İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışlarında ikinci el otomobil fiyatlarının, sıfır otomobil fiyatlarından pahalı satılmasını yasaklamasının ardından fırsatçılar yeni yöntemler geliştirdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler kapsamında söz konusu otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasının ardından fırsatçılar, internette yayınladıkları ilanlara düşük rakamlar yazıyor.