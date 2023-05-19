İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 1

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 172 bin 450 adet oldu.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 2

10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 76 PAY ALDI

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 3

Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 4

Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 5

9 bin 688 ile Opel,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 6

9 bin 391 adetle BMW,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 7

8 bin 647 adetle Peugeot,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 8

8 bin 376 adetle Hyundai,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 9

8 bin 130 adetle Mercedes Benz,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 10

6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 11

EGEA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

İkinci el online binek araç pazarında nisanda toplam 141 bin 129 satış gerçekleşti. Fiat Egea 6 bin 820 adetle nisan ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 12

Egea'yı, 6 bin 533 adetle Renault Clio, 5 bin 843 satışla Renault Megane, 

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 13

5 bin 834 adetle VW Passat, 4 bin 366 adetle Ford Focus, 4 bin 328'le Toyota Corolla,

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 14

4 bin 43 satışla Opel Astra, 3 bin 385'le BMW 5 Serisi, 3 bin 372 satışla VW Polo ve 3 bin 137 satışla da VW Golf takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 15

EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAFİF TİCARİLER

Online pazarda geçen ay 31 bin 321 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 804 adetle nisan ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 378 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 299 satışla üçüncü sırada konumlandı.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 16

Bu modelleri, 2 bin 79 satışla VW Cady, 1.855 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.577 satışla VW Transporter, 1.355 satışla Renault Kangoo, 1.189 adetle Citroen Berlingo, 1.100 adetle Peugeot Partner ve 983 adetle de Ford Transit izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75,4'ünü oluşturdu.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 17

Türkiye pazarı satış hızı, nisanda ortalama 31 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Opel oldu. En yavaş satılan marka ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu - 18
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