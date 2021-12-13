Çölde yüksek teknoloji: Audi RS Q e-tron'un kokpiti tanıtıldı

24 FARKLI İŞLEV BİR EKRANDA

Pillot ve co-pilot arasında tam ortada yerleşik ekran, lastik basınçları, seçilen fren dengesi, kablolu fren sistemi ve diğer birçok işlev hakkında bilgiler içeriyor. Bilgiler, bir işlev veya sistem düzgün çalıştığında yeşil, bir arıza veya hata oluşması halinde kırmızı renkte vurgulanıyor. Tam altında, dokunmaya duyarlı tuşların yer aldığı bir anahtar paneli bulunuyor. Audi bu panele, önceden atanmış ancak arzu edildiğinde tekrar atanabilecek 24 farklı işlevi kaydetmiş: hız sınırı olan bölgelerde kullanılacak maksimum hızlar, klima değerleri gibi. 24 düğmenin her biri, birden fazla işlevi yerine getirebiliyor. Daha önemsiz işlevler, sonraki dokunuşlara atanabiliyor.