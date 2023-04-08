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Bakanlar TOGG'u teslim aldı

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan, yerli otomobil Togg dün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin açılışına TOGG ile katıldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 2
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 3
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 4
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 5
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 6
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 7

Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, yerli otomobil ile İstanbul'da trafiğe çıktı.

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 8

Bakan Nebati, TOGG'u kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 9
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Togg'u teslim alan bakanlar arasında.

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 11

TOGG T10X CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE SERGİLENİYOR

Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi.

Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 12
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 13
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 14
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 15
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 16
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 17
Bakanlar TOGG'u teslim aldı - 18
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