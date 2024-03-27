Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen hayatını kaybetti
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) uzun yıllar görev yapan, Devrim otomobilinin üretim ekibinde de yer alan Gündüz Sait Güngen 99 yaşında hayatını kaybetti. Güngen, Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendis arasında yer alıyordu.
15 Mart 2024'te 99 yaşındayken hayata gözlerini yuman yüksek mühendis Gündüz Sait Güngen'in 1961 yılında üretilen Devrim otomobilinin amblemini ve 'Devrim' yazısını son anda tasarlayıp, araca monte ettiği ortaya çıktı.