KTM'den 493 beygirlik otomobil

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 11:54
KTM, GT2 yarış otomobilini normal yollara uyarladı. Uzun dönemdir gelen ipucu fotoğraflarının ardından KTM, X-Bow GT-XR'ın tanıtımını yaptı.
1.250 kilogramlık ağırlığı ile dikkat çeken araç, 96 litrelik yakıt deposu sayesinde 1000 kilometrelik yol yapabiliyor.
Arkadan itişli olan araçta Audi'nin turboşarjlı 2.5 litrelik TFSI motoru kullanılıyor. Bu sayede GT-XR, toplamda 493 beygir güç ve 581 Nm tork üretebiliyor.
Aracın şanzımanı ise Volkswagen'in 7 vitesli DSG ünitesi kullanılıyor.
GT-XR hafifliği sayesinse 0-100 hızlanmasını sadece 3,4 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 280 km-saat.
Yere oldukça yakın olan araca opsiyonla hidrolik süspansiyon da eklenebiliyor.
Vakumlu kapı, dijital yan aynalar gibi lüks otomobillerin özelliklerini de sunan GT-XR'dan yılsa 100 adet üretilecek.