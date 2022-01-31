Audi'den şarj merkezi konsepti: Dünyada bir ilk

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 10:46
Audi, şarj altyapılarındaki çözümlere farklı bir konspetle dahil oldu. Dünyada bir ilk olan konsept projeyi Audi, gelecek dönemlerde kentsel alanlarda hızlı şarjı mümkün kılacak bir altyapının test süreci olarak değerlendiriyor.
Audi şarj merkezinin temelinde küp şeklindeki esnek konteynerlar yer alıyor. Birkaç gün gibi kısa bir sürede, belirlenen alanlarda monte ve demonte edilebilen küplerden oluşan istasyondaki her ünitede iki hızlı şarj alanı bulunuyor.
Elektrikli otomobillerden çıkarılan kullanılmış ve işlenmiş lityum iyon pilleri, ikinci ömürlerinde enerji depolama sistemlerinde kullanan bir projeyi de hayata geçiren Audi, bu çalışmasını istasnyona da uyguluyor. Enerji depolama çözümü sayesinde Audi, zaman alıcı prosedürler gerektiren, yüksek voltajlı güç hatları ve pahalı trafolara ihtiyaç duymaksızın, elektrik şebekesinin yeterli olmadığı durumlarda hızlı şarj altyapısına destek oluyor.
Nürnberg'de hizmete giren Audi şarj merkezi, ortalama 2,45 MWh‘lık ara depolama kapasitesi sayesinde, düşük voltajlı şebeke elektriğinden yalnızca 200 kW'lık bir yeşil güç bağlantısına ihtiyaç duyuyor. 200 kW da depolama modüllerini sürekli doldurmak için yeterli oluyor. Ayrıca istasyonun çatısında yer alan güneş panelleri de ek 30 kW'a kadar yeşil enerji sağlıyor.
Müşteriler, elektrikli araçlarını istasyondaki altı şarj noktasında 320 kW'a kadar güçle şarj edebiliyor. İstasyonda günde ortalama 80 araç şarj edilebiliyor.
İstasyonun çalışma prensibine örnek olarak da Audi e-tron GT veriliyor: 270 kW'a kadar şarj kapasitesine sahip bu dört kapılı Coupe, yaklaşık beş dakika içinde 100 kilometre menzil için yeterli enerjiyi elde edebiliyor.
Yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar bir şarj yaklaşık 23 dakika sürüyor.
Audi şarj istasyonunda hizmet almak isteyen müşteriler, myAudi uygulamasında bulunan rezervasyon işlevinden yararlanıyor ve altı şarj alanından birini rezerve edebiliyorlar. Sistem de son derece kolay ve hızlı; Tak ve Şarj et (Plug and Charge - PnC) işlevinin geçerli olduğu istasyonda, altı alandan ikisinde RFID (radyo frekansı tanımlama) kartı olmayan Tak ve Şarj işlevine sahip modelleri şarj etmek de mümkün. Kimlik doğrulama, şarj kablosu araca bağlanır bağlanmaz şifreli iletişim aracılığıyla otomatik olarak gerçekleşiyor.
Audi, Nürnberg'de hayata geçirdiği istasyonda başladığı testlerle, yeni rezervasyon işlevlerine, müşterilerin birinci sınıf şarj deneyimi beklentilerine ve modern pil depolama sistemleri gereksinimleri gibi teknik konulara odaklanıyor. Pilot uygulamada ayrıca tesisin özellikle günün hangi saatlerinde yoğun olarak kullanıldığını da belirlemeyi amaçlıyor.
Yaklaşık 200 metrekarelik salon ve 40 metrekarelik bir teras alanından oluşan istasyonda, müşteriler beklerken zaman geçirmeleri, işlerini yapabilmeleri veya dinlenmeleri için her şey düşünülmüş.