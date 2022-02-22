Ford, yeni nesil Ranger Raptor'ı tanıttı

Çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motor, geleneksel dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 75’e kadar daha sert bir malzeme olan sıkıştırılmış grafit demir silindir bloku içeriyor.

İlk kez Ford GT ve Focus ST’de görülene benzeyen, gecikme önleme sistemi de istenildiğinde daha çabuk hızlanmayı mümkün kılıyor.