Audi'den şarj merkezi konsepti: Dünyada bir ilk

HIZLI VE SON DERECE BASİT

Audi şarj istasyonunda hizmet almak isteyen müşteriler, myAudi uygulamasında bulunan rezervasyon işlevinden yararlanıyor ve altı şarj alanından birini rezerve edebiliyorlar. Sistem de son derece kolay ve hızlı; Tak ve Şarj et (Plug and Charge - PnC) işlevinin geçerli olduğu istasyonda, altı alandan ikisinde RFID (radyo frekansı tanımlama) kartı olmayan Tak ve Şarj işlevine sahip modelleri şarj etmek de mümkün. Kimlik doğrulama, şarj kablosu araca bağlanır bağlanmaz şifreli iletişim aracılığıyla otomatik olarak gerçekleşiyor.