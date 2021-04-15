İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası

PASSAT ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu. Passat'ı 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus izledi.