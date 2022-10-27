Dünyanın en pahalı 50 otomobili

Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.

Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

Aracın 0'dan 100'e hızlanmasını yapılan değerlendirmelere göre 2 saniyenin hemen altında. Aracın fiyatı ise 2 milyon dolar civarında.

2200 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL: DEUS VAYANNE