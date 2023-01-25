Audi'den yeni konsept: Activesphere için görseller yayınlandı

Alman devi Audi, Sphere konsept araç ailesinin yeni üyesi Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. elektrikli crossover coupe modelinin dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.
Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar araöla ilgili heyecanı artırıyor.
Paylaşılan son fotoğraflarda modelin arka tarafıyer alırken, stopların ince bir şeritle biribirine bağlandığını görüyoruz.
Diğer fotoğrafta ise aracın direksiyonunun köşeli olduğu dikkat çekiyor.
Paylaşılan son fotoğraf ise dikiz aynası yerine konumlandırılan kamera yani dijital bir dikiz aynası.