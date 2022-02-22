Ford, yeni nesil Ranger Raptor'ı tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:53 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 12:55
Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil Ranger Raptor tanıtıldı.
Yeni nesil Ranger serisinin Avrupa’da sunulacak ilk modeli olan yeni Ranger Raptor, 2022’nin son çeyreğinden itibaren müşterilerle buluşmaya başlayacak.
Araçta performans tutkunlarını memnun edecek olan 288 PS güç ve 491 Nm tork üretme hedefiyle geliştirilen yeni çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 benzinli motor bulunuyor.
Çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motor, geleneksel dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 75’e kadar daha sert bir malzeme olan sıkıştırılmış grafit demir silindir bloku içeriyor.
İlk kez Ford GT ve Focus ST’de görülene benzeyen, gecikme önleme sistemi de istenildiğinde daha çabuk hızlanmayı mümkün kılıyor.
Motorun, gelişmiş 10 vitesli otomatik şanzımanın her vitesi için ayrı bir turbo şarj takviye profili ile programlanması sayesinde performans da optimize edilebiliyor.
Ranger Raptor gibi yüksek performanslı bir arazi aracı için en önemli parçalardan biri olan süspansiyon tamamıyla yeniden tasarladı. Raptor’un yeni tasarlanan dayanıklı ama hafif alüminyum üst ve alt kontrol kolları, uzun mesafeli ön ve arka süspansiyon ve rafine bir Watt kolu arka ucu ile engebeli arazide yüksek hızla yol alırken daha fazla kontrol sağlanıyor.
Yeni nesil FOX 2.5 inç bypass valfli amortisörler, konuma duyarlı sönümleme özelliğine sahip en ileri kontrol teknolojisini içeriyor. Şimdiye dek en gelişmiş Ranger Raptor donanımı niteliğindeki bu amortisörler, bir önceki versiyona kıyasla sürtünmeyi yaklaşık yüzde 50 azaltan Teflon takviyeli yağla dolduruluyor.
Ön gövde altı koruması, standart Yeni Nesil Ranger’ın karterinin yaklaşık iki katı büyüklükte ve 2,3 mm kalınlığında yüksek mukavemetli çelikten üretiliyor. Bu koruma plakası, motor alt koruması ve ara şanzıman koruması ile birlikte radyatör, direksiyon sistemi, ön travers, motor karteri ve ön diferansiyel gibi önemli parçaları korumak için tasarlandı.
Ranger Raptor bir ilk olarak gelişmiş tam zamanlı dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte kilitlenebilir ön ve arka diferansiyeller ve yeni bir elektronik kontrollü isteğe bağlı iki vitesli ara şanzımana sahip.
Yeni Raptor'da 7 adet sürüş modu bulunuyor. Her sürüş modu; motor ve şanzımandan ABS duyarlılığı ve kalibrasyonuna, çekiş ve denge kontrollerinden egzoz valfi çalıştırmaya, direksiyon ve gaz ayarına kadar çeşitli unsurların ayarlanmasını sağlıyor. Ayrıca, gösterge paneli ve merkezi dokunmatik ekrandaki ölçekler, araç bilgileri ve renk temaları da seçilen sürüş moduna göre değişiyor.
Yol modları
Arazi modları
Yeni Nesil Ranger Raptor ayrıca arazi sürüşü için bir tür hız sınırlayıcı olan Trail Control özelliğine de sahip. Bu özellikte, sürücünün 32 km/s altında bir hız seçmesi yeterli oluyor. Bundan sonra araç kendi hızlanmasını ve frenlemesini yönetirken sürücü zorlu arazide sadece direksiyona konsantre oluyor.
Araç içinde ise 12.4 inç tam dijital gösterge paneli ile 12 inç merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.