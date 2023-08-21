İkinci el Togg ilanlarında artış: 'Sıfır fiyatını geçemez' yasağına karşı teklif sistemi
Yollara çıkan Togg sayısı 2 bini geçerken ikinci el ilanlarının da arttığı görüldü. Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobiller için getirilen 'güncel satış fiyatının üzerinde satılamaz' yasağı nedeniyle fiyatlar sıfır fiyatlarıyla neredeyse aynı. Ancak yasağa karşılık ilanlarda, "Teklifler değerlendirilecek", "en iyi teklifi verene dönüş yapılacak" gibi açıklamalar dikkat çekiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.