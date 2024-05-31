Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı
Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı. Chiron efsanesi L’Ultime modeliyle son bulacak.
Bugatti Chiron Super Sport’u temel alan Chiron L’Ultime, sadece 1 adet üretilecek.
Bugatti Chiron Super Sport’u temel alan Chiron L’Ultime, sadece 1 adet üretilecek.
2016 yılında Cenevre’de tanıtılan aracın son örneği, iki farklı mavi tonuyla karşımıza çıktı.
Aracın üstünde adeta modelin kilometre taşlarını belirten. 490 km hıza çıktığı yer olan Ehra-Lessien, ilk çıktığı yer olan Cenevre, test edildiği yer Paul Ricard gibi yerler yazılmış.
Dört turbolu 8,0 litrelik W16 motordan güç alan L’Ultime, 1578 bg güç üretiyor ve 490 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.
Üretilen 500. Chiron olan modelle birlikte W16 dönemi de kapanıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan yeni Bugatti V16 motorla gelecek.
Bugatti halihazırda Chiron’u temel alan 99 adetlik Mistral ve 40 adetlik Bolide üretimine devam edecek.