Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi: İkinci el otoda cam ilan dönemi geri döndü
İstanbul'da ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları nedeniyle araçlarını satmak isteyenler eski yöntemlere yöneldi. Araçlarının camlarına ilan asan vatandaşlar, ilanlarına geri dönüşün bu şekilde daha fazla olduğunu söyledi.
İkinci el piyasasında durgunluk devam ederken araçlarını satmak isteyen vatandaşlar artık ilan sitelerine değil eski yöntemlere yöneliyor.
İstanbul'da birçok araç sahibi eski yönteme geri dönerek, araç özelliklerini kağıda yazıp araç camına yapıştırarak satışlarını gerçekleştiriyorlar. Bir süredir devam eden ikinci el araç piyasasındaki durgunluk ve etkileşimi düşük ilanlar vatandaşları alternatif yöntemlere itiyor.