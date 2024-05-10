İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde hem sayı hemde fiyat olarak sınırları zorlayan 2. el otomobil piyasasında bugün adeta yaprak oynamıyor. Satışlar tamamen dururken ilan sitelerindeki araç sayısı da artıyor. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor. Peki satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi?
Geçtiğimiz sene sıfır otomobile ulaşım sorunu ve yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasası hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlamıştı.
Bugün ise ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Alıcı olmadığı için araç satış sitelerinde ilan sayıları zirve yapmış durumda.