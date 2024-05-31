Cenevre Otomobil Fuarı ile ilgili tarihi karar: 120 yılın ardından sona eriyor
İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarının, azalan talep ve zorlu pazar ortamı nedeniyle 120 yıl sonra artık düzenlenmeyeceği açıklandı. Fuarın organizatörleri, Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da yapılmasının planlandığını açıkladı.
Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.