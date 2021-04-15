İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası

İkinci el online oto pazarında, bu yılın mart ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'nin ardından Renault ve Ford sıralandı.

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 10:30

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 1

Mart ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 182 bin 731 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen Şubat ayına göre yüzde 48 artış yaşandı. 

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 2

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 3

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 adet satışla Volkswagen oldu.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 4
Renault 23 bin 953 adetle arkasından geldi.
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 5

Ford da 19 bin 242 adetle üçüncü sırada yer aldı.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 6
Ardından 18 bin 457 adetle Fiat
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 7
9 bin 523 adetle Opel
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 8
9 bin 283 adetle Mercedes Benz
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 9
9 bin 161 adetle Hyundai
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 10
8 bin 746 adetle BMW
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 11
7 bin 152 adetle Peugeot
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 12
6 bin 623 adetle de Audi izledi.
İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 13

Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu. 

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 14

EN HIZLI FİAT, EN YAVAŞ BMW SATILDI

Mart ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 53 gün oldu.

En hızlı satılan marka 41 günle Fiat, en yavaş satılan ise 72 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 15

PASSAT ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu. Passat'ı 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus izledi.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 16

Ardından 5 bin 502 adetle Renault Megane, 4 bin 906 adetle Renault Fluence, 4 bin 579 adetle VW Polo, 4 bin 554 adetle Opel Astra, 4 bin 368 adetle Fiat Egea, 3 bin 987 adetle VW Golf ve 3 bin 932 adetle de Toyota Corolla sıralandı. 

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 17

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 35 bin 460 adet satış gerçekleşti.

Fiat Fiorino 4 bin 697 adetle mart ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 514 adetle ikinci ve Fiat Doblo da 3 bin 885 adetle üçüncü sırada konumlandı.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 18

Ardından 2 bin 923 adetle VW Caddy, 2 bin 860 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 59 adetle VW Transporter, 1.645 adetle Renault Kangoo, 1.366 adetle Ford Transit, 1.180 adetle Peugeot Partner, 930 adetle Citroen Berlingo sıralandı.

Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası - 19

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