Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, 1992 model aracının tavanına klima taktı

“20 BİN LİRAYA KLİMALI ARABA ALAMAZDIM"

Otomobiline taktırdığı klimanın aracının durduğu anlarda bile çalıştığını ve bu yüzden yakıt masrafının olmadığını belirten İsmail Tosun, "Günümüz şartlarında araba fiyatları yüksek olduğu için ve buna da bütçemiz yetmediği için biz de böyle bir çözüm bulduk. Karavan tipi klima bulalım dedik. 20 bin liraya klimalı araba alıp değiştirme şansımız sıfır. Antalya'da maalesef 45 dereceleri görüyoruz. Özellikle kırmızı ışıklarda durduğumuzda görenler, 'Nasıl taktırdın klimayı, kaç paraya mal oldu, memnun musun?' diye sorular soruyor. Diğer yandan kimisi içine bakıyor, klimayı kontrol ediyor. Lüks arabasıyla takasa girmek isteyenler oluyor.