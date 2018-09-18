Audi’nin ilk elektrikli modeli: Audi e-tron
ntv.com.tr
Audi, markanın ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan e-tron’u tanıttı. Audi e-tron, sadece 30 dakika şarjla yola çıkmaya hazır olurken, lityum iyon pilleri tam şarj ile 400 kilometre bir menzil sunuyor.
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1Audi, ilk tam elektrikli seri üretim modeli olan e-tron’u tanıttı.
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2Audi e-tron’un tasarım ve üretimindeki en önemli unsur, pil sisteminin düşük ve merkezi bir şekilde konumlanması. Bu konumlama, Audi e-tron’un daha uzun bir menzile sahip olmasını mümkün kılıyor. Otomobilin yavaşladığı durumların yüzde 90’nında, geri kazanım sistemi devreye giriyor ve buradan elde edilen enerjiyi tekrar pillere geri kazandırıyor.
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Elektrikli SUV, sıfır karbon emisyonuna sahip ve oldukça sessiz, iki elektrikli motora sahip. Yeni nesil quattro dört tekerden çekiş sistemi de her şartta otomobile mükemmel yol tutuşu sağlıyor.
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Audi, iki adet elektrikli motor ve elektrohidrolik olarak entegre edilmiş olan fren kontrol sistemini bugüne kadar bir elektrikli modelde kullanan ilk otomobil markası oldu.
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E-tron’un, verimliliğine, teknolojisinin yanında, aerodinamik tasarımı da büyük katkı sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan ve bir seri üretim otomobilde ilk kez yer alan sanal yan aynalar, aerodinamik sürtünmeyi azaltırken, otomobilde dijitalleşmeyi farklı bir seviyeye taşıyor.
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Audi e-tron, markanın tüm modellerinde sunduğu konfor ve rahatlığın, yine yüksek kalite ve iyi işçilik ile birlikte, elektrikli modellere yansımasının bir örneği. Böylece, elektrikli otomobil deneyimi, premium otomobil deneyimi ile buluşuyor.
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7Audi e-tron, navigasyon sisteminde bulunan ve rota üzerinde en yakın şarj istasyonunu gösteren e-tron rota planlayıcısından, şarj istasyonunda otomatik faturalama sistemine ve akıllı telefon ile uzaktan kumandaya kadar, otomotiv dünyasındaki tüm bağlanabilirlik (connectivity) çözümlerini de kullanıcılarına sunuyor. Gelişmiş LTE ve Wi-Fi noktasını araç içine getiren MMI navigation plus sistemine sahip otomobil, aynı zamanda sürücü için birçok sürüş destek sistemi de sunuyor.
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