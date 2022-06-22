Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi

Bentley bu yılki Goodwood Hız Festivali'ne Continental GT serisinin en üstünde yer alacak Mulliner versiyonuyla katılacak.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 10:25

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 1

Bentley,  Goodwood Festivali'ne yeni Continental GT Mulliner ile katılacak.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 2

Araçta Bentley'in 6.0 litrelik W12 motoru bulunuyor.  Model 650 beygir güç ve900 Nm tork üretebiliyor.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 3

Saatte 335 kilometre hıza ulaşabilen Bentley Continental GT Mulliner, 0'dan 100'e 3,5 saniyede ulaşabiliyor.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 4

Aracın dış kısmında gümüş-siyah tasarımdaki “Double Diamond” ızgara ve 22 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 5

Aracın iç kısmında da lüks detaylar dikkat çekiyor. İçerde üç renk tonuyla gelen araç için müşteriler 88 farklı ahşap kaplamadan biriyle eşleştirebileceği 8 renk kombinasyonundan birini tercih edebiliyor.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 6

Aracın koltuklarında, kapılarında ve arka yan panellerinde her bir elmasta 712 dikiş olmak üzere 400 bin dikişle oluşturulan Bentley'in "Diamond in Diamond" kapitonesi kullanılıyor.

Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 7
Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 8
Bentley'den Continental GT Mulliner: Serinin en iyisi - 9

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