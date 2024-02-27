Çin'in Ferrari'si Tesla'yı solladı: Yerden havalanıyor, 3 tekerle bile gidebiliyor
Çinli BYD'nin lüks markası YangWang'ın süper otomobili U9 resmi olarak tanıtıldı. Dört elektrik motoruyla tam 1287 beygir güç sunan model, gelişmiş süspansiyon sistemiyle zıplayabiliyor, tank dönüşü yapabiliyor ve 1 tekeri olmasa da geriye kalan 3 tekerle yol alabiliyor. Bu özellikleri ve gücüyle Ferrari gibi süper lüks markalara rakip olan U9'un fiyatı ise rakiplerine göre çok daha uygun kalıyor.
Çinli BYD'nin alt markası olan YangWang, U9 adlı süper otomobilinin resmi tanıtmını yaptı.
Uzun süredir ilginç özelliklerinin sergilendiği videoları ile gündemde olan model, e4 platformunu kullanıyor ve "DiSus-X" adlı süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor.