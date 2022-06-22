Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 10:25
Bentley, Goodwood Hız Festivali'ne yeni Continental GT Mulliner ile katılacak.
Araçta Bentley'in 6.0 litrelik W12 motoru bulunuyor. Model 650 beygir güç ve900 Nm tork üretebiliyor.
Saatte 335 kilometre hıza ulaşabilen Bentley Continental GT Mulliner, 0'dan 100'e 3,5 saniyede ulaşabiliyor.
Aracın dış kısmında gümüş-siyah tasarımdaki “Double Diamond” ızgara ve 22 inçlik jantlar dikkat çekiyor.
Aracın iç kısmında da lüks detaylar dikkat çekiyor. İçerde üç renk tonuyla gelen araç için müşteriler 88 farklı ahşap kaplamadan biriyle eşleştirebileceği 8 renk kombinasyonundan birini tercih edebiliyor.
Aracın koltuklarında, kapılarında ve arka yan panellerinde her bir elmasta 712 dikiş olmak üzere 400 bin dikişle oluşturulan Bentley'in "Diamond in Diamond" kapitonesi kullanılıyor.