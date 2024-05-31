Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı. Chiron efsanesi L’Ultime modeliyle son bulacak.

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 1

Bugatti Chiron Super Sport’u temel alan Chiron L’Ultime, sadece 1 adet üretilecek.  

OTOMOBİL HABERLERİ

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 2

2016 yılında Cenevre’de tanıtılan aracın son örneği, iki farklı mavi tonuyla karşımıza çıktı.  

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 3

Aracın üstünde adeta modelin kilometre taşlarını belirten. 490 km hıza çıktığı yer olan Ehra-Lessien, ilk çıktığı yer olan Cenevre, test edildiği yer Paul Ricard gibi yerler yazılmış. 

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 4

Dört turbolu 8,0 litrelik W16 motordan güç alan L’Ultime, 1578 bg güç üretiyor ve 490 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.  

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 5

Üretilen 500. Chiron olan modelle birlikte W16 dönemi de kapanıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan yeni Bugatti V16 motorla gelecek.  

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 6

Bugatti halihazırda Chiron’u temel alan 99 adetlik Mistral ve 40 adetlik Bolide üretimine devam edecek.  

Bugatti’nin son Chiron modeli görücüye çıktı - 7
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