, ESC'nin bir parçası olarak, çekiş kontrol sistemi (ASR) tarafından arka aksta kontrol ediliyor. ASR'de farklı destek seviyeleri sunan yedi karakteristik eğri yer alıyor. Seviye 1 çok az kaymaya izin verirken, seviye 7 daha fazla kaymaya izin veriyor. Gelişmenin nasıl ilerlediğine bağlı olarak, tekerlek hız sensörlerinden gelen bilgileri, direksiyon açısını, gaz pedalı konumunu ve seçilen vitesi dikkate alarak motor kontrol ünitesi arka akstaki motor gücünü belirliyor.
İç mekan siyah ve kırmızı kombinasyonuyla hazırlanmış. Buna sadece 12 yıl önceki R8 GT'de mevcut olan kırmızı kemerler de dahil.
Paspaslar ve R8 koltuklarda, özel modelin siyah ve kırmızı yazıları yer alıyor.
R8 GT 2'lerin sıralı numaralandırması vites kolunun ortasında, karbon kaplamada görülüyor.