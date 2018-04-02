Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Yeni Audi A8
ntv.com.tr
Yeni Audi A8, 2018 yılında "Dünyada Yılın Lüks Otomobili” ödülünün sahibi oldu. Audi markasının “Dünya Otomobil Ödülleri’nde kazandığı 9.zafer.
-
1
“Dünya Otomobil Ödülleri” (World Car of the Year) New York Auto Show’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Audi’nin amiral gemisi Yeni Audi A8, “Dünyada Yılın Lüks Otomobili” (World Luxury Car 2018) ödülünü kazandı.
-
224 ülkeden toplamda 82 üyeden oluşan jüri, aday otomobilleri tasarım, konfor ve güvenliklerinin yanı sıra çevresel etki, sürüş performansı, pazar etkisi ve fiyat/performans oranı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Yeni Audi A8, markaya Dünya Otomobil Ödülleri’ndeki dokuzuncu zaferini kazandırdı.
-
3
AUDI AG Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, “Yeni Audi A8, tüm otomobil endüstrisi için inovasyonu ileriye taşıyor. Yenilikçi dokunmatik kontrol sistemi, istikrarlı ve geniş çaplı elektrifikasyon ve şartlı otomatik sürüşe uygun teknik nitelikleri ile otomotiv mühendisliğinde yeni standartlar belirliyor” değerlendirmesinde bulundu.
-
4
Audi’nin Neckarsulm fabrikasında üretilen Audi A8, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Özel malzemelerle, en üst kalitede üretilen otomobilin donanım özellikleri arasında opsiyonel olarak sunulan Audi laser light özellikli HD Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve ayak masajı özelliğine sahip arka koltuk paketi yer alıyor.
-
5
Audi’nin bugüne dek Dünya Otomobil Ödülleri’nde kazandığı başarılar şunlar:
2005
Audi A6 Dünyada Yılın Otomobili
2007
Audi RS4 Dünyanın En İyi Performans Otomobili
2007
Audi TT Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı
2008
Audi R8 Dünyanın En İyi Performans Otomobili
2008
Audi R8 Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı
-
6
2010
Audi R8 V10 Dünyanın En İyi Performans Otomobili
2014
Audi A3 Dünyada Yılın Otomobili
2016
Audi R8* Dünyanın En İyi Performans Otomobili
2018
Audi A8 Dünyada Yılın Lüks Otomobili
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12