Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir

Son dönemde adlarını daha sık duymaya başladığımız "hiper otomobiller" dünyanın en güçlü, en hızlı ve ulaşılması en zor nadir araçlarını tanımlıyor. İşte şimdiye kadar üretilmiş en özel 10 hiper otomobil...

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 1

Mühendislik harikası olan süper otomobillerin yetersiz gelmeye başladığı dönemde ortaya "hiper otomobiller" çıktı. Öyleki bu araçlar çok güçlü olan süper otomobillerin neredeyse iki katı güçlere ulaşmış durumda. Hatta bu özel araçlar için 1000 beygir güçler artık sıradan kalmış durumda. 

Son dönemde elektrikten güç alan hibrit veya tamamen elektrikli modeller, 2000 beygir gücü bile aşmış durumda. 

İşte şimdiye kadar üretilmiş en güçlü, en nadir ve en hızlı 10 hiper otomobil...

OTOMOBİL HABERLERİ

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 2

McLaren F1 

Hiper otomobil sınıfını başlatan model olarak tanımlanan bu özel araç, formula 1 yaraış otomobili tasarımcısı Gordon Murray tarafından tasarlandı. 1992 yılında piyasaya çıkarılan McLaren F1, karbon fiber monokok şaşiye sahip ilk üretim otomobili. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 3

McLaren F1 

Merkezi sürüş ve 3 kişilik oturma pozisyonuna sahip olarak piyasaya çıkan model, 6,1 litrelik V12 motoruyla 618 bg güç üretiyordu. 

McLaren F1, Mart 1998'de resmi olarak 391 km/sa hıza çıkmayı başardı. Bu hız, 2005 yılında Bugatti Veyron 407,16 km/saat hıza ulaşana kadar dünya rekoruydu

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 4

McLaren F1 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 5

Bugatti Chiron

Chiron, dünya prömiyerini 2016 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yaptı. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 6

Bugatti Chiron

Yeniden tasarlanan sekiz litrelik W16 motoru, 1.500 HP'lik güç çıkışı ve 1600 Nm'lik olağanüstü yüksek tork değeri ve çok çeşitli teknik yeniliklerle Chiron, her açıdan yeni standartlar belirledi. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 7

Bugatti Chiron

Chiron'un maksimum hızı karayolu kullanımı için 420 km/saat ile sınırlandı.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 8

Mercedes-Benz AMG ONE

İlk kez 2017'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Mercedes-AMG Project ONE'ın üretime geçirilmesi beş yıl sürdü.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 9

Mercedes-Benz AMG ONE

Araç, Lewis Hamilton'ın birçok şampiyonluk kazanan F1 yarış arabasında bulunan 1,6 litrelik turboşarjlı hibrit altı silindirli motorun değiştirilmiş bir versiyonunu taşıyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 10

Mercedes-Benz AMG ONE

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model 1048 bg güç sunuyor. 359 km/saat azami hıza ulaşan AMG ONE, 0'dan 100 km/saat hıza 2,9 saniyede ulaşıyor.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 11

McLaren Senna

Aerodinamik ve hafif karbon fiber yapısı sayesinde yaklaşık 1.200 kilogram ağırlığında olan model, 789 bg güç ve 800 Nm üreten 4,0 litrelik çift turbolu V8'le donatılmış.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 12

McLaren Senna

McLaren Senna, 2,8 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 13

McLaren Senna

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 14

Koenigsegg Agera

İsveçli otomobil şirketi Koenigsegg'in Agera modeli 2010 yılında tanıtıldı. 

Şirket tarafından tasarlanan 5,0 litrelik çift turbolu V8'den güç alan Agera, 1.380 bg güç ve 1280 Nm maksimum tork sunuyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 15

Koenigsegg Agera

Bin 400 kilogram ağırlığa sahip Agera RS, 36,44 saniyelik 0-400-0 km/sa hızlanma süresiyle dünya rekoru kırdı. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 16

Koenigsegg Agera

2017'nin sonlarında ise 447,2 km/sa hıza ulaşarak Bugatti Veyron Super Sport'un en yüksek hız rekorunu kırmıştı. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 17

Pagani Huayra BC

Karbon fiber ve titanyum karışımı monokok bir gövdeye sahip olan Huayra 1400 kilogramın altında bir ağırlığa sahip.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 18

Pagani Huayra BC

Pagani Huayra BC, gücünü Mercedes AMG tarafından Pagani için özel olarak geliştirilen V12 Bi-Turbo motordan alıyor. 

Bu sayede 750 beygirdan fazla güç üretebiliyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 19

Pagani Huayra BC

Sadece 20 adet üretilen bu özel otomobil 0'dan 100'e 2,3 saniyede ulaşıyor. 

Sınırlı üretim nedeniyle ulaşılması zor olan modeller arasında. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 20

Porsche 918 Spyder

Porsche'nin Taycan'dan önceki elektrik destekli modeli 918 Spyder'dı.

Aracın, 4,6 litrelik, doğal soğutmalı V8 motoru iki elektrik motoruyla destekleniyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 21

Porsche 918 Spyder

887 beygirlik Porsche 918 Spyder, vadettiği 345 km/sa hıza 2020 yılında bir testte kalkıştan sorna 1 dakika içinde ulaşmayı başardı. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 22

Porsche 918 Spyder

2015 yılında piyasaya çıkan araç, 0'dan 100'e 2,6 saniyede ve 320 km/sa hıza ise 7,2 saniyede çıktığı belirtilse de bağımsız testlerde bu süreler 2,3 saniye ve 7 saniye olarak ölçüldü. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 23

GMA T.33

GMA T.33,  McLaren F1'in tasarımcısı Gordon Murray'in amiral gemisi üç koltuklu hiper otomobili T.50'nin küçük kardeşidir. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 24

GMA T.33

T.33'ün kaputunun altında, T.50'den direkt olarak alınan Cosworth üretimi V12 bulunuyor.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 25

GMA T.33

3.9 litrelik motor, T.33'te 612 beygir güç ve 451 Nm tork üretiyor. Bu güç, altı ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor.

Araç yalnızca 100 adet örnekle sınırlı olacak. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 26

Ferrari LaFerrari

LaFerrari, Ferrari'nin ilk hibrit süper aracı. Bu araçta, 789 beygir güç üreten 6.3 litrelik içten yanmalı V12 bulunuyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 27

Ferrari LaFerrari

Araç, hibrit sistemin desteğiyle 950 beygir güce ulaşıyor.  Bu güç, aracın 0'dan 100'e 3 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 28

Ferrari LaFerrari

Hibrit motorlu LaFerrari, 350 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor. 

LaFerrari dünyada sadece 500 adet üretildi. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 29

Aston Martin Valkyrie

Valkyrie, Cosworth ile birlikte üretilen 6.5 litrelik, doğal soğutmalı V12 motora sahip ve 1000 beygirlik güç (746 kilovat) üretiyor.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 30

Aston Martin Valkyrie

Elektrikli motorlarının desteğiyle, toplam güç üretimini 1.160 beygire (865 kW) ve 900 Nm torka kadar çıkıyor.

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 31

Aston Martin Valkyrie

Tasarım harikası modelden üretilmesi planlanan 150 otomobilin 25'i, Valkyrie AMR Pro olacak. 

Gelmiş geçmiş en iyi hiper otomobiller: En güçlü, en hızlı, en nadir - 32

Aston Martin Valkyrie

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