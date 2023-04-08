Bakanlar TOGG'u teslim aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin açılışına TOGG ile katıldı.
Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, yerli otomobil ile İstanbul'da trafiğe çıktı.
Bakan Nebati, TOGG'u kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Togg'u teslim alan bakanlar arasında.
Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi.