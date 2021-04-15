İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 10:30
Mart ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 182 bin 731 adet satış gerçekleşti.
Satışlarda geçen Şubat ayına göre yüzde 48 artış yaşandı.
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.
Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 adet satışla Volkswagen oldu.
Ford da 19 bin 242 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78'ini oluşturdu.
Mart ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 53 gün oldu.
En hızlı satılan marka 41 günle Fiat, en yavaş satılan ise 72 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
Satışlarda, VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu. Passat'ı 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus izledi.
Ardından 5 bin 502 adetle Renault Megane, 4 bin 906 adetle Renault Fluence, 4 bin 579 adetle VW Polo, 4 bin 554 adetle Opel Astra, 4 bin 368 adetle Fiat Egea, 3 bin 987 adetle VW Golf ve 3 bin 932 adetle de Toyota Corolla sıralandı.
Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.
2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 35 bin 460 adet satış gerçekleşti.
Fiat Fiorino 4 bin 697 adetle mart ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 514 adetle ikinci ve Fiat Doblo da 3 bin 885 adetle üçüncü sırada konumlandı.
Ardından 2 bin 923 adetle VW Caddy, 2 bin 860 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 59 adetle VW Transporter, 1.645 adetle Renault Kangoo, 1.366 adetle Ford Transit, 1.180 adetle Peugeot Partner, 930 adetle Citroen Berlingo sıralandı.
Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.