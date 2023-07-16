Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, 1992 model aracının tavanına klima taktı
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan İsmail Tosun, çöl sıcaklarıyla baş edemeyince 1992 Serçe model otomobiline ev tipi klima taktırdı. Özellikle kırmızı ışıkta durduğunda soru yağmuruna tutulduğunu belirten Tosun, lüks arabasıyla takasa girmek isteyenlere de klasik araba sevdiği için olumlu bakmadığını söyledi.
Antalya'nın Serik ilçesinde son günlerde yaşanan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da bunaltan sıcaklara karşı farklı çözümler üretiyor.
Çandır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Tosun, 1992 Serçe model aracında klima bulunmadığı için sıcaklara karşı ev tipi klima taktırdı.