Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor

Çinli BYD'nin lüks markası YangWang'ın süper otomobili U9 resmi olarak tanıtıldı. Dört elektrik motoruyla tam 1287 beygir güç sunan model, gelişmiş süspansiyon sistemiyle zıplayabiliyor, tank dönüşü yapabiliyor ve 1 tekeri olmasa da geriye kalan 3 tekerle yol alabiliyor. Bu özellikleri ve gücüyle Ferrari gibi süper lüks markalara rakip olan U9'un fiyatı ise rakiplerine göre çok daha uygun kalıyor.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 1

Çinli BYD'nin alt markası olan YangWang, U9 adlı süper otomobilinin resmi tanıtmını yaptı.

Uzun süredir ilginç özelliklerinin sergilendiği videoları ile gündemde olan model, e4 platformunu kullanıyor ve "DiSus-X" adlı süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor. 

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Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 2

Araç bu gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde yerinde zıplayabiliyor, dans edebiliyor hatta üç tekerlek üzerinde hareket edebiliyor.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 3

Dört tekerleğinde bulunan elektrik motorlarından 1287 beygir güç ve 1.680 Nm tork sağlayan model, 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2,36 saniyede tamamlıyor. 

Modelin azami hızı ise 309 km/sa olarak açıklandı.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 4

Tabi bu hızları sunan aracın 633 kilogramlık batarya paketi olduğunu ve yaklaşık 2 buçuk tonluk bir ağırlığa sahip olduğunu hatırlatmak gerek.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 5

800V şarj mimarisine sahip olan model yüzde 30'dan yüzde 80'lik şarj 10 dakikada çıkabiliyor. Araçta aynı zamanda iki çift şarj girişi sayesinde ikili şarj yapılabiliyor.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 6

Aracın içinde sade bir tasarım söz konusu. 10,25 inçlik sürüş ve yolcu ekranı ile ortada dikey olarak konumlanan 12,3 inçlik üç adet ekran yer alıyor.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 7

Ön siparişleri almaya başlanan modekin ilk teslimatlarının yılın ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor - 8

Son olarak aracın fiyatı ise 236.000 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat aracı rakipleri Ferrari, Lamborghini gibi modellerden ucuz yapıyor.

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