Kişiye özel teslimata robot otomobil çözümü: Renault EZ-PRO
ntv.com.tr
Hannover Otomobil Fuarı 2018’de Renault Grubu, EZ-PRO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
-
1Renault, Hannover Otomobil Fuarı'nda kişiye özel teslimat konusunda gelecek vizyonunu yansıtan modeli EZ-PRO'yu tanıttı.
-
2
İttifak Hafif Ticari Araç Direktörü Ashwani Gupta, “Renault EZ-PRO, kişiye özel teslimat) konusunda vizyonumuzu ve bu konseptin geleceğin akıllı şehirlerinin ekosistemi ve profesyonellerin ihtiyaçları ile entegrasyonunu gözler önüne seriyor. Bu konsept, iş ortaklarımız DPD Grup, Lomi Coffee, Piper-Heidsieck ve Patrick Roger ile gösterdiğimiz gibi müşterilerimize sayısız iş fırsatı sunabilen bir çözüm” dedi.
-
3
EZ-PRO, otonom bir kabin ve sürücüsüz robot kabinlerden oluşan bir konsept.
-
4EZ-PRO öncü kabininde bir görevli, sürüşe odaklanmasına gerek kalmadan sürücüsüz robot kabinlerin yönetimine ve rota planlamasına konsantre olabiliyor. Böylece yiyecek ve hassas eşyaların kişiye özel güvenli teslimatını gerçekleştirebiliyor. Renault, taşıma faaliyetlerinin merkezinde uzun bir süre daha insanın olacağını öngörüyor.
-
5Otonom robot kabinler konvoy halinde öncü kabini takip edebiliyor aynı zamanda bağımsız da hareket edebiliyorlar.
-
6
Renault Grubu Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens Van Den Acker, “EZ-PRO ile geleceğin mobilitesi etrafında yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EZ-PRO, profesyoneller için fırsat yaratan aynı zamanda tüm kullanıcılara hizmet kolaylığı sağlayan bir konsept. Bu araç, insanı çözümlerinin merkezine yerleştirerek markanın DNA’sını koruyor" diye konuştu.
-
7
PAYLAŞIMLI BİR ÇÖZÜM
Aynı lojistik görevlisi tarafından yönetilen bir kabin konvoyunda her bir kabin, kendi müşterisi ve teslimat adresine farklı ürünlerin teslimatını yapabiliyor. Aynı şekilde bir kabin aynı güzergah üzerinde farklı adreslere teslimat gerçekleştirebiliyor. Bu paylaşımlı dağıtım, kabinlerin verimliliğini arttırırken teslim maliyetlerini düşürüyor.
-
8
Alıcılar, bir teslimat zamanı ve yeri seçme özgürlüğüne sahip. Tüketici, aynı zamanda teslimatını görevliden şahsen almayı ya da otonom robot kabinlerdeki self-servis kilitli bölmelerden teslim almayı tercih edebiliyor. Bu kilitli bölmelere, alıcı tarafından telefona indirilen bir uygulama sayesinde 7/24 erişim sağlanabiliyor.
-
9
Son dakika teslimat lojistiği (last mile delivery) şehirlerdeki trafiğin yüzde 30’unu oluşturuyor. EZ-PRO paylaşımlı teslimat, saat esnekliği ve otonom sürüşü sayesinde trafiği rahatlatabiliyor. EZ-PRO, yanlış park ve kötü sürüş alışkanlıklarından kaynaklanan trafiğe çözüm olacak nitelikte. Ayrıca trafik ışıkları ve trafik haritası gibi uygulamalardan beslenen robot kabinler rahat bir trafik akışı sağlayacak.
-
10EZ-PRO, daha yeşil ve daha sessiz bir taşıma için yüzde 100 elektrikli olarak tasarlandı.
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19