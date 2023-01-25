Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı

Audi gelecek gösterimi niteliğinde olan yeni konsept modeli Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. Gösterime günler kala modelle ilgili yeni ipucu görselleri paylaşıldı.

Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı - 1

Alman devi Audi, Sphere konsept araç ailesinin yeni üyesi Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. elektrikli crossover coupe modelinin dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.

Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı - 2

Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar araöla ilgili heyecanı artırıyor.

Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı - 3

Paylaşılan son fotoğraflarda modelin arka tarafıyer alırken, stopların ince bir şeritle biribirine bağlandığını görüyoruz.

Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı - 4

Diğer fotoğrafta ise aracın direksiyonunun köşeli olduğu dikkat çekiyor.

Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı - 5

Paylaşılan son fotoğraf ise dikiz aynası yerine konumlandırılan kamera yani dijital bir dikiz aynası.

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