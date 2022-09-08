KTM'den 493 beygirlik otomobil

KTM, yeni otomobili X-Bow GT-XR’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Model, GT2 yarış otomobilinin yollara uyarlanmış bir versiyonu.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 11:54

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 1

KTM, GT2 yarış otomobilini normal yollara uyarladı. Uzun dönemdir gelen ipucu fotoğraflarının ardından KTM, X-Bow GT-XR'ın tanıtımını yaptı.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 2

1.250 kilogramlık ağırlığı ile dikkat çeken araç, 96 litrelik yakıt deposu sayesinde 1000 kilometrelik yol yapabiliyor.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 3

Arkadan itişli olan araçta 'nin turboşarjlı 2.5 litrelik TFSI motoru kullanılıyor. Bu sayede GT-XR, toplamda 493 beygir güç ve 581 Nm tork üretebiliyor.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 4

Aracın şanzımanı ise 'in 7 vitesli DSG ünitesi kullanılıyor.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 5

GT-XR hafifliği sayesinse 0-100 hızlanmasını sadece 3,4 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 280 km-saat.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 6

Yere oldukça yakın olan araca opsiyonla hidrolik süspansiyon da eklenebiliyor.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 7

Vakumlu kapı, dijital yan aynalar gibi lüks otomobillerin özelliklerini de sunan GT-XR'dan yılsa 100 adet üretilecek.

KTM'den 493 beygirlik otomobil - 8
KTM'den 493 beygirlik otomobil - 9
KTM'den 493 beygirlik otomobil - 10
KTM'den 493 beygirlik otomobil - 11
KTM'den 493 beygirlik otomobil - 12
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KTM'den 493 beygirlik otomobil - 14

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